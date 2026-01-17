Mondkraft heute 17. Januar 2026 – Steinbock-Mond – Venus im Wassermann

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock bringt außergewöhnlich positive und kraftvolle Einflüsse mit sich. Der Zeichenwechsel von Venus in den Wassermann beeinflusst das Liebesleben nicht nur positiv. Machen wir uns auf Überraschungen gefasst! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: abnehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn in den Fischen – Sonne Sextil Saturn – Sonne Trigon Uranus – Venus im Wassermann.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Setzen wir alle ins Auge gefassten Pläne in die Tat um!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Steinbock

Wertvolle Unterstützung erhalten wir durch die Mondkraft heute in erster Linie von der Sonne im Steinbock, da sie sich mit Karmaplanet Saturn zu einem förderlichen Sextil verbindet. Dieser Aspekt verleiht uns zum einen Geduld und Selbstdisziplin, zum anderen ein klares und exaktes Denken.

Alle Ziele und Pläne, die auf lange Sicht angelegt sind, haben nun Erfolg, denn Zähigkeit, Ausdauer, Geduld, Organisa­tionstalent und die Fähigkeit Verantwortung zu übernehmen kommen uns zugute. Durch unserer Fähigkeit, komplizierte Zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen, können wir auch geschäftliche Angelegenheiten effizient organisieren.

Mit Methode gehen wir an die Verwirklichung unserer Ziele. Um unsere ehrgeizigen Pläne durchzusetzen, werden wir uns allerdings viel abverlangen. Für geistige Bemühungen ist dieses Sonne Saturn Sextil ebenfalls günstig, denn es bringt selbst dann Erfolg, wenn wir diesen gar nicht mehr für möglich gehaltenen haben.

.

.

Ab Mittag lässt ein Trigon zwischen Sonne und Uranus einen kraftvollen Einfluss spüren. Dieses Sonne Uranus Trigon macht uns aufgeschlossen für alles Neue und hat so manche kreative Idee im Gepäck. Wir müssen uns aber auch auf Überraschungen und unerwartete Wandlungen gefasst machen, die so manches nicht gleich in gewohnten Bahnen laufen lassen. Es können sich außerdem plötzliche Lebenswendungen ergeben, wie zum Beispiel auch Orts- und Berufswechsel, die jedoch durchaus positive Auswirkungen haben werden



Darüber hinaus sind wir durch den kraftvollen Sonne-Uranus-Einfluss fähig, überholte Strukturen, an denen unser Herz hängt, fallen zu lassen und diese durch neue zu ersetzen. Das Gleiche gilt auch für unser alltägliches Leben, weshalb wir zuhause Unbrauchbares ausmisten können oder auch ganz neue Verwendungen für ausgediente Dinge finden. So können wir mithilfe der Mondkraft heute eine Lebenswende in allen Bereichen anstoßen.

Nutzen wir die Gunst der Stunde und probieren etwas gänzlich Neues aus!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit der Venus im Wassermann

Liebesplanet Venus wanderte um 13.45 Uhr aus dem Steinbock in den Wassermann, wo sie bis 10. Februar 2026 verweilen wird. Mit der Venus im Wassermann werden wir, was unsere Beziehungen und die Liebe betrifft, zu völlig neuen Erkenntnissen geführt und es werden Energien spürbar, die uns nach Unabhängigkeit streben lassen. Wo im Steinbock für die Venus Treue und Verbindlichkeit zählten, geht es im Wassermann nun um die Formen freierer Liebe.

Durch die Venus im Wassermann wird uns bewusst, dass jeder Mensch ein Individuum und an sich frei ist. So kann jede Verbindung, jeder Kontakt und jede Beziehung jetzt nur durch gegenseitig gewährte Freiheit funktionieren. Die Liebe will unter diesem Venus-Einfluss auch immer wieder neu entdeckt werden und die Treue zur Liebe schenkt uns eine völlig neue Sicht aufs Leben.

Zahllose Freundschaften, Partystimmung Tag und Nacht – unter der Venus im Wassermann kann man gar nicht genug Sinnesfreuden ins Leben bringen, vor allem wenn wir uns in Gesellschaft befinden. Dies kann jedoch auch dazu führen, dass wir wahllos Freunde konsumieren. Ob in der Liebe oder bei Freundschaften – mit der Venus im Wassermann hat keine Beziehung eine wirkliche Chance auf Stabilität.

Begeben wir uns in eine aufregende und lebhafte Zeit, die viel Neues und Unerwartetes in der Liebe für uns bereit hält!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Steinbock Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

. *****

.

. *****

.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Wir dürfen unsere Pläne ruhig einmal über den Haufen werfen, denn die besten Dinge ergeben sich unerwartet.

.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond Steinbock besonders gut: Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden. Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Ökologischer Selleriesaft in Premiumqualität in der praktischen 3 Liter Saftbox >>> Garten/Pflanzen – Unsere Pflanzen brauchen an Steinbock-Tagen keinerlei Pflege! Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte beim Mond im Steinbock auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen. Schönheit/Wellness – Peelings zur Tiefenreinigung der Haut wirken gegenwärtig ausgesprochen gut. Haushalt – Entrümpeln wir Keller und Dachboden! Zurzeit fällt es besonders leicht, sich von Unnötigem zu trennen. Liebe – Leidenschaft spielt derzeit keine große Rolle. Somit wirkt die Erotik ein wenig emotionslos und routinemäßig. Beruf/Karriere – Im Beruf sind wir erfolgreich, denn wir sind mit Fleiß und Motivation bei der Arbeit. Bauen wir unsere Geschäftsbeziehungen aus! Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Steinbock vermeiden: Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten. Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann. Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

