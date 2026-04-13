Mondkraft heute 13. April 2026 – Mondpause – Mond in den Fischen

Die Mondkraft heute belastet durch eine Verbindung von Mars und Neptun die energielose Mondpause zum Mond in den Fischen. Venus und Jupiter schenken Wachstum und verleihen der Liebe Flügel. Bringen wir unsere Wünsche zur Erfüllung! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 11.00 Uhr im Sternzeichen Fische – Mondphase: abnehmender Mond in den Fischen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun im Widder – Mars Konjunktion Neptun – Venus Sextil Jupiter – Mondpause.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nutzen wir die Mondpause für eine vorgezogene Mittagspause und arbeiten dann durch. Wir können viel schaffen!



Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in den Fischen

Während der Mondpause zum Mond in den Fischen, die um 9.30 Uhr beginnt und um 11.00 Uhr wieder endet, belastet uns seit dem frühen Morgen eine Konjunktion von Mars und Neptun. Hierbei verbindet sich die pure Tatkraft des Mars mit der Traumwelt und Spiritualität des Neptun. Dieser Aspekt wird auch als „spiritueller Krieger“ oder „getrübte Energie“ beschrieben, da die klare Richtung des Mars durch den neptunischen Nebel aufgelöst werden kann.

Es besteht die Gefahr, sich in Illusionen zu verrennen oder auf „Schnell-reich-werden-Systeme“ hereinzufallen. Wir fühlen uns außerdem oft schneller erschöpft oder sind anfälliger für Infekte, da die Vitalität unter diesem Aspekt tendenziell sinkt. Es besteht zudem die Neigung, Konflikten auszuweichen oder sich in Tagträumereien und Ersatzhandlungen zu flüchten.

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Während der Mondpause, die den Mars Neptun Einfluss noch verstärkt, sollten wichtige Entscheidungen oder Neuanfänge vermieden werden, da Vorhaben in dieser energielosen Zeit oft im Sande verlaufen oder unvorhersehbare Ergebnisse liefern.

Wenig geeignet ist die Mondpause zudem für rationale Arbeiten und wichtige Gespräche, auch körperlich anstrengende Aktivitäten sollten vorerst vermieden werden. Das soziale Leben gerät ebenfalls aus den Fugen, denn die Mondpause macht missmutig und schlecht gelaunt.

Warten wir mit der weiteren Umsetzung unserer Pläne die Mondpause ab!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen

Unmittelbar nach der Mondpause dürfen wir uns über eine der glücklichsten und harmonischsten Aspekte freuen, denn Venus und Jupiter vereinen sich den restlichen Tag in einem Sextil. Dieser Aspekt bringt eine Energie von Leichtigkeit, Optimismus und Fülle mit sich. Er fördert das Bedürfnis nach Verbindung und das Erleben von Freude.

Venus (Liebe) und Jupiter (Expansion) sorgen für Herzlichkeit und Charme. Es ist eine hervorragende Zeit für soziale Kontakte, Romantik und das Knüpfen neuer Freundschaften. Bestehende Bindungen erfahren oft eine Phase der Übereinstimmung und des gegenseitigen Wohlwollens.

Da beide Planeten mit Werten und Wachstum assoziiert werden, gilt dieser Aspekt als förderlich für finanzielle Angelegenheiten und kleine „Glückstreffer“. Es herrscht außerdem eine Atmosphäre der Großzügigkeit.



Lassen wir uns keinen der kleinen Glücksmomente entgehen!

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Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen

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Tierkreiszeichen Fische

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem



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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

In der alternativen Medizin gilt Grapefruitkernextrakt schon lange als Geheimtipp. Das natürliche Antibiotikum kommt dem körpereigenen Immunsystem zugute und hilft zahlreiche Krankheitsbilder wie Entzündungen, Pilzinfektionen sowie Herz-Kreislauf-Krankheiten effektiv zu bekämpfen.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute

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Mond-Magie der Mondkraft heute Die Beschleunigungsfalle, in der wir oft feststecken, nimmt viel von unserer inneren Freiheit und Inspiration. Wenn wir merken, dass wir Fehler machen, die uns sonst nicht passieren, oder dass die Gedanken immer wieder abschweifen, dann ist eine Auszeit fällig!

. Öffnen wir die Tore zu unserer wahren Bestimmung! Die geistigen Welten senden uns unentwegt Zeichen, damit wir unsere Ziele erreichen und unsere Träume verwirklichen können. Heute steht die Kunst, sie zu lesen, jedem frei, der dafür empfänglich ist. Betreten wir die geheimen Welten, um die Wahrheit unserer Seele zu erforschen. Schlüssel zum höheren Bewusstsein >>>

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut: Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen. Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze. Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen! Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen. Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut. Wir sind alle sauer! Natürlich Entgiften >>> Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer! Liebe – Ein Abend zu zweit kann nun besonders romantisch sein. Beruf/Karriere – Wir können uns bei allen beruflichen Entscheidungen ganz auf unser Bauchgefühl verlassen. Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden: Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet! Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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