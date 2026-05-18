Mondkraft heute 18. Mai 2026 – Mond in den Zwillingen am Tag des Mondes

Die Mondkraft heute löst mit dem Mond in den Zwillingen am Tag des Mondes intensive Gefühle aus. Die Verbindung von Merkur und Uranus sorgt zum Wochenbeginn für etwas Unruhe. Bleiben wir neugierig! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: zunehmender Mond in den Zwillingen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in den Zwillingen – Merkur Konjunktion Uranus – Tag des Mondes.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Legen wir nicht jedes Wort auf die Goldwaage!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Zwillingen und Herrscherplanet Merkur

Jeder Planet ist einem Wochentag zugeordnet und hat besondere Energien im Gepäck. Montag ist der Tag des Mondes und wird von den großen Gefühlen regiert. Diese können sehr intensiv sein und es besteht die Gefahr, in Stimmungsschwankungen und Launenhaftigkeit zu verfallen. Falls wir einen Streit beenden wollen, dann ist allerdings der Tag des Mondes der passende Zeitpunkt für eine Versöhnung.

Es ist aber auch eine gute Zeit, alle persönlichen Anliegen zu regeln, in denen wir uns gefühlsmäßig unsicher waren. Einzig die Angst vor Verlust und Veränderung macht manchen von uns jetzt ein wenig zu schaffen. Seien wir am Tag des Mondes präsent und gehen in uns hinein. Priorisieren wir die kommende Woche und ruhen uns am Abend aus oder nehmen ein entspannendes Bad, um Kraft für die restliche Woche zu schöpfen.

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Die verstärkte Kommunikationsfähigkeit, die den Zwillinge-Mond durch Zeichenherrscher Merkur auszeichnet, ist sehr hilfreich, um anderen unsere Sicht der Dinge verständlich zu machen und vor allem in partnerschaftlichen und freundschaftlichen Beziehungen die eine oder andere Meinungsverschiedenheit auszuräumen.

Durch intuitives Gespür erahnen wir günstige Möglichkeiten, die sowohl positiven Einfluss auf unsere wirtschaftliche als auch familiäre Lage haben werden. Es keimen auch inspirierende Ideen aus unserem Unbewussten auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden.

Nutzen wir die inspirierenden Energien der Mondkraft heute, um die richtigen Entscheidungen für unseren weiteren Lebensweg zu treffen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen am Tag des Mondes

Durch eine Konjunktion zwischen Merkur und Uranus sind wir geistig sehr flexibel und unsere Gedanken werden beschleunigt, so dass wir viele gute Ideen haben, wie wir Probleme lösen können. Wir verspüren außerdem den Drang, etwas Neues lernen zu wollen. Unser Geist wird außerdem freier von beschränkenden Gedanken und wir können diese Zeit nutzen, um frischen Wind in unser Leben zu bringen.

Rechnen wir aber auch mit der Unberechenbarkeit von Uranus, der außergewöhnliche Ereignisse auf den Plan rufen kann. So entsteht eine gewisse Hektik und auch die eigenen Ansichten werden durch den intensiven Informationsfluss ständig erneuert.

Achten wir darauf, dass wir unsere innere Ungeduld im Griff behalten!

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Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen

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Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Die Sango-Meereskoralle bietet einen natürlichen Mineralstoffkomplex aus über siebzig Mineralstoffen und Spurenelementen. Organische Mineralstoffe sind leicht vom Körper aufzunehmen und zu verwerten. Calcium und unser Magnesium sind perfekt ausbalanciert, um die Gesundheit zu unterstützen.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute

»Mach das Beste aus dem, was du hast – und tu es aus ganzem Herzen!« Das ist die Kernaussage der japanischen Lebensphilosophie »Ganbatte«. Mit ihr können wir aus uns selbst heraus Gelassenheit, Willensstärke und Tatkraft entwickeln, um Herausforderungen erfolgreich zu meistern und uns durch nichts aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen.

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Mond-Magie der Mondkraft heute

Die Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, ist einer der Gründe dafür, dass viele Menschen vor einer Wahl zögern. Die Angst vor dem Scheitern oder sogar vor den Folgen des Erfolgs überwiegen. Überwinden wir die Unentschlossenheit!

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Alle Bereiche unseres Lebens – persönliche Entwicklung, Liebe und Beziehungen, Beruf und Erfolg – basieren auf klarem Denken und klugen Entscheidungen.

Wer klar denkt, entscheidet besser!

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut: Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern. Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Die Bekämpfung von Schädlingen ist nun besonders effektiv. Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen! Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend. Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen die Feuchtigkeit. Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich. Natürlich Entgiften >>> Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen. Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten. Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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