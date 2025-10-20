Mondkraft heute 20. Oktober 2025 – Waage-Mond in der Neumondphase

Die Mondkraft heute bringt mit dem Mond in der Waage unterschiedlich wirkende Konstellationen mit sich. Mars und Saturn schenken neuen Schwung. Merkur und Mars werfen einige Fragen auf. Wir treten in eine kraftvolle Neumondphase zum Neumond in der Waage ein! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: abnehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in der Waage – Mars Trigon Saturn – Merkur Konjunktion Mars – Neumondphase zum Neumond in der Waage.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns von Harmoniekräften leiten und kümmern uns intensiv um unsere Beziehungen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Waage – Neumondphase

Wir treten heute in die Neumondphase zum Neumond in der Waage ein, die in eine wundervolle Zeit der Erneuerung und Veränderung führt. Es ist eine spürbare Aufbruchstimmung und Abenteuerlust vorherrschend sowie eine erwachende Neugierde auf alles, was um uns herum geschieht.

Altes und Neues treffen in dieser Neumondphase zum Neumond in der Waage aufeinander und wir werden bereits durch die Mondkraft heute vor die Entscheidung gestellt, ob wir uns auf das Neue und Unbekannte einlassen möchten oder ob wir lieber beim Alten, aber lediglich vermeintlich Sicheren verharren wollen.

Übernehmen wir Verantwortung für uns und unsere Zukunft, dann können wir neue Wege finden, die uns ermuntern, sich allem Neuen komplett zu öffnen – auch wenn dies bedeutet, dass wir gewisse Risiken eingehen und gravierende Veränderungen in Kauf nehmen müssen, um unsere Ziele zu erreichen.

Sorgfältige Arbeit und verantwortungsbewusste Partnerschaften werden die nächsten beiden Tage durch ein Trigon zwischen Mars und Saturn gefördert. Zielstrebigkeit, Stehvermögen und Unerschütterlichkeit lassen uns deshalb auch beim morgigen Neumond viel erreichen. Es gelingt uns, sehr hart, geduldig und ausdauernd zu arbeiten, wobei wir auch bei Schwierigkeiten vollen Einsatz zeigen werden.

Da wir nun viel Ehrgeiz besitzen, arbeiten wir koordiniert und praxisorientiert. Dabei legen wir besonderen Wert auf Sorgfalt, Ordnung und Effizienz. Unter diesem positiven Aspekt denken wir allerdings erst reiflich über etwas nach, bevor wir die Dinge in die Tat umsetzen. Ebenso überlegt sind unsere Entscheidungen, die wir erst dann treffen, wenn alle Konsequenzen abgewogen wurden. Daher brauchen wir länger als andere, um einen endgültigen Entschluss zu fassen.

Wir können mit unbändiger Energie und Ausdauer punkten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage in der Neumondphase

Besondere Aufmerksamkeit verlangt in dieser Neumondphase eine Konjunktion zwischen Merkur und Mars, die ab Nachmittag zu wirken beginnt. Unter diesem Aspekt neigen wir dazu, mehr zu versprechen, als wir halten können und sind auch sehr anfällig, unseren Träumereien nachzuhängen. Wir reden allerdings immer so, wie uns der Schnabel gewachsen ist, was es uns ermöglicht, klare Entscheidungen herbei- zuführen und uns daran zu halten. Allerdings sollten wir dabei nicht zu ungeduldig vorgehen.

Wir sind zwar durch diese Merkur Jupiter Konjunktion auch sehr neugierig und wissbegierig, aber die hohen Ideen, die uns imponieren, können wir kaum in die Wirklichkeit umsetzen. Auch wenn unser Verstand rege ist und wir durch diese Merkur Mars Konjunktion über ein hohes Maß an geistiger Kraft verfügen, stellen sich uns viele Fragen, auf die wir keine Antworten wissen.

Zwar engagieren wir uns liebend gerne für eine Sache, werden dabei aber in Konflikte geraten, weil wir häufig zu ungestüm unsere Position vertreten. Diese Konjunktion hat aber nicht nur negative Einflüsse, sondern kann auch inspirierend sein. Wenn wir genug Mut aufbringen, darf jetzt nämlich alles raus, was wir schon lange loswerden wollten – ein Gewitter reinigt bekanntlich die Luft.

Verfolgen wir hartnäckig unsere Ziele, aber gehen dabei mit Bedacht vor!

Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Tierkreiszeichen Waage Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

Mond-Magie der Mondkraft heute Die Energien der Neumondphase sind vielleicht ein wenig herausfordernd, und doch bietet sich uns die Chance, die Weichen für die Zukunft neu zu stellen. Überlegen wir in aller Ruhe, wofür uns bisher noch der Mut oder die Energie gefehlt hat.

. Wir können unsere individuelle Zeitqualität auf einer ganz anderen, umfassenderen Ebene verstehen. Durch das Neumond-Horoskop finden wir häufig die Hintergründe oder den Schlüssel zum Verständnis für bestimmte Lebensthemen oder Lebensphasen. Neumond-Horoskop >>> .

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut:

Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen.

Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Wir können nun alle Pflanzen düngen, die nicht so recht wachsen wollen.

Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden.

Haare – Waage-Tage sind bestens geeignet zum Haare waschen sowie zum Haarfarbe auffrischen.

Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll.

Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch.

Liebe/Partnerschaft – Wir sind gesprächig, flirten gern und nehmen die Liebe auf die leichte Schulter.

Beruf/Karriere – Bedeutende Entscheidungen sollten wir besser verschieben, denn es fällt uns nicht leicht, diese zu treffen.

Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden:

Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten.

Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

