Mondkraft heute 13. Juni 2026 – Mondpause zum Mond in den Zwillingen

Die Mondkraft heute führt am Wendepunkt der kosmischen Kräfte in die Mondpause zum luftig-leichten Mond in den Zwillingen. Neptun, Pluto und Saturn haben positiven Einfluss auf das Gefühlsleben. Freuen wir uns auf die Leichtigkeit des Seins! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 11.00 Uhr im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Mond in den Zwillingen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Krebs – Mond Sextil Neptun – Mond Trigon Pluto – Mond Sextil Saturn – Wendepunkt der kosmischen Kräfte.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Ruhe, Stille und Genuss sind wichtig, um wieder neue Kraft zu tanken!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in den Zwilllingen

Wir sollten bei der Mondkraft heute während der Mondpause zum Mond in den Zwillingen, die um 9.30 Uhr beginnt und um 15.00 Uhr wieder endet, vermehrt Wert auf Entspannung und Ruhe legen bevor wir wichtige Entscheidungen treffen – atmen wir erst tief durch und konzentrieren wir uns auf das Wesentliche.

Da jedoch Saturn der Herrscher dieser Mondpause ist, sorgt er für Klarheit und ein angenehmes Gesprächsklima, so dass wir auch dieser energieschwachen Zeit noch durchaus etwas positives abgewinnen können. Pluto schenkt uns durch ein Trigon mit dem Mond zudem emotionale Unterstützung, die wir während der Mondpause gut gebrauchen können.

Wir werden durch die Mondpause zum Mond in den Zwillingen auch einigen Prüfungen und Belastungen ausgesetzt sein, denn alles läuft jetzt nicht so, wie wir es uns wünschen würden. Doch gerade dadurch können wir erkennen, was wir eigentlich zu leisten imstande sind. Beweisen wir Stehvermögen und blockieren wir uns nicht selbst, dann können die Hindernisse schneller überwunden werden.

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Ab Mittag werden wir intensiv von Neptun unterstützt, der durch ein Sextil zum Mond dafür sorgt, dass wir eine starke Anziehungskraft ausstrahlen. Neptun als Planet der Seelentiefe und der übersinnlichen Eingebungen schenkt uns auch Einsichten, welche weit über unseren Verstand hinausgehen.

Neptun zeigt ausserdem günstige Möglichkeiten auf, die sowohl positiven Einfluss auf unsere wirtschaftliche als auch familiäre Lage haben. Es keimen inspirierende Ideen aus dem Unbewussten auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden.

In unserer Beziehung herrscht grosses Verständnis für die verborgenen Wünsche und Bedürfnisse des Partners. Wir kommen sehr freundschaftlich und friedlich miteinander aus, weil wir Gespür füreinander besitzen und daher immer einen Draht zueinander finden werden. Mit unserer Sensibilität bekommen wir auch sofort kleinere Unstimmigkeiten mit und können diese lösen, da dieses Sextil die Abkehr von Stolz und Prestige-Denken beinhaltet.

Öffnen wir die Türen zu Liebe und Erfolg!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen

Nach der Mondpause kehrt mit dem Mond in den Zwillingen durch die luftigen Mondenergien die Leichtigkeit des Seins zurück und die Stimmung ist heiter und beschwingt. Zudem verleihen uns positive Energien wieder mehr Kraft, so dass wir alle eventuell auftretenden Schwierigkeiten und Anforderungen ohne grössere Anstrengung meistern können.

Da der Mond in den Zwillingen als Herrscherplanet Merkur hat, ist dies auch eine gute Zeit für Kopfarbeit, denn alles was wir jetzt planen, hat über kurz oder lang Aussicht auf Erfolg. Eignen wir uns das nötige Wissen an, dann fällt es uns leichter, die Dinge zu verstehen und zu begreifen.

Wenn es ein Herzensprojekt gibt haben wir durch die Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen sehr gute Chancen für den nächsten Schritt der Verwirklichung. Wenig geeignet sind Zwillinge-Tage hingegen für leistungsbetonte und herausfordernde Aktivitäten. Üben wir uns bei allem was wir planen in Geduld!



Einzig die Angst vor Verlust und Veränderung macht manchen von uns jetzt ein wenig zu schaffen. Lassen wir uns davon nicht aus dem Gleichgewicht bringen, sondern genießen wir in vollen Zügen, was wir haben.

Konzentrieren wir uns auf unsere innere Stärke, denn nur dann können wir etwaige Hürden überwinden. Mit gutem Willen und offenem Herzen können wir tatsächlich Berge versetzen!

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Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen

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. Tierkreiszeichen Zwillinge Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

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Mond-Magie der Mondkraft heute Üben wir uns in Geduld – auch wenn das schwer ist. Sagen wir einfach immer wieder, dass alles, was für uns bestimmt ist, auch nicht an uns vorbeikommen wird. Wir müssen also nichts erzwingen. Erlauben wir unserem Leben, sich so zu entfalten, wie es vorgesehen ist. Was kommt, lassen wir kommen. Was geht, lassen wir gehen.

. Viele von uns fühlen sich den Beeinflussungen hilflos ausgeliefert und haben Schwierigkeiten, negative Gedanken abzustellen. Es ist jedoch jederzeit möglich, sich gute Gefühle zu bereiten und schmerzhafte Gefühle zu überwinden. Gefühle verstehen und Probleme lösen >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut: Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern. Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen und Bäume jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser. Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen! Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend. Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit. Liebe – Erotik spielt eine Nebenrolle. Es freut uns mehr, zu flirten, zu turteln und ein bisschen mit dem Feuer zu spielen. Beruf/Karriere – Wir können uns durch den luftig-leichten Mond in den Zwillingen nicht gut konzentrieren, sind dafür aber äußerst redegewandt und überzeugend. Daher sind diese Tage für Brainstormings, Seminare und Konferenzen bestens geeignet. Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen. Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten. Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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