Mondkraft heute 18. Februar 2026 – Mond in den Fischen – Sonne in den Fischen

Die Mondkraft heute bringt durch den Mond in den Fischen und dem Wechsel der Sonne in die Fische sensible Einflüsse mit sich, die vieles an die Oberfläche bringen. Eine emotionale Zeit beginnt, die von Fische-Zeichenherrscher Neptun begleitet wird. Halten wir Rückschau und Vorschau! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Mond in den Fischen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun im Widder – Sonne in den Fischen.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir sollten auf unser Bauchgefühl hören, wenn es heute eine Entscheidung zu treffen gibt, die wir nicht mehr länger hinauszögern können oder wollen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Fischen – Sonne in den Fischen

Die Sonne wechselt heute vom luftigen Wassermann in das sensible Fische-Zeichen und schließt damit den astrologischen Zyklus ab. Wir sind nun die nächsten 30 Tage dazu aufgefordert, alle unsere Angelegenheiten zu einem Ende zu bringen, Frieden mit der Vergangenheit zu finden und uns auf neue Ereignisse und frische Energien vorzubereiten.

Die Mondkraft heute löst zudem mit dem Mond in den Fischen eine sensible Energie aus, die uns empfindsamer macht. Lassen wir unseren Gefühlen ruhig einmal freien Lauf und nutzen wir die gefühlsbetonten Energien, um alles an die Oberfläche kommen zu lassen, was uns innerlich bewegt, denn einige Erkenntnisse können durchaus bereichernd sein!

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Mit der Sonne in den Fischen und dem sensiblen Mond in den Fischen wird auch unser Seelenleben positiv beeinflusst, so dass wir in der Lage sind, achtsam und vorsichtig vorzugehen, und die Mondenergien nutzen können, um mit Empfindsamkeit und Sensibilität wahrzunehmen, worum es uns wirklich geht.

Wir müssen nur den Mut haben, uns den unterschiedlichen Gefühlen zu stellen, damit es zu einer inneren Heilung und Seelenfrieden kommen kann. Oftmals haben wir unter dem Einfluss der Fische-Energie allerdings das Gefühl, dem Leben oder den Umständen hilflos ausgeliefert zu sein. Dann können wir besonders durch heilende Meditationen zu mehr Lebenskraft und Lebensenergie gelangen.

Bringen wir unser Seelenleben ins Gleichgewicht!

Kosmische Energie der Mondkraft heute und der Sonne in den Fischen

Die Sonne in Fischen hat immer auch Fische-Zeichenherrscher Neptun um sich, so dass uns die sensible Fische-Energie die nächsten Wochen im Griff haben wird. Es erwartet uns eine sehr emotionale Zeit, in der so mancher von uns schneller am Wasser gebaut ist, da wir alles wesentlich tiefer empfinden als sonst.

Auch die sanftesten Umwelteinflüsse nehmen wir mit der Sonne in den Fischen noch wahr und lassen uns von ihnen durchs Leben treiben. Die neptunischen Kräfte wollen dabei feste Strukturen lösen, was aber immer wieder auch zu Orientierungslosigkeit führen kann. Allerdings hilft Neptun bei der Auflösung von allem Alten, so dass uns nichts mehr daran hindern wird, Verbesserungen in unserem Leben durchzuführen.

Verbinden wir Herz und Verstand zu einem harmonischen Miteinander!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Fische Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

. *****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Der Löwenzahn ist ein sehr beliebtes Kraut, unter anderem wegen seines hohen Gehalts an Bitterstoffen. Aus dem Saft der gepressten Blüten, Blätter und Wurzeln wird ein Extrakt hergestellt. Dieser Löwenzahn-Extrakt hat eine entgiftende Wirkung. Er unterstützt aber auch die Magen- sowie Leberfunktion und reguliert die Verdauung. Durch die Zugabe von Milchsäurebakterien und die anschließende Fermentierung wird der Löwenzahn-Extrakt noch zusätzlich verstärkt. Löwenzahn-Extrakt – vegan >>>

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute OPC ist das effektivste Antioxidans der Natur. OPC verringert Gewebeschäden, stärkt die Blutgefäße, verbessert die Blutzirkulation, reduziert Entzündungen, entgiftet den Körper, vervielfacht die Wirkung von Vitamin C und anderen Wirkstoffen und es schützt Gehirn und Nerven. OPC-Komplex Kapseln >>>

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Die Beschleunigungsfalle, in der wir oft feststecken, nimmt viel von unserer inneren Freiheit und Inspiration. Wenn wir merken, dass wir Fehler machen, die uns sonst nicht passieren, oder dass die Gedanken immer wieder abschweifen, dann ist eine Auszeit fällig!

. Öffnen wir die Tore zu unserer wahren Bestimmung! Die geistigen Welten senden uns unentwegt Zeichen, damit wir unsere Ziele erreichen und unsere Träume verwirklichen können. Heute steht die Kunst, sie zu lesen, jedem frei, der dafür empfänglich ist. Betreten wir die geheimen Welten, um die Wahrheit unserer Seele zu erforschen. Schlüssel zum höheren Bewusstsein >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut: Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen. Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze. Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen! Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen. Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut. Wir sind alle sauer! Natürlich Entgiften >>> Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer! Liebe – Unterhalten wir uns mit unserem Partner über unsere Gefühle, Wünsche und Ängste. Beruf/Karriere – Verschieben wir alle beruflichen Vorhaben auf den Widder-Mond, da wir momentan nicht topfit sind. Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden: Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet! Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.