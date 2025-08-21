Mondkraft heute 21. August 2025 – Mond im Löwen

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen weckt die Freude am Leben. Die überaus günstige Verbindung von Sonne und Jupiter schenkt neue Kraft. Venus und Mars verleihen der Liebe einen Aufschwung. Entfalten wir unser ganzes Potenzial! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne im Löwen – Sonne Sextil Jupiter – Venus Trigon Mars.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir unserem Tatendrang freien Lauf!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Löwen

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen versorgt uns mit einer unbändigen Lebenskraft und einem unerschütterlichen Selbstbewusstsein. Wir sollten diese starken Mondenergien nutzen und uns ganz auf Projekte konzentrieren, die wir zu einem erfolgreichen Abschluss bringen wollen.

Es fließen uns außerdem positive Kräfte aus dem Kosmos zu, die uns dynamisch und durchsetzungsstark machen, so dass wir alle Hindernisse überwinden können, die sich immer noch vor uns aufbauen. Wir strahlen Lebensfreude pur aus und haben eine optimistische Lebenseinstellung, so dass wir durch den erhöhten Energiepegel voller Elan alles in Angriff nehmen können.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Vor allem das Sextil zwischen Löwe-Zeichenherrscherin Sonne und Jupiter wird uns ab Mittag dabei unterstützen, dass wir selbstbewusst wichtige Projekte starten können, die uns erfolgreich vorwärtsbringen werden und uns hoffnungsfroh in die Zukunft blicken lassen.

Die Dinge, die wir heute bewältigen wollen, gelingen uns, und wir verleben auf jeden Fall einen schönen Sonntag. Wie bei allen Transiten, die mit Jupiter zu tun haben, geht es um Erweiterung. Momentan wollen wir viel erleben und träumen wahrscheinlich von fernen Ländern.

Nehmen wir die starken Impulse der Mondkraft heute dankbar an!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen

Die Liebesenergie von Venus und Mars, die sich am Nachmittag zu einem harmonischen Trigon verbinden, beeinflussen die Partnerschaft auf positive Weise. Wir haben unter diesem Aspekt ein Händchen für zwischenmenschliche Angelegenheiten und sind in der Lage, intensive und dauerhafte Beziehungen herzustellen, die auch freundschaftlicher Natur sein können.

Die Empfindsamkeit der Venus wird dabei von Mars mit Kraft versorgt, was uns einen dynamischen Ausdruck verleiht, während das aggressive Energie-Potential von Mars durch die Venus gemindert wird. Aber auch eine neue Liebe kann durch die Venus-Mars-Verbindung durchaus in unser Leben treten, wobei die Sexualität eine nicht unbedeutende Rolle spielen wird.

Möglicherweise wird diese sogar zum Antriebsmotor der Beziehung an sich, denn sie vermittelt uns ein ausgeglichenes Lebensgefühl und Kraft für den Alltag. Somit können wir voneinander profitieren und den anderen als wahre Bereicherung erfahren. Im Extremfall könnten wir diesen besonderen Menschen als die perfekte Vervollständigung unserer eigenen Persönlichkeit sehen, so als ob wir nur aufeinander gewartet hätten.

Bringen wir Schwung in unsere Beziehungen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Löwe Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Was die wenigsten wissen: Gold ist eines der frühesten bekannten Heilmittel. Für Paracelsus war Gold das höchste Heilmittel und Hildegard von Bingen verwies ebenfalls auf die Heilkraft des Goldes. Die Kolloide im Gold inaktivieren Bakterien, desinfizieren Wunden und Entzündungen, unterstützen oder ersetzen Antibiotika, sie beruhigen das Nervensystem und unsere Psyche, verbessern die Gehirnleistung, fördern das Immunsystem und können den Körper entgiften. Kolloidales Gold >>>

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Der Vagusnerv steuert nahezu alle Organe im Körper. Über ihn laufen die Signale vom Gehirn zu allen wichtigen Organen und Muskeln und auch wieder zurück zum Gehirn. Somit steuert und beeinflusst er eine große Bandbreite an Körperfunktionen. Der Vagusnerv ist der Schlüsselnerv für die Balance von Körper, Geist und Seele, so dass viele körperliche und seelische Beschwerden beseitigt werden können. So aktivierst du deinen Vagusnerv >>>.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Loslassen, sich selbst lieben, positiv denken – das ist leicht gesagt, fällt im Alltag aber oft erstaunlich schwer. Erstelle jetzt deine persönliche „Loslass-Checkliste“ und arbeite sie Tag für Tag ab!

. Tief in uns schlummert das Wissen um die evolutionäre Aufgabe für unsere Seele, die wir uns für unser Leben vorgenommen haben. Und damit erwächst auch die Chance, sie jetzt zu lösen. So kann unsere Seele einen weiteren großen Entwicklungsschritt gehen. Ganz nebenbei erschaffen wir das Glück, nach dem wir uns schon so lange sehnen. Alles, was uns im Alltag begegnet, weist auf diese Lebensaufgabe hin. Erlöse deine Lebensthemen >>>

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Wir haben zudem ein ausgeprägtes Ego und sind selbstbewusst sowie durchsetzungsstark. Wir neigen aber auch dazu, arrogant und leichtsinnig zu sein.

Gesundheit – Wir dürfen unsere Kräfte nicht überschätzen, da Herz und Kreislauf besonders anfällig sind

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Heute können wir unsere Pflanzen umtopfen, da diese jetzt besser wurzeln werden.

Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwe-Power für ein kraftvolles Training!

Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn man feines Haar hat. Wer volles Haar haben möchte, der sollte jetzt seine Spitzen schneiden lassen.

Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren.

Liebe – Das Liebesleben ist durch den Mond im Löwen von großer Leidenschaft geprägt.

Beruf/Karriere – Wir strahlen Selbstvertrauen aus und können viel erreichen. Achten wir aber darauf, nicht überheblich zu wirken und dadurch andere zu verärgern!

Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe vermeiden:

Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen.

Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond.

Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.