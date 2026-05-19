Mondkraft heute 19. Mai 2026 – Mars im Stier – Venus im Krebs

Die Mondkraft heute löst mit Mars im Stier wichtige kosmische Einflüsse aus, die in allen Lebensbereichen für Bewegung sorgen werden. Die emotionale Venus im Krebs bringt unterschiedliche Einflüsse auf das Liebesleben mit sich. Öffnen wir verschlossene Türen und vertiefen unsere Beziehungen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: zunehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond im Krebs – Mars im Stier – Venus im Krebs.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Der Mond im Krebs kitzelt unsere fürsorgliche Seite wieder mehr heraus. Helfen wir unseren Mitmenschen, sofern das auch gewünscht und zugelassen ist. Aber drängen wir uns niemandem auf, der das nicht möchte!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mars im Stier

Ein markanter Zeichenwechsel bestimmt heute das Tagesgeschehen und wird uns die nächsten Wochen so manchen Impuls geben, was unsere Zukunftsplanung betrifft. Mars wechselt nämlich vom stürmischen Widder in den nach Sicherheit strebenden Stier.

Aus energetischer Sicht beschert uns Mars im Stier eine große Veränderung. Unsere Handlungen sind unter dem Stier-Einfluss von finanziellen Entscheidungen und Werten beeinflusst. Mars zeigt im Sternzeichen Stier allerdings eine erheblich schwächere Wirkung als im vorangegangenen Sternzeichen Widder.

Wir haben zwar die gleiche Zielstrebigkeit, können uns aber bedeutend mehr beherrschen, sind schlauer, ruhiger und gehen in beruflichen Angelegenheiten wohlüberlegt und mit Bedacht vor. So können wir unsere Ziele mit weitaus feineren Methoden erreichen als der stürmische und unüberlegte Widder-Mars.

Mit Mars im Sternzeichen des Stier haben wir einen stabilen, ausdauernden Fluss an Energie ohne Hektik und beenden immer, was wir begonnen haben. Wir verfügen über eine unermüdliche Arbeitskraft und verfolgen mit großer Ausdauer unsere Pläne, die wir letztendlich auch mit Erfolg umsetzen werden.

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Da wir durch Mars im Stier äußerst sinnlich sind, zudem eine große Charakterstärke und Stabilität aufweisen, benötigt es viel, um uns aus der Haut fahren zu lassen, denn wir können unsere Emotionen normalerweise gut kontrollieren. Aber auch im Stier kann Mars durchaus heftige Energien auslösen.

Wenn unser besonders feiner Instinkt Gefahr wittert und wir unsere Sicherheit bedroht sehen, beispielsweise durch das Eindringen in unser Revier oder das Überschreiten unserer persönlichen Grenzen, geben wir schnell unsere höfliche und charmante Art auf. Dann tritt wieder die spontane Seite in Erscheinung, die sich impulsiv und aggressiv zu verteidigen weiß.

Setzen wir unsere Lebenspläne mit Bedacht um!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Venus im Krebs

Mit dem heutigen Zeichenwechsel von Venus in den sensiblen Krebs ändern sich die Liebesenergien. Wir sind zwar eher passiv, was das Liebesleben betrifft, aber empfänglich und sensibel, so dass wir ein starkes Bedürfnis nach Zuneigung haben. Wir suchen nach einer Beziehung, an der wir uns festhalten können und glauben daran, dass es eine große wahre Liebe gibt, mit der wir den Rest des Lebens verbringen werden. Dabei machen wir kein Geheimnis daraus, dass wir genau danach suchen.



Da wir jedoch sehr hohe Erwartungen an die Liebe haben, müssen wir auch mit Enttäuschungen rechnen, denn nicht immer wird unser Liebesempfinden mit der gleichen Intensität erwidert. Wir wollen uns durch den Einfluss der Venus im Krebs zudem nur mit vertrauten Menschen umgeben und haben das Bedürfnis, uns geborgen und aufgehoben zu fühlen, um Sinnlichkeit und Zärtlichkeit entfalten zu können.

Erotische und partnerschaftlich kreative und belebende Aktivitäten sind mit der Venus im Krebs begünstigt. Phantasievoll können wir nun aber auch ein geschmackvolles Ambiente zu Hause erschaffen, denn eine angenehme Atmosphäre verleiht uns inneren Frieden und Ausgeglichenheit.

Öffnen wir unser Herz für die emotionalen Energien!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

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Tierkreiszeichen Krebs Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Liposomales Vitamin C ist der Jungbrunnen für unsere Zellen! Liposomal verkapseltes Vitamin C verhilft zur Stärkung des Immunsystems, entgiftet und aktiviert den Stoffwechsel. Man kann es mit einfachen Mitteln und wenig Zutaten in der Küche selbst frisch herstellen. Und das für sehr wenig Geld und ohne großen Aufwand. Das Rezept findest du hier >>> Den fertigen Zaubertrank für die Gesundheit gibt es in bester Qualität hier >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Es findet sich eigentlich immer für alles eine Lösung – wenn man sich nicht selbst ständig unter Druck setzt. Manchmal kommt die helfende Idee einfach im Alltag angeflogen, wir müssen nur auf die Zeichen achten. Bringen wir dazu Körper und Seele in ein harmonisches Gleichgewicht!

. Rituale strukturieren, schenken kleine Atempausen im Alltag und spenden neue Kraft. Sie inspirieren, im Alltäglichen das Wunderbare zu entdecken und aus der eigenen Mitte heraus zu leben. Rituale für die Seele >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut: Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen. Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können. Fette und scharfe Gewürze sollten wir ebenfalls meiden, da sie den Magen belasten. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigen Gießen sowie Düngen unserer Pflanzen nutzen. Sind unsere Pflanzen von oberirdischen Schädlingen befallen, so können wir diese nun ebenfalls bekämpfen! Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen. Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden. Haushalt – Der Mond im Krebs hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen. Liebe – Wir sehnen uns beim Mond im Krebs nach menschlicher Nähe, häuslicher Geborgenheit und zärtlichen Berührungen. Ein Streit kann uns deshalb gewaltig aus der Fassung bringen. Beruf/Karriere – Vermeiden wir Hektik bei der Arbeit, da diese jetzt besonders auf den Magen schlagen kann! Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden: Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um! Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen. Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden. Auch das Haareschneiden steht unter keinem guten Stern – Meiden wir einen Friseurbesuch!

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

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