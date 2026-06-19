Mondkraft heute 19. Juni 2026 – Mondpause – Chiron im Stier

Die Mondkraft heute führt durch eine energieraubende und herausfordernde Mondpause zum Mond in der Jungfrau. Uranus baut Hürden auf, die es zu überwinden gilt. Durch Chiron im Stier drehen sich die Lebensthemen um Selbstwert, Existenzangst, materielle Sicherheit und den eigenen Körper. Nutzen wir die Möglichkeit der Heilung! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 16.30 Uhr im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: zunehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Krebs – Mond Quadrat Uranus – Mondpause.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Suchen wir uns heute eine sinnvolle Beschäftigung!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute hat lässt uns mit einer energieraubenden und herausfordernden Mondpause in diesen Tag starten, die um 16.30 Uhr mit dem Zeichenwechsel zum Mond in der Jungfrau endet. Wir werden in allen Bereichen ausgebremst, denn die Mondpause beraubt uns aller Energie, so dass von der Dynamik und dem Vorwärtsdrang des Löwe-Mondes nichts mehr zu spüren sein wird.

Der Energiemangel, der durch die Mondpause ausgelöst wird, lässt unsere Leistungskurve auf Null sinken, so dass wir uns nicht wundern sollten, wenn wir uns müde und ausgelaugt fühlen. Während der Mondpause zum Mond in Jungfrau fühlen wir uns schwermütig, träge und antriebslos.

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Vor allem Uranus wird während der Mondpause versuchen, uns den Wind aus den Segeln zu nehmen, da seine Erneuerungskraft durch eine Quadratstellung zum Mond vollkommen ausgebremst wird und eher Unruhe auslöst. Wir müssen uns auch auf plötzliche Überraschungen und unerwarteten Begegnungen gefasst machen, die einiges von uns abverlangen können.

Zugleich gilt Uranus als großer Reformator, der alle Verhältnisse umdreht und für gravierende Veränderungen sorgen kann, die nicht immer positiver Art sein werden. Wir haben zwar tausend Pläne im Kopf, von denen wir aber unter diesem spannungsgeladenen Aspekt keinen einzigen verwirklichen können.

Auch wenn es schwer fällt, müssen wir uns in Geduld üben!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Chiron im Stier

Heiler Chiron wandert heute weiter in den Stier und macht uns empfindlich, wenn es um das Thema Zugehörigkeit geht. Wir sehnen uns durch den Stiereinfluss nach dem Schutz einer Gemeinschaft. Doch wir machen die Erfahrung, dass wir nicht so akzeptiert werden, wie wir nun mal sind.

Das führt sogar so weit, dass wir uns immer wieder ausgestoßen fühlen, e einem Gefühl der Unsicherheit. Doch genau dann, wenn die Unsicherheit am größten ist, meldet sich Chiron im Stier. Er lehrt uns, dass unsere Freiheit dann beginnt, wenn wir Sicherheit nicht im Außen suchen, sondern aus uns selbst heraus schöpfen.

Durch die stärkende Verbindung von Chiron im Stier kann es zudem von unvermuteter Seite zu einer positiven Wende kommen, wobei diesem Tag auch eine gewisse Heilung innewohnt. Heilung durch Chiron geschieht jedoch meistens erst nach radikalen Veränderungen.

Der Schlüssel zum Glück: Ich brauche niemanden, um mich sicher zu fühlen. Ich bin ganz in mir selbst verankert!

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Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

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Tierkreiszeichen Jungfrau Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Rundum gesund zu sein, heißt ganzheitlich gesund sein, und dazu tragen Seele, Nerven und Immunsystem gemeinsam bei. Gefühle und Überzeugungen wirken auf unser Immunsystem, und umgekehrt beeinflusst das Immunsystem Gedanken und Verhalten. Ob Seele, Nerven oder Abwehrkräfte: Wenn nur eines aus dem Gleichgewicht gerät, hat das Folgen für die beiden anderen. Doch wir können viel tun, um dieses Netzwerk gezielt zu stabilisieren! Die Rundum-Gesund-Formel >>>.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute CDL ist die Abkürzung für Chlor-Dioxid-Lösung, eine Flüssigkeit, die innerhalb kurzer Zeit Krankheitserreger, Bakterien – auch Legionellen, Sporen, Algen, Pilze und sogar Viren aller Art – bekämpft und bereits seit Langem als bewährtes und ungefährliches Mittel zur Trinkwasserreinigung und damit zum innerlichen Gebrauch zugelassen ist! CDL-Lösung mit Pipette >>>.

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Mond-Magie der Mondkraft heute Nutzen wir die Mondenergien, um Klarheit in so manche Lebenssituation zu bringen. Es können sich dann durchaus Möglichkeiten eröffnen, die uns auf dem eingeschlagenen Weg weiter bringen werden.

. Gegen Ärger, Stress, Burnout, Frust und Neid greift Gabrielle Bernstein auf alte spirituelle Weisheiten zurück, verpackt in eine Sprache, die man heute versteht. Sie hilft uns mit Meditationen und Übungen, den Alltagsstress zu reduzieren. Glück ist kein Zustand, sondern eine Entscheidung! Du bist dein Guru >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut: Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken. Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Garten/Pflanzen – Setzen wir an Jungfrau-Tagen Topfpflanzen um oder Ableger ein. Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem. Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen. Stärke deine Darmgesundheit >>> Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach. Haushalt – Die Zeit ist ideal für Hausarbeiten, die Sorgfalt und Ordnungssinn verlangen. Liebe/Partnerschaft – Die Gefühle halten sich in Grenzen und es kann zu Missverständnissen kommen, die es zu bereinigen gilt. Beruf/Karriere – Auf beruflicher Ebene läuft alles wunderbar, denn wir sind ehrgeizig und voller Motivation bei der Arbeit. Tages-Tipp – Schalten wir alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden: Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz. Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden. Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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