Mondkraft heute 19. November 2025 – Neumondphase – Merkur im Skorpion

Die Mondkraft heute führt in die Neumondphase zum Neumond im Skorpion. Die negativ besetzte Verbindung von Merkur und Uranus beeinflusst die Stimmungslage. Merkur im Skorpion bringt mit seiner tiefgründigen Energie einige Geheimnisse ans Tageslicht. Akzeptieren wir unsere Schwachstellen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: abnehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann – Merkur Opposition Uranus – Neumondphase zum Neumond im Skorpion.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Betrachtet man das Leben durch die richtige Brille, kann es wunderschön sein!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Skorpion in der Neumondphase

Wir treten durch die Mondkraft heute in die wegweisende Neumondphase zum Neumond im Skorpion ein, der morgen am 19. November bereits ab 7.45 Uhr nach und nach seine Intensität entfaltet, wobei sich bereits heute deutlich abzeichnet, dass eine Kehrtwende in unserem Leben ausgelöst wird. In dieser Neumondphase sollten wir Innenschau halten und uns mit Themen aus der Vergangenheit auseinandersetzen, die uns immer noch auf der Seele lasten.

Stellen wir uns auch der Vergangenheit und den damit verbundenen Gefühlen, denn dann bietet sich eine wundervolle Gelegenheit, in einer noch ungeklärten Frage Klarheit zu gewinnen. Wenn es uns dann zudem noch gelingt, was uns bewegt in Worte zu fassen, stehen die Chancen gut, dass wir endlich mit einer alten Geschichte abschließen können.

Die Neumondphase fordert uns aber auch dazu auf, einen Realitäts-Check durchzuführen. Da uns der Neumond im Skorpion in eine völlig neue Zeitära führen wird, die mit vielen unerwarteten Veränderungen durchzogen ist, sollten wir uns bereits heute überlegen, von welchem unnötigen Ballast wir uns befreien müssen und welche Projekte, die wir geplant haben, sich als nicht machbar erweisen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

In acht nehmen müssen wir uns in dieser Neumondphase allerdings vor einer Opposition zwischen Merkur und Uranus. Dieser verhängnisvolle Aspekt beeinflusst unsere Stimmungslage, da die negativen Energien der beiden Planeten in uns unerbittlich gegeneinander arbeiten. Wichtig ist, sich für die angezeigten Spannungen ein möglichst gut passendes Ventil zu suchen. Durch die Merkur Uranus Opposition sind wir sehr zerstreut, unkonzentriert, nervös, unberechenbar und aufbrausend.

Wir haben zwar viele ungewöhnliche Ideen, die sich aber durch den Halbmond-Einfluss nicht realisieren lassen und so neigen wir dazu, uns zu verzetteln. In unseren Ansichten sind wir sehr wechselhaft und mit Urteilen oftmals vorschnell, was uns mitunter sehr taktlos erscheinen lässt. Dieser Spannungsaspekt beschleunigt zwar unser Denken, er bringt aber auch eine spürbare Hektik in unser Leben.

Unsere Gedanken lassen sich zudem nur schwer auf ein Ziel hin auszurichten, so dass es in unserem Kopf ganz schön rund gehen kann, ohne dass wir den ins Auge gefassten Zielen auch nur einen Schritt näher kommen. Unsere Ungeduld im Gespräch kann außerdem in unserem Umfeld Widerstände wecken, da wir durch unüberlegte und vorschnelle Äußerungen unser Gegenüber sehr verärgern können, was eine Freundschaft oder sogar eine Beziehung für immer beenden könnte.

Achten wir auf unsere Wortwahl!

Kosmische Energie der Mondkraft heute in der Neumondphase mit Merkur im Skorpion

Merkur, der noch immer rückläufig ist, wechselte am frühen Morgen (4.17 Uhr) von der harmoniesüchtigen Waage in den tiefgründigen Skorpion. Wir verfügen während der Zeit von Merkur im Skorpion über einen kritischen, aber auch klaren Verstand, wobei wir durch intuitives Denken schnell zum Kern einer Sache vordringen können. Während Merkur in der Waage eher Konflikte und Auseinandersetzungen vermieden hat, steht er im Skorpion nun etwas weniger “glücklich”, denn es besteht die Tendenz zur Subjektivität und Ungeduld, aber auch Rücksichtslosigkeit und Egoismus spielen eine Rolle.

Merkur im Skorpion verleiht einen kritischen Geist und ein gewisses Interesse am Mysteriösen. Kehrtwendungen, Gedankensprünge und Brüche mit vorherrschenden Meinungen können die Gemüter aus der Ruhe bringen, denn es kommt vieles ans Licht, was wir verdrängt und verheimlicht haben.

Es kommen neue Gesichtspunkte ins Spiel, so dass wir festgefahrene Meinungen lockern und neuen Ideen Platz machen können. Mit Merkur im Skorpion sind wir aber auch kämpferisch eingestellt und aufgrund unserer extremen Regenerationskräfte besonders zäh. So bewältigen wir selbst unüberwindlich scheinende Probleme und Aufgaben, bei denen wir ansonsten schon längst die Flinte ins Korn geworfen hätten.

In der Zeit von Merkur im Skorpion wird die nächsten 4 Wochen viel analysiert, nach Problemen regelrecht gesucht und vertieft diskutiert. Diese Tiefe kann jedoch etwas schwerfällig und negativ behaftet sein, denn wir gehen dabei auch gerne verdeckt strategisch vor.

Besonders wichtig ist es nun die nächste Zeit, dass wir die positiven Seiten von Merkur im Skorpion zu nutzen wissen. Die Skorpion-Energie von Merkur kann nämlich dafür eingesetzt werden, das eigene Innere zu analysieren, um hier schadhafte Teile aufzufinden, die dann jederzeit verändert werden können.

Durch die tiefgründige Energie von Merkur im Skorpion können wir Geheimnisse aufdecken und mit den eigenen Schattenseiten besser umgehen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

.

Allgeiers Astrologisches Jahresbuch ist auch im Merkur-Jahr 2026, welches im März beginnt, wieder ein wertvoller Begleiter! Dieser einzigartige Astrologie-Kalender hilft uns dabei, die Richtung unserer Lebensreise leichter zu bestimmen.

Allgeiers Astrologisches Jahresbuch 2026 >>>

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Viele Stoffe wirken zusammen, um uns körperlich, geistig und seelisch zu einem gesunden Menschen zu machen, der sich wohlfühlt und mit Elan in den Tag geht. NADH ist jedoch der Basisstoff für die Produktion von Energie. Fehlt es uns an NADH, fehlt es uns an Antrieb. Das heißt, wir sind erschöpft, lustlos und müde. Den Zellen fehlt Energie, weshalb Körper, Geist und Seele leiden. Das Geheimnis unserer Lebensenergie >>> NADH hydriert – Energie tanken >>>

. *****

. Extra-Tipp der Mondkraft heute Selleriesaft wird weltweit als Wundergetränk gehandelt, und das aus gutem Grund: Reich an sekundären Pflanzenstoffen, Antioxidantien, Vitaminen, Bitterstoffen und ätherischen Ölen, entfaltet er seine Heilkraft auf vielen Ebenen. Als Anti-Aging-Wunder kommt er ebenso zum Einsatz wie beim Abnehmen oder als Beautybooster. Der grüne Wunderdrink für Detox, Schönheit und Gesundheit! Bio-Selleriesaft in Premium-Qualität >>>.

. *****

. Mond-Magie der Mondkraft heute Die Beschleunigungsfalle, in der wir oft feststecken, nimmt viel von unserer inneren Freiheit und Inspiration. Wenn wir merken, dass wir Fehler machen, die uns sonst nicht passieren, oder dass die Gedanken immer wieder abschweifen, dann ist eine Auszeit fällig!

. Öffnen wir die Tore zu unserer wahren Bestimmung! Die geistigen Welten senden uns unentwegt Zeichen, damit wir unsere Ziele erreichen und unsere Träume verwirklichen können. Heute steht die Kunst, sie zu lesen, jedem frei, der dafür empfänglich ist. Betreten wir die geheimen Welten, um die Wahrheit unserer Seele zu erforschen. Schlüssel zum höheren Bewusstsein >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion besonders gut: Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten. Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser, deshalb können wir jetzt alle Pflanzen gießen! Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Entspannende Übungen können helfen: Auf den Rücken legen, die Beine anziehen, Fußflächen zusammenbringen und Knie nach außen fallen lassen. Die Hände auf den Unterleib legen. Für einige Minuten so bleiben und dabei in den Bauch atmen. Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad. Moorbäder und Fangopackungen sorgen für eine besonders glatte Haut. Haushalt – Der Skorpion ist ein Wasserzeichen und fördert als solches alles, was mit Waschen und Putzen zu tun hat. Die aktuelle Mondphase eignet sich auch perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken. Liebe – Die Beziehung ist von tiefen Emotionen und einem starken erotischen Verlangen geprägt. Beruf/Karriere – Vermeiden wir Konflikte im Kollegenkreis, denn beim streitbaren Skorpion-Mond gehen die Wogen rasch hoch! Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion vermeiden: Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen. Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Schafgarbe beugt dem erfahrungsgemäß vor. Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute in der der Neumondphase einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.