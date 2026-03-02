Mondkraft heute 2. März 2026 – Mondpause – Vollmondphase – Mars in Fische

Die Mondkraft heute schickt den Mond in der Jungfrau nach der Mondpause in die Vollmondphase zum Vollmond in der Jungfrau. Uranus baut Hürden auf, die es zu überwinden gilt. Mars in Fische fordert Versöhnung und Nächstenliebe. Vergebung führt uns zu innerem Frieden! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 13.35 Uhr im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: zunehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in den Fischen – Mondpause – Mars in den Fischen – Vollmondphase zum Vollmond in der Jungfrau.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Suchen wir uns heute eine sinnvolle Beschäftigung!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in der Jungfrau – Vollmondphase

Die Mondkraft heute hat lässt uns mit einer energieraubenden und herausfordernden Mondpause in die neue Woche starten, die um 13.35 Uhr mit dem Zeichenwechsel zum Mond in der Jungfrau endet. Wir werden in allen Bereichen ausgebremst, denn die Mondpause beraubt uns aller Energie, so dass von der Dynamik und dem Vorwärtsdrang des Löwe-Mondes nichts mehr zu spüren sein wird.

Der Energiemangel, der durch die Mondpause ausgelöst wird, lässt unsere Leistungskurve auf Null sinken, so dass wir uns nicht wundern sollten, wenn wir uns müde und ausgelaugt fühlen. Während der Mondpause zum Mond in Jungfrau fühlen wir uns schwermütig, träge und antriebslos.

Vor allem Uranus wird während der Mondpause versuchen, uns den Wind aus den Segeln zu nehmen, da seine Erneuerungskraft durch eine Quadratstellung zum Mond vollkommen ausgebremst wird und eher Unruhe auslöst. Wir müssen uns auch auf plötzliche Überraschungen und unerwarteten Begegnungen gefasst machen, die einiges von uns abverlangen können.

.

.

Nach der Mondpause begleitet uns die Mondkraft heute in die Vollmondphase zum Vollmond in der Jungfrau, der morgen am 03.03.2026 ab 12.35 Uhr seinen Einfluss spüren lassen wird. Wir sind in dieser Vollmondphase dazu eingeladen, die richtigen Prioritäten zu setzen und unseren Detailfragen die nötige Aufmerksamkeit zu schenken.

Wir sind auch dazu aufgefordert, alles zu verbessern und umzustrukturieren, um es in einem für uns besseren System neu zu ordnen. Sorgen wir jedoch bei all den Planungsarbeiten und alltäglichen Belangen immer wieder für eine gute Balance zwischen Geist und Körper.

Nutzen wir den Jungfrau-Mond in der Vollmondphase, um Klarheit und Ordnung in alle Lebenssituationen zu bringen. Gehen wir dabei achtsam, ruhig und analytisch vor. Versuchen wir, alles in geregelte Bahnen zu bringen und alles hinter uns zu lassen, was Unruhe oder Chaos in unser Leben gebracht hat.

Alles was nicht mehr förderlich ist, sollte von uns verabschiedet werden und beim morgen stattfindenden Vollmond in der Jungfrau den heilenden und reinigenden Energien übergeben werden.

Nehmen wir uns in der Vollmondphase zudem die nötige Zeit für alles, was wir noch voranbringen wollen, denn wir besitzen die Fähigkeit, aus unserem Gefühl heraus unsere Erkenntnisse der letzten Tage zu verarbeiten und nutzbringend anzuwenden.

Lassen wir uns in dieser Vollmondphase auf neue Lebenswege führen!



Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Mars in den Fischen

Um 0.45 Uhr hat verlässt Energieplanet Mars den Wassermann wechselt in das Tierkreiszeichen Fische, wo er bis zum 9. April 2026 verweilen wird. Der Fische-Mars fordert uns zur Versöhnung und Nächstenliebe auf, da sich seine Energie im Besonderen auf unser Gefühlsleben konzentriert. Wir werden allerdings auch darauf aufmerksam gemacht, uns den Unstimmigkeiten und Konflikten der Vergangenheit zu stellen und selbst bei verhärteten Fronten die Hand zur Versöhnung zu reichen.

Energie-Planet Mars ist normalerweise bekannt für seine aktive und impulsive Kraft, um das Ego in der realen Welt durchzusetzen und in den Vordergrund zu stellen. Diesbezüglich hat Mars in den Fischen mit Sicherheit die schwächste Position. So sind wir unter seinem Einfluss eher sehr zurückhaltend und passiv.

Da Mars in Fische nicht so viel Energie und Dynamik für anstrengende Aktionen oder für die konsequente Umsetzung neuer Ideen liefert, fühlen wir uns ständig irgendwie ausgebremst. Es könnte auch durchaus sein, dass wir uns während dem Fische-Einfluss von Mars ohne ersichtlichen Grund sehr schnell müde und abgekämpft fühlen.

Die Hauptaufgabe von Mars in Fischen ist die Vergebung! Vergessen wir unseren Stolz und üben uns in Demut, denn nur dann können wir unseren inneren Frieden finden!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau



.

Tierkreiszeichen Jungfrau Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

.

. *****

.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Es gibt immer wieder Momente, da sehnen wir uns nach Liebe und Geborgenheit und die Umarmung von einem lieben Menschen. Das muss nicht zwingend der Partner sein, denn fast noch wichtiger sind Freunde. Sie sind Ausruhplätze für die Seele – seien wir auch selbst ein guter Freund.

. Gute Freunde gehören zu den Kraftquellen in unserem Leben. Umgeben wir uns mit Menschen, die sich so geben, wie sie sind, die stets das Positive sehen und die uns liebevoll und ehrlich bei unseren Zielen unterstützen. Nutze die Urkraft des Mondes >>>.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut:

Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken.

Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Setzen wir an Jungfrau-Tagen Topfpflanzen um oder Ableger ein.

Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem.

Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen.

Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach.

Haushalt – Die Zeit ist ideal für Hausarbeiten, die Sorgfalt und Ordnungssinn verlangen.

Liebe/Partnerschaft – Die Gefühle halten sich in Grenzen und es kann zu Missverständnissen kommen, die es zu bereinigen gilt.

Beruf/Karriere – Auf beruflicher Ebene läuft alles wunderbar, denn wir sind ehrgeizig und voller Motivation bei der Arbeit.

Tages-Tipp – Schalten wir alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden:

Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz.

Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden.

Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

