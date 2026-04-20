Mondkraft heute 20. April 2026 – Mond in den Zwillingen – Sonne im Stier

Die Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen bringt eine lebendige Energie mit sich und lässt vieles einfacher erscheinen. Zeichenherrscher Merkur beeinflusst die Gedanken und Emotionen. Die Sonne im Stier bringt stabilisierende Energien mit sich. Erweitern wir unseren geistigen Horizont! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – zunehmender Mond in den Zwillingen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Widder – Sonne im Stier.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir sollten neugierig auf die Lebensgeschichten von anderen sein und gut zuhören, wenn man uns etwas erzählt!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Zwillingen

Nach dem gestrigen eher anstrengenden Tag, der uns durch die Mondpause einiges abverlangt hat, kehrt mit den luftigen Energien der Mondkraft heute durch den Zwillinge-Mond die Leichtigkeit des Seins zurück, wobei mit Herrscherplanet Merkur die Kommunikation belebt wird, was eine heitere und beschwingte Stimmung zur Folge hat.

Wir werden durch den Mond in den Zwillingen auch aufgefordert, gewohntes Terrain zu verlassen. Es gilt, die Umgebung zu erkunden, Kontakte herzustellen, Wissen zu vermitteln und den Aktionsradius zu erweitern – vor allem geistig.

Wir verfügen zudem über eine starke körperliche und seelische Widerstandskraft, Geduld und Beharrlichkeit. Da auch unsere Arbeitsfreude, unser Organisationstalent und unser Verantwortungsbewusstsein gestärkt werden, können wir in allen Bereichen, die uns voranbringen sollen, gute Erfolge erzielen.

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Merkur, der Herrscherplanet der Zwillinge, wird uns zusätzlich tatkräftig unterstützen, denn wir verfügen dadurch über einen ausgezeichneten Verstand und können uns auch in der Regel bestens in Wort und Schrift ausdrücken. Wir lernen sehr schnell, und haben die Begabung, Wissen gut verständlich weitergeben zu können.



Merkur verleiht uns einen gesunden Menschenverstand und wenn wir manchmal auch etwas begriffsstutzig sind, können wir sicher sein, dass wir das, was wir jetzt einmal gelernt haben, kaum mehr je vergessen werden. Erweitern wir unseren Horizont!



Anregende Diskussionen und visionäre Ideen inspirieren, beleben und beflügeln uns!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit der Sonne im Stier

Bereits um 3.30 Uhr früh hat die Sonne den stürmischen Widder verlassen und ist in das erdige und beharrliche Tierkreiszeichen Stier gewandert, wo die Energie nun deutlich weniger kämpferisch ist. Sicherheit, Gesundheit, Selbstliebe und Geld sind bei der Sonne im Stier die zentralen Themen. Die Kraft der Sonne im Stier ist auch ein energetischer Ausdruck der Lebenskraft und bietet uns damit einen Zugang zu unseren eigenen inneren Energien und Potentialen.

Wir sind überzeugt von dem, was wir tun, und strahlen eine unbändige Lebensfreude dabei aus. Wir sehen endlich auch wieder das Schöne, Gute und Wunderbare dieser Erde und sollten uns immer wieder kleine Zeitinseln erschaffen, um zu entspannen und die blühende Natur zu genießen.

Mit der Sonne im Stier gilt es jedoch auch zu prüfen, was von unseren vielen Visionen, die sich bereits durch die Widder-Sonne gezeigt haben, wahrlich Substanz haben. Die Stier-Energie hilft uns dabei, die Manifestation von unseren umsetzbaren Visionen voranzutreiben. Auch den finanziellen Fluss unserer Projekte können wir nun ankurbeln und unsere Beziehung zu Geld und Materie näher unter die Lupe nehmen.

Unser Auftreten anderen gegenüber hat durch die Sonne im Stier etwas Natürliches, Ruhiges und Besonnenes. Wir fallen nicht mit der Tür ins Haus, wie es bei der Widder-Sonne oft der Fall war. War in der Widder-Phase noch der kraftvolle Einzelkämpfer gefragt, so zählt bei der Sonne im Stier das Motto:

Nur gemeinsam sind wir stark!

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Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge

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Tierkreiszeichen Zwillinge Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Die Leber, unser wichtigstes Entgiftungsorgan, muss tagtäglich Schwerstarbeit verrichten – insbesondere, wenn zu viel Zucker, Stress und zu wenig Bewegung auf sie einwirken. Die Folge sind Beschwerden wie Diabetes, Bluthochdruck oder chronische Müdigkeit. Fatalerweise bleibt die wahre Leidensursache dabei meist unentdeckt, denn unsere Leber leidet still. Heile deine Leber mit dem Reset-Plan >>>. Mariendistel-Komplex-Kapseln >>>.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Spermidin ist der lang gesuchte Schlüssel für ein aktives und gesundes Leben bis ins hohe Alter. Der Stoff mit dem eigentümlichen Namen hat offenbar eine unvergleichliche Bedeutung für unseren Organismus. Spermidin ist wie Heilfasten – ohne zu hungern. Der Boosting-Effekt auf die Recycling-Prozesse in unseren Zellen hat eine enorme Wirkung auf unsere Gesundheit. Anti-Aging- und Gesundheitseffekte mit Spermidin >>> Spermidin Kapseln >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Ständig stehen wir unter Druck und haben das Gefühl, die Masse an Aufgaben gar nicht bewältigen zu können. Wir empfinden unser Leben als nicht mehr im Gleichgewicht. Meist liegt das jedoch nicht daran, dass wir zu viel erledigen, sondern dass wir uns mit den falschen Dingen beschäftigen.

. Wenn wir ein glückendes und sinnvolles Leben führen wollen, geht es auch um die rechte Balance, um den Ausgleich zwischen den unterschiedlichsten Ansprüchen, die auf den einzelnen von allen Seiten her eindringen, um die rechte Haltung, die wir brauchen, damit wir unser Leben gut bestehen. Finde zu deiner inneren Balance >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut: Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern. Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Versorgen wir blühende Topfpflanzen mit ausreichend Dünger für ein optimales Wachstum! Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen! Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend. Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit. Liebe – Das Motto lautet: weniger Romantik, mehr Spaß! Gehen wir aus und genießen das Leben in der Gesellschaft anderer. Beruf/Karriere – Unsere eloquenten Fähigkeiten machen uns in Verhandlungen überzeugend und erfolgsversprechend. Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen. Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten. Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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