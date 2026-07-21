Mondkraft heute 21. Juli 2026 – Halbmond in der Waage – Mondpause

Die Mondkraft heute sorgt durch den Halbmond in der Waage für massive Störungen. Die Mondpause zum tiefgründigen Mond im Skorpion bringt zusätzliche Einschränkungen mit sich. Machtplanet Pluto regiert das Unterbewusstsein und verlangt eine Zäsur. Halten wir unsere Emotionen unter Kontrolle! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 15.35 Uhr im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: zunehmender Halbmond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann – Halbmond in der Waage – Mondpause zum Mond im Skorpion.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Da wir mit Störungen in allen Lebensbereichen rechnen müssen, ist es wichtig, die innere Ruhe zu bewahren!

Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond in der Waage – Mondpause

Die Mondkraft heute sorgt für einen schwierigen Tag. Der Halbmond in der Waage und die zeitgleich stattfindende Mondpause zum Mond im Skorpion sorgen für jede Menge negativer Energie, die sowohl auf unsere Gesundheit als auch auf Beziehungen und Freundschaften Auswirkungen haben wird. Von der Ausgeglichenheit und Harmonie des Waage-Mondes ist heute nichts mehr zu spüren.

Deshalb heißt es durchatmen und Ruhe bewahren, denn die negativen Mondenergien können Hektik, Impulsivität und Nervosität auslösen. Wir brauchen jedoch Standfestigkeit und Mut, um uns allen Herausforderungen stellen zu können, denn wir werden tagsüber mit vielen Belastungen zu kämpfen haben, wir fühlen uns körperlich angeschlagen und werden urplötzlich sogar in Konflikte verwickelt.

Wir müssen also mit einem schwierigen Dienstag rechnen, der uns vor Herausforderungen stellt und Probleme in allen Lebensbereichen auslösen kann, die wir nur schwerlich überwinden können, da uns Halbmond und Mondpause aller Kraft und Energie berauben werden.

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Wir sind aufgefordert, uns eine Ruheperiode zu gönnen, denn durch den störenden Halbmond und die energieraubende Mondpause zum Mond in Skorpion ist dies besonders wichtig, damit wir neue Kraft schöpfen können, um unsere ins Auge gefassten Ziele erneut anzuvisieren.

Es besteht zudem eine Rückzugstendenz, um anstehende Fragen der letzten Tage nochmals zu analysieren. Schon lange Ungeklärtes können wir jetzt beleuchten, damit die Sicht wieder freier wird und gewisse Standpunkte klar definiert werden können.

Lassen wir uns nicht vom eingeschlagenen Kurs abbringen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion

Ein Quadrat zwischen dem Mond im Skorpion und Zeichenherrscher Pluto sorgt nach der Mondpause zusätzlich für massive Spannungen. Die tiefgreifende Zäsur des Pluto-Einflusses kann durchaus als schmerzhaft in Erinnerung bleiben, allerdings hat die plutonische Energie auch ein enormes Heilungspotential! Es muss jedoch alles losgelassen werden, was einer Heilung – bis in die tiefsten Schichten des Unbewussten – entgegensteht.

Es gibt im Unterbewusstsein viele unterschwellige Wirkweisen, die – solange sie nicht anerkannt und aufgelöst werden – zu unbeherrschten, irrationalen Reaktionen führen, Ängste, Hass und Zorn hervorrufen und zerstörerische Tendenzen freisetzen. Es ist schwer die Ursachen zu erkennen, weil manche Prozesse vom Bewusstsein allein einfach nicht gesteuert werden können. Pluto ruft auch die Tiefgründigkeit auf den Plan, was sich allerdings nicht immer in positiven Reaktionen äußern wird.

Wirken wir unkontrollierbaren Ausbrüchen entgegen, da diese vieles zerstören können!

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Mondkraft heute mit dem Halbmond

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Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Viele Stoffe wirken zusammen, um uns körperlich, geistig und seelisch zu einem gesunden Menschen zu machen, der sich wohlfühlt und mit Elan in den Tag geht.

NADH ist jedoch der Basisstoff für die Produktion von Energie. Fehlt es uns an NADH, fehlt es uns an Antrieb. Das heißt, wir sind erschöpft, lustlos und müde. Den Zellen fehlt Energie, weshalb Körper, Geist und Seele leiden.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute

Blutquick ist eine wohlschmeckende Kräuterauszug-Fruchtsaft-Mischung, die Eisen, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6 und Vitamin B12 enthält.



Eisen trägt zur Bildung von roten Blutkörperchen und Hämoglobin sowie zu einem normalen Sauerstofftransport im Körper bei. Vitamin B6 trägt zur Bildung von roten Blutkörperchen bei. Vitamin B12 trägt zum Energiestoffwechsel und zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei.

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Mond-Magie der Mondkraft heute

Auch wenn uns der Alltag auf die Nerven geht – eine gewisse Routine, Struktur und das Einhalten von Gewohnheiten geben uns ein sicheres Gefühl. Darauf sollten wir auf keinen Fall verzichten. Es schadet aber auch nicht, ab und zu einfach mal etwas anders zu machen, um sich auf die Veränderungen des Lebens einzustellen und zu lernen, flexibel darauf zu reagieren.

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Selbst in einer Zeit voller Umbrüche und Herausforderungen brauchen wir uns von unseren Ängsten und Sorgen nicht aus der Bahn werfen zu lassen. Indem wir uns jeden Tag ganz bewusst dafür entscheiden, dem Weg der Liebe und Akzeptanz zu folgen, lösen wir unsere egobasierten, blockierenden Ängste auf und finden zu ungeahnter innerer Freiheit.

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Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion besonders gut:

Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten.

Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser, deshalb können wir jetzt alle Pflanzen gießen!

Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Entspannende Übungen können helfen: Auf den Rücken legen, die Beine anziehen, Fußflächen zusammenbringen und Knie nach außen fallen lassen. Die Hände auf den Unterleib legen. Für einige Minuten so bleiben und dabei in den Bauch atmen.

Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad. Moorbäder und Fangopackungen sorgen für eine besonders glatte Haut.

Haushalt – Der Skorpion ist ein Wasserzeichen und fördert als solches alles, was mit Waschen und Putzen zu tun hat. Die aktuelle Mondphase eignet sich auch perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken.

Liebe – Die Beziehung ist von tiefen Emotionen und einem starken erotischen Verlangen geprägt.

Beruf/Karriere – Vermeiden wir Konflikte im Kollegenkreis, denn beim streitbaren Skorpion-Mond gehen die Wogen rasch hoch!

Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion vermeiden:

Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen.

Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Schafgarbe beugt dem erfahrungsgemäß vor.

Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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