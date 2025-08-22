Mondkraft heute 22. August 2025 – Löwe-Mond am Tag der Venus – Sonne in Jungfrau

Die Mondkraft heute mit dem Löwe-Mond am Tag der Venus lädt zum Genießen ein. Die Sonne in der Jungfrau verlangt eine neue Sichtweise. Passen wir unsere Lebensumstände an! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne in der Jungfrau.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns auf keinen Kompromiss ein, wenn wir uns einer Sache sicher sind.

Mondkalender und Mondkraft heute – Löwe-Mond am Tag der Venus

Freitag ist der Tag der Venus, die als Liebesplanet ganz allgemein für Liebe, Harmonie und Schönheit steht und die Herzen höher schlagen lässt. Für Singles ist deshalb der Freitag perfekt für eine erste Verabredung, denn die Chancen auf die große Liebe stehen gut. Für bestehende Partnerschaft hingegen ist es die richtige Zeit für einen Kuschelabend, um sich wieder näherzukommen.

Nutzen wir den Tag der Venus, um uns mit anderen Menschen zu verbinden. Und wenn ein wichtiges Fest gefeiert werden soll, dann sollte man es definitiv auf einen Freitag legen. Liebesplanet Venus wird dafür sorgen, dass die Atmosphäre magisch und voller Spaß ist.

In Sachen Schönheit gilt: Egal ob Friseur, Parfüm oder Schuhe – gönnen wir uns ruhig etwas Luxus. Sogar für finanzielle Investitionen ist immer der Freitag am besten geeignet. Der Tag der Venus ist aber auch unserer Selbstliebe gewidmet, die es zu stärken gilt.

.

.

Was uns aber heute vor allem auszeichnet, ist unsere entschlossene Art zu handeln. Mit brennender Leidenschaft verfolgen wir mutig unsere Ziele. Etwas halbherzig zu tun, kommt dabei nicht in Frage. Wenn wir zur Tat schreiten, dann aus tiefster Überzeugung.

Die heute wirkenden positiven Einflüsse von Löwe-Zeichenherrscher Sonne werden vor allem dann in unserem Leben sichtbar und finden ihren Ausdruck, wenn wir auch bereit sind, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Je mehr wir auf uns selbst vertrauen und nicht auf die Hilfe anderer warten, desto stärker rückt die Sonnen-Energie in den Vordergrund.

Wenden wir uns den schönen Seiten des Lebens zu!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit der Sonne in der Jungfrau

Die Sonne verlässt heute am späten Abend (22.33 Uhr) den dynamischen Löwen und wechselt in die ernsthaftere Jungfrau, wobei wir allen Jungfrau-Geborenen herzlichst zum Geburtstag gratulieren. Mit der Sonne in der Jungfrau steht eine Zeit der Vernunft an, die aber auch viel Klarheit in bisher undurchsichtige Situationen bringen kann. Vorsorge und Gesundheit stehen nun verstärkt im Mittelpunkt, so dass alles, was uns körperlich und seelisch belastet, der Heilung übergeben werden kann.

Durch die Sonne im Tierkreiszeichen Jungfrau sind wir in unserem innersten Wesen ein Realist, denn unsere Einstellung zum Leben ist objektiv, sachlich und vernünftig. Man kann sich bildlich vorstellen, dass wir eine Art inneres Ordnungssystem haben mit vielen Schubladen und Fächern. Was von außen an uns herankommt, wird sorgfältig analysiert, auf Verwendbarkeit und Nutzen untersucht und kann in unser System eingeordnet werden.

Die Sonne in der Jungfrau zeigt an, was unseren Lebenskern ausmacht, wo Kraft, Willen und Selbstbewusstsein in der Persönlichkeit verankert sind. Kann die Sonne ungehindert strahlen, verfügen wir über eine tolle Ausstrahlungskraft und unser Auftreten hinterlässt Eindruck. Die Stabilität unserer Persönlichkeit wird dabei erreicht durch analytisches Denken und Handeln, Ordnungsliebe, Bewusstheit für Ernährung und Gesundheit sowie praktisches Handeln.

Wir können nun die Früchte unseres Erfolges ernten und erkennen aber auch, wo noch Verbesserungen und Veränderungen nötig sind, wobei wir die Spreu vom Weizen trennen müssen. Es kann uns zudem gelingen, uns von altem Ballast zu befreien und unsere innere Balance zu finden. Nehmen wir uns immer wieder etwas Zeit und kümmern uns um unsere seelische Verfassung, denn alte Prägungen und Muster gehören hinterfragt.

Achten wir darauf, was wir im Innersten wirklich fühlen, wollen und brauchen. So können wir nach Möglichkeiten suchen, um unser Seelenleben wieder in ein harmonisches Gleichgewicht zu bringen und eine Wandlung auf allen Ebenen erreichen.

Wer weiß, was er will, kann einen wichtigen Schritt nach vorne machen, dabei Hindernisse überwinden und erstaunlich viel erreichen.

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Löwe Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

.

*****

.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Wir haben zudem ein ausgeprägtes Ego und sind selbstbewusst sowie durchsetzungsstark. Wir neigen aber auch dazu, arrogant und leichtsinnig zu sein.

Gesundheit – Wir dürfen unsere Kräfte nicht überschätzen, da Herz und Kreislauf besonders anfällig sind

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Heute können wir unsere Pflanzen umtopfen, da diese jetzt besser wurzeln werden.

Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwe-Power für ein kraftvolles Training!

Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn man feines Haar hat. Wer volles Haar haben möchte, der sollte jetzt seine Spitzen schneiden lassen.

Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren.

Liebe – Das Liebesleben ist durch den Mond im Löwen von großer Leidenschaft geprägt.

Beruf/Karriere – Wir strahlen Selbstvertrauen aus und können viel erreichen. Achten wir aber darauf, nicht überheblich zu wirken und dadurch andere zu verärgern!

Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe vermeiden:

Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen.

Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond.

Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

.

.

