Mondkraft heute 13. Oktober 2025 – Halbmond im Krebs – Venus in der Waage

Die Mondkraft heute bringt durch den Halbmond im Krebs aufwühlende Energien mit sich. Liebesplanet Venus in der Waage öffnet das Herz für alles Schöne und lässt wundervolle Liebesenergien spüren. Neue Liebe – Neues Glück! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: abnehmender Halbmond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Venus in der Waage.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Mit dem Leben ist es wie mit dem Radfahren: Um das Gleichgewicht zu halten, muss man sich bewegen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond im Krebs

Durch die Mondkraft heute mit dem Halbmond im Krebs können sich die Fronten sehr schnell verhärten und wir neigen in allen Lebensbereichen zu Extremismus. Dadurch besteht eine erhöhte Tendenz zu Enttäuschungen, da unsere Erwartungshaltung oftmals etwas überzogen ist. Wir befinden uns in einem Zwiespalt zu unseren Gefühlen, was eine klare Haltung oder die Entscheidung für ein bestimmtes Vorhaben erschweren wird

Auch wenn es uns sehr schwer fällt, müssen wir bei der Mondkraft heute mit dem Halbmond im Krebs einsehen, dass nicht jede Situation planbar und kontrollierbar verläuft. Die auftretenden Hindernisse und Spannungen erfordern unsere volle Aufmerksamkeit und Konzentration. Nur wenn wir bedacht vorgehen, können wir die großen Krisen vermeiden!

.

.

Wichtig ist an solch anstrengenden Mond-Tagen, dass wir authentisch bleiben und nicht versuchen, unsere Ideen auf Biegen und Brechen durchzusetzen, da sich das Ergebnis zu unserem Nachteil auswirken wird. Flexibilität bringt uns heute besonders weit, auch sollte man seine Intentionen stets im Hinterkopf behalten.

Nehmen wir uns heute Zeit zum Durchatmen und vermeiden wir unnötige Belastungen. Wir besitzen durch den negativen Einfluss des Halbmondes keine Energie-Reserven mehr, so dass wir schnell überlastet sind und besonders bei Stress und körperlichen Anstrengungen spüren wir zum teil massive gesundheitliche Störungen.

Achtsamkeit und Vorsicht zahlen sich bei der Mondkraft heute mit dem Halbmond im Krebs aus!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Venus in der Waage

Mit dem Wechsel der Venus von der nüchternen Jungfrau zur beschwingten und ausgeglichenen Waage fällt es uns nun besonders leicht, alle Herzensangelegenheiten wieder in Schwung zu bringen – Ganz nach dem Motto: “Neue Liebe, neues Glück.“ Wir lieben auch den Austausch mit anderen Menschen und sind in der Lage, stärker als sonst diplomatisch vorzugehen. Achten wir jedoch darauf, dass wir nicht zum Opfer allzu hoher Erwartungen werden, da diese ansonsten später in einer Enttäuschung enden könnten.

Die Venus in Waage möchte allerdings mehr verbinden, anstatt zu entscheiden, weshalb sich Entscheidungsprozesse ein wenig in die Länge ziehen werden. Was die Partnerschaft betrifft, suchen wir nach einem gleichberechtigten und gleichwertigen Partner, der uns auch geistige Anregung und Kameradschaft bietet.

Sinnlichkeit allein genügt uns bei der Venus in der Waage jedoch nicht, denn wir brauchen auch den intellektuellen Austausch in der Beziehung, wo dann natürlich der Kommunikation auf Augenhöhe eine grössere Bedeutung zuteil wird. Allerdings können wir durch den Waageeinfluss sehr unentschlossen sein, weshalb wir auch dazu tendieren, lieber unverbindlich zu flirten, als sich an jemanden zu binden. Bringen wir wieder Klarheit in unsere Beziehungen und gehen mutig neue Verbindungen ein.

Geben wir der Liebe eine Chance!

.

Mondkraft heute mit Venus in der Waage

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Es findet sich eigentlich immer für alles eine Lösung – wenn man sich nicht selbst ständig unter Druck setzt. Manchmal kommt die helfende Idee einfach im Alltag angeflogen, wir müssen nur auf die Zeichen achten. Bringen wir dazu Körper und Seele in ein harmonisches Gleichgewicht!

.

Rituale strukturieren, schenken kleine Atempausen im Alltag und spenden neue Kraft. Sie inspirieren, im Alltäglichen das Wunderbare zu entdecken und aus der eigenen Mitte heraus zu leben.

50 Rituale für die Seele >>>

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut:

Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen.

Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können. Fette und scharfe Gewürze sollten wir ebenfalls meiden, da sie den Magen belasten.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigen Gießen sowie Düngen unserer Pflanzen nutzen.

Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen.

Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden.

Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen.

Liebe – Wir sehnen uns beim Mond im Krebs nach menschlicher Nähe, häuslicher Geborgenheit und zärtlichen Berührungen.

Beruf/Karriere – Im Beruf werden wir nicht sonderlich erfolgreich sein, da wir für Großprojekte weder die Energie noch die Nerven haben.

Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden:

Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um!

Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb sollte man Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen.

Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden. Auch das Haareschneiden steht unter keinem guten Stern – Meiden wir einen Friseurbesuch!

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

