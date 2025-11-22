Mondkraft heute 22. November 2025 – Schütze-Mond – Sonne in Schütze

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen schenkt durch Herrscherplanet Jupiter völlig neue Möglichkeiten. Merkur und Saturn stärken die Konzentration. Die temperamentvolle Sonne im Schützen lässt den Energiepegel gewaltig ansteigen. Bleiben wir körperlich und geistig in Bewegung! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: zunehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Krebs – Sonne Trigon Neptun – Saturn Sextil Uranus.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Es fällt uns heute leichter als sonst, Lösungen zu finden, mit denen alle gut leben können. Schlagen wir Kompromisse vor, denn es wird sich eine Einigung finden lassen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Schützen und Herrscherplanet Jupiter

Schütze-Zeichenherrscher Jupiter, der Planet für Expansion, Wachstum und geistige Entwicklung, lässt uns „das große Ganze“ erkennen, was umgesetzt werden muss und was es braucht, dass wir alles vorwärts bringen können, was wir uns vorgenommen haben. Jupiter facht die Abenteuerlust an, wir müssen lediglich aufpassen, dass wir in unserer Euphorie nicht gleich über das Ziel hinauszuschießen.

Wenn wir uns mit Begeisterung, aber zugleich auch mit Bedacht an die Projekte machen, die uns wichtig sind, dann kann uns nichts mehr stoppen, denn mit Jupiter haben wir die Gelegenheit, uns selbst zu verwirklichen. Wir erhalten die Chance, unser Leben noch etwas mehr in die Richtung zu schubsen, die wir uns vorstellen. Wir glauben an uns und daran, dass wir es verdient haben, glücklich zu sein.

Dank einer optimistischen Sicht auf die Dinge ziehen wir das Glück auch regelrecht an. Die Energie von Jupiter wirkt in vielen Bereichen als eine Art Türöffner und mit ihm an der Seite fällt uns alles viel leichter. Jetzt geht es darum, die Dinge voranzutreiben und den Rahm abzuschöpfen.

.

.

Konzentration und gutes Erinnerungsvermögen bringt ein Merkur Saturn Trigon mit sich. Dieser harmonische Aspekt macht es möglich, erworbene und kommunizierte Informationen konkret umzusetzen. Möglicherweise werden neue und alte Möglichkeiten diskutiert und abgewogen, vielleicht kommen auch neue Informationen an die Öffentlichkeit.

Dieser Aspekt ist zudem günstig für all jene Berufe, bei denen man exakt und methodisch denken muss sowie eine gute Konzentration benötigt. Wir haben einen Sinn für Strukturen und handwerkliches Fingerspitzengefühl. Diese Zeit eignet sich auch für vertragliche Vereinbarungen, weil wir jetzt besonders geordnet denken können.

Generell fällt uns auch das Lernen leicht, denn wir verfügen über ein ausgezeichnetes Erinnerungsvermögen und sind sehr aufmerksam. Weiterhin besitzen wir Geduld sowie die Fähigkeit, unsere Ideen auch praktisch in die Tat umzusetzen.

Wir sollten jedoch achtsam sein, dass wir unangemessene Emotionen aus wichtigen Gesprächen raushalten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit der Sonne im Schützen

Happy Birthday allen Schütze-Geborenen!

Mit dem heutigen Eintritt der Sonne in das temperamentvolle Feuerzeichen Schütze wird die allgemeine Energie dynamischer und schneller. Die Zeit fliegt nur so dahin und wir erhalten lebensbejahende Unterstützung durch Hoffnung und Zuversicht. Die Schütze-Energie der Sonne stärkt den Glauben und das Selbstvertrauen, so dass unser Leben wieder unbeschwerter und leichter wird, denn der unerschütterliche Schütze-Optimismus lässt uns regelrecht aufblühen.

Auf der Suche nach den Dingen, die für uns sinnvoll sind und uns wirklich entsprechen, begleitet uns die positive Kraft der Sonne im Schützen ebenfalls, da das Feuerzeichen aktiv werden will und nach Wahrhaftigkeit sucht. Die Schütze-Sonne lässt uns aber auch optimistisch in die Zukunft blicken: Das Glas ist derzeit nicht halb leer, sondern halb voll. Das gibt Hoffnung. Allerdings besteht auch die Gefahr, dass wir unsere Situation zu positiv einschätzen oder uns selbst überschätzen.

Da uns die Sonne im Schützen bis zum 21. Dezember begleitet, wird auch allmählich ein deutlicher Wandel spürbar, denn nun dauert es nicht mehr lange, bis die spirituellen Energien der heiligen und mystischen Zeit unser Leben bereichern. Nutzen wir die Sonne im Schützen, um mit der Vergangenheit abzuschließen, damit wir das Fundament für eine von Lebensenergie und Lebensfreude getragene Zukunft errichten können.

Lassen wir uns von den Energien der Sonne im Schützen in eine kraftvolle Zeit tragen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

.

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut: Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen. Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden. Fitness – Achten wir beim Sport auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren. Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden. Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen. Liebe – Da der Schütze-Mond unsere erotischen Energien aktiviert, können wir neuen Schwung in unser Liebesleben bringen. Beruf/Karriere – Wir suchen nach Neuerungen und sehnen uns nach beruflichen Veränderungen. Wir sollten deshalb nicht in der Routine erstarren, sondern Altes verändern und Neues erschaffen. Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert. Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden. Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten, da wir ansonsten mit einem starken Muskelkater rechnen müssen. Verschieben wir auch besonders anstrengende körperliche Arbeiten.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

