Mondkraft heute 19. Juli 2025 – Mond im Stier – Merkur rückläufig

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier schenkt einen tatkräftigen und sinnlichen Tag. Merkur rückläufig mahnt zur Vorsicht und lässt unser Leben aus den Fugen geraten. Versuchen wir während der Rückläufigkeit auf keinen Fall, etwas zu erzwingen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: abnehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in Zwillinge – Merkur rückläufig.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Genießen wir die Liebe und das Leben!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier und Merkur rückläufig

Ausgeglichenheit und Beständigkeit haben beim Mond im Stier einen besonderen Stellenwert. Der aufbauende Mond im erdigen Stier sorgt für körperliches Wohlbefinden und alle Maßnahmen, die wir für unsere Gesundheit anwenden, zeigen mehr Erfolg als sonst.

Das Leben fühlt sich jetzt leichter und unbeschwerter an. Zusammenkünfte, Unterhaltungen oder dem Vergnügen dienende Veranstaltungen ziehen uns an. Andererseits fällt es jedoch schwerer, sich ernsten und anstrengenden Arbeiten zu widmen.

Der Mond im Stier schenkt uns zudem viel Gelassenheit, Sinnlichkeit und Geduld. Nutzen wir diesen Tag aber auch, um es uns daheim so behaglich wie möglich machen. Die Zweisamkeit bekommt durch Herrscherplanet Venus ebenfalls einen viel grösseren Stellenwert und man kann sich gegenseitig neu kennen lernen.

Wir werden außerdem von Neptun beeinflusst, der sich zu einem harmonischen Sextil mit dem Mond im Stier verbindet und uns als Planet der Seelentiefe und der übersinnlichen Eingebungen dabei Einsichten vermittelt, welche weit über unseren Verstand hinausgehen.

Es keimen inspirierende Ideen aus dem Unbewussten auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden. Wir erhalten Kräfte, die uns bislang nicht bewusst waren und uns die Türen zu Liebe und Erfolg öffnen können.

.

Bereits seit gestern ist Merkur zum zweite Mal in diesem Jahr rückläufig und mahnt uns bis 11. August 2025 zu erhöhter Vorsicht. Seine Rückläufigkeit wird vieles blockieren und unüberschaubar machen, so dass wir noch weniger als sonst die Geschehnisse um uns herum verstehen und sich die Missverständnisse häufen werden.

Merkur rückläufig führt uns in eine Zeit, die kräftezehrend ist und schnell entstehen Situationen, die uns das Gefühl geben, keine Kontrolle über unsere Angelegenheiten zu haben. In dieser besonderen Zeit gerät unser Leben aus dem Ungleichgewicht und stürzt so manchen regelrecht ins Chaos. Zwischenmenschlichen Spannungen, Streitereien und Gereiztheit bestimmen diese Zeitqualität.

Da Merkur in der Astrologie eine Bedeutung für den Verstand, die Kommunikation, die Weiterentwicklung und sogar die Weiterbewegung, auch in technischer Hinsicht, zugeschrieben wird, wirkt sich der rückläufige Merkur hauptsächlich auf diese Bereiche aus. Während Merkur rückläufig ist, sind wir gut beraten, die Unterzeichnung von Verträgen und den Abschluss von Vereinbarungen zu vermeiden.

Vorsicht walten lassen sollte man beim Kauf von technischen Geräten wie Computer, Fernseher, Telefon, Auto und ähnlichem, da diese störanfälliger sind. Ist manches jedoch unumgänglich, sollte man alles genau unter die Lupe nehmen und sich Zeit lassen, denn es werden oft wichtige Details übersehen oder es sind nicht alle Folgen absehbar.

Manche erleben eine regelrechte Pechsträhne, in der vom verpassten Flug bis hin zum kaputten Computer alles dabei ist.

Passen wir unsere Lebensumstände der Rückläufigkeit von Merkur an!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur rückläufig

Berufliche Entscheidungen, Vertragsabschlüsse und Co. sollten während der Rückläufigkeit von Merkur mit besonderer Vorsicht behandelt und im besten Falle ganz verschoben werden, bis Merkur wieder direktläufig ist. Es besteht die Gefahr, sich zu verkalkulieren und von verlockenden Angeboten und üblen Preisfallen in die Irre führen zu lassen.

Es ergeben sich jedoch in erster Linie häufiger als sonst Probleme in der Kommunikation. Ein rückläufiger Merkur bestimmt, ob wir oberflächlich bleiben oder in die Materie eindringen können, ob wir mit Eloquenz punkten oder es an der Kommunikation scheitert. Wichtig unter dem Einfluss von Merkur rückläufig sind Geduld, Besonnenheit und Ruhe. Wir sollten uns nicht unter Druck setzen, sondern uns für alles die Zeit nehmen, die wir eben brauchen.

Merkur rückläufig kann sogar Schlafprobleme auslösen und viele von uns werden das Gefühl verspüren, weniger Energie zu haben. Es macht sich zudem vermehrt eine innere Unruhe breit und auch die Konzentrationsfähigkeit ist eingeschränkt, was vor allem im Berufsalltag für einige Ärgernisse und Rückschläge sorgen kann.

In den Phasen der Rückläufigkeit bekommen wir es aber auch immer wieder mit unseren Altlasten zu tun. Falls durch unser eigenes Verschulden die letzten Monate etwas schief gegangen ist, sollte man versuchen, gemachte Fehler wiedergutzumachen. Wir können die Rückläufigkeit von Merkur nutzen, falsche Entscheidungen zu korrigieren, denn in diesem Zeitraum sind die Auswirkungen einer Korrektur nicht so gravierend.

Versuchen wir während der Rückläufigkeit auf keinen Fall, etwas zu erzwingen, denn das würde sowohl im Privatleben als auch in beruflichen Dingen zu nichts führen. Wir können uns noch so sehr bemühen, es wird sich kein Erfolg einstellen, was dann nur unnötige Frustration auslöst. Schaffen wir Ordnung, erledigen und erlösen wir uns von Altlasten, ziehen wir Bilanz, überdenken wir unsere Ziele, schmieden wir Pläne… aber überstürzen wir nichts!

Achten wir während der Rückläufigkeit von Merkur darauf, was sich in unserem Leben abspielt!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Stier und Neptun im Widder



. Tierkreiszeichen Stier Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

. *****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Lysin gehört zu den essentiellen Aminosäuren und spielt in der Wundheilung eine wichtige Rolle, weil sie am Aufbau des Kollagens beteiligt ist und die Zellteilung anregt. Es spielt auch eine gravierende Rolle in Schwangerschaft und Stillzeit! Bei einem Lysin-Mangel – egal in welchem Alter – kann es zu einer verringerten Enzymaktivität, Wachstumsstörungen und einem geschwächten Immunsystem kommen. L-Lysin aus pflanzlicher Fermentation >>>.

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Griffonia gehört zu den antidepressiven Heilpflanzen und wirkt stimmungsaufhellend. Griffonia steigert die Konzentration, fördert die psychische Belastbarkeit und ist schmerzhemmend. Griffonia enthält zudem reichlich L-5-Hydroxytryptophan (5-HTP). Diese wertvolle Aminosäure wird im menschlichen Körper in den Botenstoff Serotonin umgewandelt und sorgt bei Antriebslosigkeit, Müdigkeit, Stimmungsschwankungen oder depressiven Verstimmungen für mehr seelisches Wohlbefinden. Griffonia Kapseln >>>.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Was brauchen wir wirklich, um gut zu leben und glücklich zu werden? Unsere Seele sagt es uns: Wir brauchen Wurzeln und Flügel, Weite und Klarheit, gute Räume der Entfaltung und Orte der Stille, der Konzentration und Geborgenheit. Wenn wir nach innen gehen, finden wir zu uns selber. Dann kommen wir in Berührung mit einer Quelle, die uns lebendig hält.

. Mit Hilfe des Ida-Prozesses können wir die Lösungen, die wir suchen, in uns selbst finden ganz egal ob es um Beziehung, Beruf, Kreativität geht oder um Ruhe und Lebendigkeit.

Die Übungen und Meditationen helfen dabei, still zu werden, nach innen zu gehen und im Inneren die Veränderungen anzustoßen, nach denen wir uns im Außen sehnen. Die Lösung liegt in dir >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen. Gesundheit – Unser Ohren können sich an Stier-Tagen als besonders lärmempfindlich erweisen. Ohrenschmerzen können wir jedoch rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte. Die Schilddrüse können wir hingegen an Stier-Tagen besonders gut mit Nährstoffen versorgen und auch Ohren, Mund und Hals sprechen besonders auf unterstützende und reinigende Maßnahmen an. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Heil-Trank Selleriesaft >>> Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln. Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport – Überwinden wir den inneren Schweinehund. Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen. Nun sollten wir auch ausgiebig Hals und Dekolleté pflegen! Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann. Liebe – Im Liebesleben sind wir durch den Stier-Mond sinnliche Genießer und sollten oberflächliche Flirts vermeiden. Beruf/Karriere – Sämtliche berufliche Vorhaben haben durch den hartnäckigen Mond im Stier hervorragende Aussichten auf Erfolg. Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden: Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme! Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig. Tagesverbot – Termine beim Zahnarzt sollten wir besser nicht an einem Stier-Tag wählen, da der Kiefer derzeit überaus empfindlich ist.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

