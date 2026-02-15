Mondkraft heute 15. Februar 2026 – Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann stärkt den Wunsch nach Freiheit und Neuanfang. Lebensfreude und Leichtigkeit kehren zurück. Lassen wir uns von den luftig-leichten Energien anstecken! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: abnehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus im Stier.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Flexibilität ist Trumpf!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Wassermann

Nach den Steinbock-Energien, die viele von uns an die Grenzen des Möglichen gebracht haben, können wir uns durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann auf einen Stimmungswechsel freuen. Getragen von einer Welle der Leichtigkeit und voller Lebensenergie möchten wir durch den Tag tanzen. Nun rücken Spaß und Lebensfreude wieder in den Vordergrund.

Das Wassermann – Prinzip steht aber auch verstärkt für Freiheit, Ungebundenheit und Gerechtigkeit. Wir können den Mond im Wassermann zudem nutzen, um uns von alten Belastungen zu befreien, denn mit Veränderungen können wir nun viel gelöster umgehen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Selbst wenn etwas gänzlich Unbekanntes auf uns zukommt, sollten wir nicht allzulange überlegen, sondern die Chancen nutzen, um die notwendigen Veränderungen durchführen zu können. Freiheit, Unabhängigkeit und Visionskraft ermöglichen einen luftig leichten und kraftvollen Tag. Nutzen wir die Mondkraft heute, um Pläne zu machen, groß zu träumen und die Phantasie grenzenlos werden zu lassen.

Jeder, der in seinem Innersten weiß, was er wirklich will und bereit ist, sich fokussiert und ohne Wenn und Aber für seine Belange einzusetzen, kann selbst nach einem zunächst zähen Start einen Durchbruch erzielen. Voraussetzung fürs Gelingen sind allerdings Authentizität und Integrität, denn wer nur halbherzig bei der Sache ist oder gar meint, etwas weiterführen zu müssen, das nicht mehr stimmig ist, muss damit rechnen, auf eine harte Probe gestellt zu werden oder wird gar ganz gestoppt.

Es ist somit der geeignete Tag, um festgefahrene Gewohnheiten zu durchbrechen und sich für alle Neuerungen zu öffnen. Geben wir uns der der Leichtigkeit des Luftzeichens hin – ganz nach dem Motto des Mond im Wassermann:

“Ich möchte tanzen, fliegen und schweben”!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

Beim Mond im Wassermann haben wir auch einen starken Bezug zur Spiritualität. Allem Lebenden gegenüber empfinden wir eine große Verbundenheit und setzen uns gern für wohltätige Zwecke ein. Der Wassermann-Mond löst eine Zufriedenheit in uns aus und wir sind ganz bei uns selbst. Unser Gefühlsleben ist stabil und kraftspendend, sowohl für uns selbst als auch für unsere Mitmenschen.

Nutzen wir die spirituelle Energie dieser Mondkraft heute, um ein elastisches Band zu schaffen, zwischen dem Freiheitsbedürfnis und der Verbindlichkeit anderen gegenüber. Wir machen dann die wunderbare Erfahrung, wie es ist, Gefühle zuzulassen, ohne sich gleich abhängig zu fühlen. Wir erleben, wie schön es ist dazuzugehören und trotzdem frei zu sein!

Wenn wir unseren ganzen Mut zusammennehmen und uns auf Nähe und tiefe Berührung einlassen, erschliesst sich auch die Möglichkeit, in unseren Beziehungen ein für uns passendes Gleichgewicht zwischen Nähe und Distanz zu finden und geniessen zu können.

Machen wir es uns zur Aufgabe, der Wahrheit und der Menschlichkeit zum Durchbruch zu verhelfen!



.

Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Wassermann Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Viele Stoffe wirken zusammen, um uns körperlich, geistig und seelisch zu einem gesunden Menschen zu machen, der sich wohlfühlt und mit Elan in den Tag geht. NADH ist jedoch der Basisstoff für die Produktion von Energie. Fehlt es uns an NADH, fehlt es uns an Antrieb. Das heißt, wir sind erschöpft, lustlos und müde. Den Zellen fehlt Energie, weshalb Körper, Geist und Seele leiden. Das Geheimnis unserer Lebensenergie >>> NADH hydriert – Energie tanken >>>

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Wir leben in einer Welt voller Gifte. Tagein, tagaus werden wir unaufhörlich mit Umweltschadstoffen und Krankheitserregern bombardiert. Unsere Lebensmittel sind arm an Nährstoffen, und unser Wasser ist mit einer gefährlichen Menge an Schadstoffen belastet. Bei diesen massiven Angriffen auf unsere Gesundheit müssten wir eigentlich alle durch die übermäßige Giftstoffbelastung krank geworden sein – Und das sind wir auch! Aber die Natur hat uns die Lösung dieser Probleme geschenkt… Reinigung und Entgiftung von Körper und Seele >>>

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute In belastenden und stressigen Zeiten sollten wir uns immer wieder Zeit zur Entspannung nehmen. Gehen wir in die Natur, schließen wir dabei die Augen und lauschen wir bewusst auf alles, was wir hören. Die Klänge der Natur sind Balsam für die Ohren und verwandeln innere Unruhe nachhaltig in innere Balance.

. Gegen Ärger, Stress, Burnout, Frust und Neid greift Gabrielle Bernstein auf alte spirituelle Weisheiten zurück, verpackt in eine Sprache, die man heute versteht. Sie hilft uns mit Meditationen und Übungen, den Alltagsstress zu reduzieren. Glück ist kein Zustand, sondern eine Entscheidung!. Du bist dein Guru >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut: Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit, vom Joggen ist jedoch abzuraten. Es könnten Knieschmerzen auftreten, selbst wenn wir damit normalerweise keine Probleme haben. Krafttraining oder Schwimmen sind jetzt bessere Alternativen. Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht. Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>> Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können unsere Pflanzen jetzt kräftig düngen, aber keinesfalls gießen! Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung. Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar. Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet. Liebe – Die Wassermann-Zeit eignet sich besonders gut für gemeinsame Unternehmungen, die beiden Spaß machen. Beruf/Karriere – Für Brainstormings und das Ausbrüten neuer Ideen sind Wassermann-Tage perfekt. Routinetätigkeiten sind dagegen nichts für uns. Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden: Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind. Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an. Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.