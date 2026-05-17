Mondkraft heute 17. Mai 2026 – Mond in den Zwillingen – Merkur in den Zwillingen

Die Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen bringt eine lebendige Energie mit sich und lässt vieles einfacher erscheinen. Pluto schenkt einen positiven Einfluss auf das Gefühlsleben. Merkur wechselt in die vielseitigen Zwillinge und bereichert den Alltag. Nehmen wir die neuen Möglichkeiten dankbar an! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: zunehmender Mond in den Zwillingen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in den Zwillingen – Mond Trigon Pluto – Wendepunkt der kosmischen Kräfte.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Der gestrige Neumond hat den Startschuss für Neues in unserem Leben gegeben und die heutigen Zwillinge-Energien machen so richtig neugierig darauf!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Zwillingen

Nach dem gestrigen Neumond im Stier, der uns auch einiges abverlangt hat, kehrt mit den luftigen Energien der Mondkraft heute durch den Mond in den Zwillingen die Leichtigkeit des Seins zurück, wobei mit Herrscherplanet Merkur die Kommunikation belebt wird, was eine heitere und beschwingte Stimmung zur Folge hat.

Wir werden durch den Mond in den Zwillingen auch aufgefordert, gewohntes Terrain zu verlassen. Es gilt, die Umgebung zu erkunden, Kontakte herzustellen, Wissen zu vermitteln und den Aktionsradius zu erweitern – vor allem geistig.

Wir verfügen zudem über eine starke körperliche und seelische Widerstandskraft, Geduld und Beharrlichkeit. Da auch unsere Arbeitsfreude, unser Organisationstalent und unser Verantwortungsbewusstsein gestärkt werden, können wir in allen Bereichen, die uns voranbringen sollen, gute Erfolge erzielen.

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Unterstützende Energien erhalten wir heute auch von Pluto, der in einem harmonischen Trigon zum Mond in den Zwillingen steht. Ein Trigon ist so etwas wie ein Königswinkel, eine Kraft, die wir selbstverständlich zur Verfügung haben und dementsprechend die Möglichkeit erhalten, aktiv zu werden und die wirkenden Energien gewinnbringend für unser Leben zu nutzen.

Bei Mond-Pluto-Aspekten treffen die Gefühle und unbewussten Triebe des Mondes immer auf die enormen Widerstands- und Regenerationskräfte von Pluto. Mit dem Trigon von Pluto zum Mond in den Zwillingen verspüren wir intensive Gefühle, die positiv ausgeprägt sind. Außerdem sind wir fähig, vollends mit der Vergangenheit abzuschließen.

Mit Aktivitäten, die Körper und Geist gleichzeitig fordern, können wir die starke Pluto-Energie am besten kanalisieren!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur in den Zwillingen

Um 12.30 Uhr wird Herrscherplanet Merkur den ernsthaften Stier verlassen und ebenfalls in die lebhaften Zwillinge wechseln. In diesem Tierkreiszeichen bringt uns Merkur durch einen luftig-leichten Einfluss bis 1. Juni 2026 viel kommunikative und fröhliche Lebensenergie, wir sind sehr gesellig und bestrebt, Verbindungen zu anderen Menschen einzugehen – auch wenn diese nicht immer von Dauer sind. Wir erhalten aber auch genug Energie, um uns für etwas gänzlich Neues zu öffnen.

Durch Merkur in den Zwillingen sind wir außerdem bereit, uns mit anderen auszutauschen, um gute Ratschläge und Inspirationen zu bekommen, die wir idealerweise annehmen sollten, wenn wir uns mit Problemen herumschlagen, für die wir noch keine Lösung gefunden haben. Das Bedürfnis und die Bereitschaft zu verhandeln und kreative neue Ideen zu erörtern wachsen ebenfalls deutlich.

Mit brillanten Ideen und Offenheit gegenüber allem Neuen können wir durch Merkur in den Zwillingen unseren Alltag bereichern. Möglicherweise erhalten wir auch eine unerwartete Nachricht, die uns neue Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Wir arbeiten gerne und erzielen Erfolge durch unsere eigenen Verdienste. Endlich zeigt sich dann auch wieder ein Licht am Horizont, denn erste konstruktive Ansätze dessen, was in Zukunft sein wird, werden wahrnehmbar.

Lassen wir keinen Stein auf dem anderen und krempeln unser Leben um!

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Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge in der Neumondphase

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Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Der Mineralstoff Zink hat vielfältige Schlüsselfunktionen. Er ist wichtig für unsere Haut, Haare und Nägel, denn ein Zinkmangel zeigt sich oft an brüchigen Haaren und Nägeln sowie trockener Haut. Zink unterstützt zudem den Stoffwechsel, das Immunsystem und hilft bei Diabetes mellitus und Allergien.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute

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Mond-Magie der Mondkraft heute

Wir können diese Energien nutzen, um Probleme anzupacken und eine schwierige Situation als Chance zu sehen, stärker zu werden und zu lernen. Das führt zu mehr positiver Energie, so dass sich schneller eine Lösung finden lässt.

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Im Einklang mit den lunaren Kräften kannst du auf allen Ebenen wachsen, denn für jede Lebensphase und jedes Anliegen gibt es eine passendes Mondritual.

Die Rituale verknüpfen Seelenthemen mit Mondphasen, stärken, reinigen, helfen Ballast loszulassen, Gegebenes anzunehmen und deine wirklichen Herzenswünsche zu manifestieren.

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut: Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern. Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Die Bekämpfung von Schädlingen ist nun besonders effektiv. Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen! Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend. Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen die Feuchtigkeit. Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich. Natürlich Entgiften >>> Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen. Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten. Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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