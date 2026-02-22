Mondkraft heute 22. Februar 2026 – Liebevoller Mond im Stier

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier intensiviert mit Herrscherplanet Venus und Glücksplanet Jupiter wundervolle Liebesenergien. Lassen wir Liebe und Glück Einzug halten! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: zunehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in den Fischen – Venus Trigon Jupiter.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gehen wir mit einem offenen Herzen durch diesen Tag!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier

In der Liebe nimmt Liebesplanet Venus als Herrscherplanet des Stiers das Zepter in die Hand und verbindet sich mit Glücksplanet Jupiter zu einem besonders harmonischen Trigon. Vor allem wenn es um eine neue Liebe geht, sollten wir die Augen offen halten, da die wundervollen Liebesenergien das Singledasein beenden können, aber auch bestehende Partnerschaften erhalten einen neuen Liebesschub und werden wieder besser funktionieren.

Unter diesem harmonischen Aspekt neigen wir mehr zu geselligen oder gesellschaftlichen Kontakten als sonst. Das Leben fühlt sich jetzt leichter und unbeschwerter an. Zusammenkünfte, Unterhaltungen oder dem Vergnügen dienende Veranstaltungen ziehen uns an. Andererseits fällt es jedoch schwerer, sich ernsten und anstrengenden Arbeiten zu widmen.

Glücksplanet Jupiter weist in der Verbindung zu Liebesplanet Venus auch auf Bereiche hin, wo wir das Beste erreichen wollen: Fülle, Freude, Leichtigkeit, Erfolg. Es geht dabei um Wachstum und Expansion, wobei es uns gelingt, anspruchsvolle und komplizierte Aufgaben zu meistern. Außerdem besitzen wir starke geistige Fähigkeiten und sind damit in der Lage, unseren Gedanken auch Taten folgen zu lassen.

Greifen wir aber auch zum Telefon und suchen wir die Aussprache mit Menschen, zu denen wir den Kontakt abgebrochen haben, da Zeichenherrscher Venus uns versöhnungsbereit macht. Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, den Zusammenhalt wieder zu stärken und über seinen Schatten zu springen, um die Hand zur Versöhnung zu reichen.

Lassen wir uns von den wundervollen Liebesenergien leiten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier

Wir erhalten durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier Kräfte, die uns bislang nicht bewusst waren und uns die Türen zu Liebe und Erfolg öffnen. In unserer Beziehung herrscht großes Verständnis für die verborgenen Wünsche und Bedürfnisse des Partners und wir werden sehr harmonisch und verständnisvoll miteinander auskommen können, weil wir ein Gespür füreinander besitzen und daher immer einen Draht zueinander finden werden.

Das wundervollste Geschenk, das uns die positive Sternen-Energie machen wird und das uns auch Erfolg bringen kann, ist der Mut anders zu denken, anders zu sein und sich nicht anzupassen. Finden wir diesen Mut wieder! Darauf können wir aufbauen, wenn wir den Glauben an uns verloren haben.

Venus, als Zeichenherrscher des Stiers, ist jedoch nicht nur in Sachen Liebe unterwegs, sondern ist zudem der Planet der Heilung. Deshalb können wir die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier auch nutzen, um unsere Selbstheilungskräfte zu stärken und somit im Krankheitsfall schneller wieder gesund werden.

Es gibt nicht viele Tage wie diese, wo uns soviel positive Energie geschenkt wird – Wir müssen diese nur zu nutzen wissen!

Mondkraft heute mit dem Mond im Stier und Herrscherplanet Venus in den Fischen

Tierkreiszeichen Stier

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

Mond-Magie der Mondkraft heute In belastenden und stressigen Zeiten sollten wir uns immer wieder Zeit zur Entspannung nehmen. Gehen wir in die Natur, schließen wir dabei die Augen und lauschen wir bewusst auf alles, was wir hören. Die Klänge der Natur sind Balsam für die Ohren und verwandeln innere Unruhe nachhaltig in innere Balance.

Oft sind wir frustriert über uns selbst, über unsere fehlende Motivation, unsere mangelhaften Anstrengungen und Ergebnisse.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen. Gesundheit – Unser Ohren können sich an Stier-Tagen als besonders lärmempfindlich erweisen. Ohrenschmerzen können wir jedoch rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte. Die Schilddrüse können wir hingegen an Stier-Tagen besonders gut mit Nährstoffen versorgen und auch Ohren, Mund und Hals sprechen besonders auf unterstützende und reinigende Maßnahmen an. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Heil-Trank Selleriesaft >>> Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln. Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport – Überwinden wir den inneren Schweinehund. Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen. Nun sollten wir auch ausgiebig Hals und Dekolleté pflegen! Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann. Liebe – Im Liebesleben sind wir durch den Stier-Mond sinnliche Genießer und sollten oberflächliche Flirts vermeiden. Beruf/Karriere – Sämtliche berufliche Vorhaben haben durch den hartnäckigen Mond im Stier hervorragende Aussichten auf Erfolg. Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden: Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme! Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig. Tagesverbot – Termine beim Zahnarzt sollten wir besser nicht an einem Stier-Tag wählen, da der Kiefer derzeit überaus empfindlich ist.

Die Alpenschau wünscht euch mit Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

