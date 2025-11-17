Mondkraft heute 17. November 2025 – Waage-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute mit dem Waage-Mond in der Mondpause schenkt positive Energien, die es zu nutzen gilt. Sonne und Jupiter sorgen für kraftvolle und glückbringende Situationen. Sonne und Saturn geben dem Tag eine positive Färbung. Die innovative Verbindung von Merkur und Pluto hat starke Auswirkungen. Lassen wir uns nicht ausbremsen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 22.45 Uhr im Sternzeichen Waage – Mondphase: abnehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Skorpion – Sonne Trigon Jupiter – Sonne Trigon Saturn – Merkur Sextil Pluto – Mondpause zum Mond im Skorpion.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns von den Harmoniekräften leiten!

Mondkalender und Mondkraft heute – Waage-Mond in der Mondpause

Durch die wundervollen Einflüsse von Sonne und Jupiter, die sich vom frühen Morgen an zu einem harmonischen Trigon verbinden, werden uns – trotz der ab 12.45 Uhr einsetzenden Mondpause – heute viele Dinge leicht von der Hand gehen, denn wir schöpfen neuen Mut und Zuversicht. Wenn wir uns in einer schwierigen Situation befinden, zeigt sich nun auch endlich das Licht am Ende des Tunnels.

Die Hoffnung auf ein neues Leben erweckt in uns das Vertrauen, dass sich alles zum Guten fügen wird. Die glückhafte, trigonale Verbindung zwischen Sonne und Jupiter wird sich auf alle Lebensbereiche ausweiten. Erfolg, Glück, Anerkennung, gute Gesundheit und Wohlbefinden, das alles und noch viel mehr kann sich einstellen, wenn wir die kosmischen Schwingungen aufnehmen und zu nutzen wissen.

Jetzt können wir neue Wege wählen und sie auch gehen, denn das kraftvolle und glückbringende Sonne-Jupiter-Trigon lässt uns in wichtigen Angelegenheiten die Initiative ergreifen. Wir tun instinktiv das Richtige und sind zur rechten Zeit am perfekten Ort.

Die astrologischen Prinzipien sind ja relativ einfach zu verstehen, aber die Kombinationsgabe erfordert dennoch viel Talent, Einfühlungsvermögen und Intuition. Jeder der diese Prinzipien verstanden und in sich aufgenommen hat, wird selbst sein bester Ratgeber sein. Bewegen wir uns in dieser Wandlungsphase mutig nach vorne!

.

.

Unser Augenmerk sollten wir ganz besonders auf die harmonische Verbindung der Sonne mit Saturn legen, die durch ein stärkendes Trigon der Mondpause eine positive Färbung geben können. Trigone sind bekanntermaßen die besten Winkel, die eine in sich ruhende Kraft anzeigen, die wir jederzeit abrufen können. Erfreulicherweise hält das Sonne Saturn Trigon ganze zwei Tage an.

Dieser harmonische Aspekt kommt allerdings vor allem dann zum Ausdruck, wenn wir bereit sind, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Je mehr wir auf uns selbst vertrauen und nicht auf die Hilfe anderer warten, desto stärker rücken die positiven Kräfte in den Vordergrund.

Das Sonne-Saturn-Trigon verleiht uns zum einen Geduld und Selbstdisziplin, zum anderen ein klares und exaktes Denken. Alle Ziele und Pläne, die auf lange Sicht angelegt sind, haben Erfolg, denn Zähigkeit, Ausdauer, Geduld, Organisa­tionstalent und die Fähigkeit Verantwortung zu übernehmen kommen uns dabei zugute.

Jetzt oder Nie lautet die Devise!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage in der Mondpause

Eine besonders positive Unterstützung erhalten wir während der gesamten Mondpause zum Mond im Skorpion durch ein harmonisches Sextil, welches Merkur und Pluto zusammen bilden und uns so die Möglichkeit schenken, den Dingen auf den Grund zu gehen. Egal, mit was wir uns auch auseinandersetzen müssen – wir tun es mit Leidenschaft, ausführlich und tiefgreifend.

Unter dem Einfluss der Merkur-Pluto-Verbindung werden zudem unsere Worte vom Umfeld nachdrücklicher empfunden. Wir neigen jetzt mehr als sonst dazu, unsere Meinung zum Ausdruck zu bringen. Jetzt geht es uns weniger um unterhaltsamen „Small Talk“ als vielmehr um Wahrheiten und Hintergründe.

Das Merkur Pluto Sextil bringt tiefgreifendes, hartnäckiges Erforschen mit sich, wobei wir generell sehr einfallsreich sowie kreativ und außergewöhnlich in unserer Denkweise sind. Außerdem erweisen wir uns als scharfsinnig und intensiv bis provokant in unserer Ausdrucksweise.

Wir können unsere Gedanken jetzt mit größerem Nachdruck als sonst kommunizieren. Pluto regt bei dieser Konstellation zwar auch Dominanzstreben und Nachdrücklichkeit an, doch sind hier in der Regel weniger Widerstände vom Umfeld zu erwarten.

Konzentrieren wir uns auf die Bearbeitung von Sorgen und Ängsten!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Waage Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

.

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Vertrauen ist oft Mangelware, wobei wir auch uns selbst und unseren eigenen Fähigkeiten Misstrauen entgegenbringen. Wir sollten jedoch akzeptieren, dass wir nicht alles kontrollieren können. Warten wir bei Kleinigkeiten ruhig mal ab, ob nicht von allein alles wieder gut wird.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut:

Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen.

Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Wir können nun alle Pflanzen düngen, die nicht so recht wachsen wollen.

Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden.

Haare – Waage-Tage sind bestens geeignet zum Haare waschen sowie zum Haarfarbe auffrischen.

Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll.

Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch.

Liebe/Partnerschaft – Wir sind gesprächig, flirten gern und nehmen die Liebe auf die leichte Schulter.

Beruf/Karriere – Bedeutende Entscheidungen sollten wir besser verschieben, denn es fällt uns nicht leicht, diese zu treffen.

Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden:

Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten.

Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

