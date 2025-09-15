Mondkraft heute 15. September 2025 – Mond im Krebs

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs schenkt verletzten Herzen Heilung. Die verhängnisvolle Verbindung von Venus und Pluto fordert uns in Liebesdingen heraus. Stärken wir unsere Seelenkraft! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: abnehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Venus Konjunktion Pluto.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nehmen wir uns immer wieder Zeit für uns selbst, um den Kopf wieder frei zu kriegen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Krebs

Die Mondkraft heute sorgt mit dem gefühlsbetonten Mondzeichen Krebs dafür, dass wir uns nun wieder mehr um uns selbst kümmern können und zu neuer Seelenkraft finden. Zudem sind wir aufgefordert, Menschen in unser Leben zurück zu holen, die wir aufgrund von Differenzen aus unserem Leben verbannt haben. Vor allem wenn es sich um Familienmitglieder handelt, können verletzte Herzen jetzt Heilung finden und der Familienfrieden wieder hergestellt werden.

Der Mond im Krebs weckt zwar unsere gefühlvolle Seite, gleichzeitig sind wir aber besonders sensibel und nicht sehr nervenstark. Wir sollten deshalb darauf achten, das wir unser inneres Gleichgewicht wahren, da wir in Bezug auf Spannungen, Aggressionen oder Ungerechtigkeiten sehr emotional reagieren werden!

.

.

Beim Mond im Krebs ist unser Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Verlässlichkeit und auch unser Heimatgefühl sehr ausgeprägt. Allerdings fehlt es uns etwas an spontanem Schwung, deshalb erfordert die Bereitschaft zur Pflichterfüllung mehr Eigeninitiative. Nutzen wir diese Mondkraft heute wenn möglich dafür, uns zu entspannen, um neue Seelenkraft entwickeln zu können.

Hören wir auf unsere innere Stimme, die uns intuitiv nur mit Menschen zusammenbringt, bei denen wir uns wohl fühlen und die Balsam für die Seele sind. So erhalten wir die nötige Geborgenheit und emotionale Sicherheit, die uns vor Unruhe und Nervosität bewahren wird.

Nutzen wir die gefühlsbetonten Energien des Mond im Krebs und lassen alles an die Oberfläche kommen, was uns innerlich bewegt, denn einige Erkenntnisse können durchaus bereichernd sein!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

Venus geht am Nachmittag mit Pluto eine Konjunktion ein, die uns sehr unterschiedliche Einflüsse auf unser Liebesleben beschert. Liebesplanet Venus macht uns deutlich, dass es nötig wird, zum Partner einen gesunden Abstand zu halten, um Zeit und Raum für uns selbst zu finden.

Dies ist nötig um mit sich selbst ins Reine zu kommen und die bisherigen enttäuschenden und schmerzhaften Erfahrungen wertschätzen zu lernen und sich selbst verzeihen zu können. Wer seine alten Wunden anschaut und heilen lässt, Frieden macht mit Expartnern, Eltern, Geschwister und allen anderen, die wir, wie bereits oben erwähnt, aus unserem Leben ausgeschlossen haben, der kann immer mehr bei sich selbst ankommen und damit aufhören, seinen Partner zu manipulieren und verändern zu wollen.

Erst die Mühlenräder der seelischen Inquisition führen zur festen Bindung, die im Endeffekt aber sehr viel belastbarer ist. Mit dieser Venus-Pluto-Konjunktion wächst allerdings auch unsere Leidenschaft und es kann soviel gemeinsame Energie entwickelt werden, dass die Wände einstürzen – Leidenschaft ist hier ein Weg der Regeneration.

Nehmen wir die Aufforderung an, zyklische Transformations- und Erneuerungsprozesse zuzulassen, uns von alten Identifikationen zu lösen und Neues entstehen zu lassen – auch in unseren Beziehungen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Die Fasten- und Ernährungsempfehlungen der Hildegard von Bingen sind pragmatisch und unkompliziert, zudem war sie ihrer Zeit weit voraus. Mit ihren einfachen Anweisungen unterstützt sie die Behandlung von Erkrankungen, die wir heute als »Wohlstandskrankheiten« oder »Zivilisationskrankheiten« bezeichnen und die sich auf Ernährungsfehler und modernen Lebensstil zurückführen lassen. Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einige Krebsarten zählen dazu.

Hildegard-Naturheilwissen – Therapiekonzept zum Nachmachen >>>

Hildegards Favoriten Kapseln >>>

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Stress ist in unserem Leben fast zur Normalität geworden. Dabei kann es so einfach sein, im stressigen Alltag kurze Ruhepausen einzulegen und den Stress-Level deutlich zu reduzieren. Diese innovative Methode, den Vagus-Nerv zu aktivieren, sorgt für wahre Tiefenentspannung!

Die Vagus-Meditation >>>

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Setzen wir unserer Fantasie keine Grenzen, denn sie ist ein Ventil für die Seele, um im Hier und Jetzt mit uns zu kommunizieren. Die Fantasie auszuleben ist Befreiung und lässt unsere Talente und Fähigkeiten zum Vorschein kommen, die uns ansonsten oft ein Leben lang verborgen bleiben.

.

Wir brauchen eine gesunde Zirbeldrüse, um ein gesundes, lebendiges und bewusstes Leben führen und uns für die Geheimnisse des Lebens öffnen zu können. Erlangen wir wahre Gesundheit und setzen unsere spirituellen Kräfte frei!

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut:

Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen.

Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können. Fette und scharfe Gewürze sollten wir ebenfalls meiden, da sie den Magen belasten.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigen Gießen sowie Düngen unserer Pflanzen nutzen.

Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen.

Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden.

Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen.

Liebe – Wir sehnen uns beim Mond im Krebs nach menschlicher Nähe, häuslicher Geborgenheit und zärtlichen Berührungen.

Beruf/Karriere – Im Beruf werden wir nicht sonderlich erfolgreich sein, da wir für Großprojekte weder die Energie noch die Nerven haben.

Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden:

Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um!

Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb sollte man Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen.

Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden. Auch das Haareschneiden steht unter keinem guten Stern – Meiden wir einen Friseurbesuch!

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.

.

