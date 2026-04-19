Mondkraft heute 19. April 2026 – Mond im Stier – Mondpause

Die Mondkraft heute führt mit dem Mond im Stier in die Mondpause zum Mond in den Zwillingen. Liebesplanet Venus beeinflusst alle Beziehungen auf positive Weise. Uranus bringt seine revolutionären Eigenschaften zum Ausdruck. Tanken wir am kosmischen Wendepunkt neue Kraft! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 18.15 Uhr im Sternzeichen Zwillinge – zunehmender Mond in den Zwillingen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Widder – Mond Konjunktion Uranus – Mond Sextil Neptun – Mond Konjunktion Venus –

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Man sollte sich keinesfalls zuhause verkriechen, sondern unter Menschen gehen und sich amüsieren!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier – Mondpause

Bis Mittag müssen wir uns vor Uranus in acht nehmen, der durch eine nicht sehr vorteilhafte Konjunktion zum Mond im Stier seine revolutionären Eigenschaften zum Ausdruck bringt. Uranus steht für den Gegenpart des Normalen. Er bringt Erkenntnis, Neuerung und Befreiung, wobei er in der Astrologie jedoch als Vernichter tätig ist, um Neues erschaffen zu können.

Die Uranus zugeordneten Ereignisse zeichnen sich meist durch Spontanität aus und bringen Überraschungen mit sich, die ziemlich unerwartet in unser Leben treten. Zugleich gilt Uranus als großer Reformator, der alle Verhältnisse umdreht und für gravierende Veränderungen sorgen wird. Das Hauptaugenmerk liegt unter dieser Konstellation auf Widerspruch und dem Loslösen von Verbindlichem.

Wir sollten allerdings bei dieser Mond-Uranus-Verbindung auf der Hut sein, denn so wichtig Veränderungen sind, ist dennoch nicht jede neue Idee, die uns jetzt blitzartig überfällt, für die Zukunft auch tragfähig. Wir haben zwar oft keine andere Wahl, als uns für neue Wege zu entscheiden, trotzdem sollte man diese sehr überlegt einschlagen.

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Dieser eher unruhige Start in den Tag wird jedoch von Neptun beeinflusst, der sich zu einem harmonischen Sextil mit dem Mond im Stier verbindet und vor der Mondpause, die um 13.00 Uhr beginnt, wohlwollend in das Tagesgeschehen eingreift. Neptun, als Planet der Seelentiefe und der übersinnlichen Eingebungen, schenkt uns dabei Einsichten, welche weit über unseren Verstand hinausgehen.

Es keimen inspirierende Ideen aus dem Unbewussten auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden. Wir erhalten Kräfte, die uns bislang nicht bewusst waren und uns die Türen zu Liebe und Erfolg öffnen können.

Geben wir den positiven Einflüssen genügend Raum, sich zu entfalten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute in der Mondpause zum Mond in den Zwillingen

Eine Konjunktion zwischen Liebesplanet Venus und dem Mond im Stier schenkt während der Mondpause positive Einflüsse auf unser Liebesleben und harmonisiert alle Beziehungen. Eine herzliche und großzügige Einstellung erleichtert uns in besonderem Maße den gesellschaftlichen Umgang, aber auch das Knüpfen neuer Beziehungen.

Widmen wir uns vor allem der Liebe und pflegen unsere Freundschaften. Venus ermöglicht durch diese Konjunktion auch ein gutes Gefühl gegenüber unseren Mitmenschen und erleichtert die Kommunikation, sogar mit Menschen zu denen wir eine schwierige Beziehung haben.

Wenn der Mond eine so enge Verbindung mit Liebesplanet Venus eingeht, wird zudem die Seele „gefärbt“. Konjunktionen des Mondes haben immer eine große Bedeutung für unser Seelenleben, da sich die Kräfte der Seele sehr stark mit denen der Planeten vermischen.

Räumen wir alte Konflikte aus dem Weg!

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Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge

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Tierkreiszeichen Zwillinge Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Der Löwenzahn ist ein sehr beliebtes Kraut, unter anderem wegen seines hohen Gehalts an Bitterstoffen. Aus dem Saft der gepressten Blüten, Blätter und Wurzeln wird ein Extrakt hergestellt. Dieser Löwenzahn-Extrakt hat eine entgiftende Wirkung. Er unterstützt aber auch die Magen- sowie Leberfunktion und reguliert die Verdauung. Durch die Zugabe von Milchsäurebakterien und die anschließende Fermentierung wird der Löwenzahn-Extrakt noch zusätzlich verstärkt. Löwenzahn-Extrakt – vegan >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Nutzen wir die Mondenergien, um Klarheit in so manche Lebenssituation zu bringen. Es können sich dann durchaus Möglichkeiten eröffnen, die uns auf dem eingeschlagenen Weg weiter bringen werden.

Konzentriertes Denken, das Treffen von Entscheidungen und die Umsetzung von Plänen benötigen mentale Energie. Doch unser mentaler Akku hat nur eine begrenzte Kapazität. Somit nimmt unsere geistige Leistungsfähigkeit über den Tag hinweg ab. Auch Selbstwertgefühl, Durchhaltevermögen, Empathiefähigkeit und insbesondere unsere geistige Flexibilität nehmen stetig ab. Wir verlieren dadurch die Fähigkeit, Dinge kritisch zu hinterfragen und neue Wege zu gehen, selbst wenn wir wissen, dass eine Richtungsänderung dringend nötig wäre. Mentale Energie tanken >>> . Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut: Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern. Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Versorgen wir blühende Topfpflanzen mit ausreichend Dünger für ein optimales Wachstum! Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen! Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend. Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit. Liebe – Das Motto lautet: weniger Romantik, mehr Spaß! Gehen wir aus und genießen das Leben in der Gesellschaft anderer. Beruf/Karriere – Unsere eloquenten Fähigkeiten machen uns in Verhandlungen überzeugend und erfolgsversprechend. Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen. Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten. Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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