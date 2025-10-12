Mondkraft heute 12. Oktober 2025 – Mond im Krebs

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs führt in die Tiefe der Seele. Aufwühlende Energien von Merkur und Neptun belasten alle Lebensbereiche. Mars löst starke innere Spannungen aus. Geben wir unsere Widerstände auf! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: abnehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Merkur Opposition Neptun – Mond Konjunktion Mars.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Erwecken wir unsere inneren Kraftressourcen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Krebs

Nach der Mondpause, die uns heute Nacht gut und tief schlafen ließ, löst die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs eine emotionale Energie aus, die uns empfindsamer macht. Lassen wir unseren Gefühlen ruhig einmal freien Lauf und nutzen wir die gefühlsbetonten Energien, um alles an die Oberfläche kommen zu lassen, was uns innerlich bewegt, denn einige Erkenntnisse können durchaus bereichernd sein!

Der Mond im Krebs unterstützt zudem den harmonischen Ausgleich zwischen Verstand und Intuition. Hören wir deshalb auf unsere innere Stimme, die uns intuitiv nur mit Menschen zusammenbringt, bei denen wir uns wohl fühlen und die Balsam für die Seele sind.

Es geht beim Mond im Krebs aber auch um das Fühlen und Wahrnehmen der inneren Welten. Wir erhalten einen tiefen Einblick in unser Seelenleben und es gilt auch zu erkennen, ob wir uns verbunden fühlen, ob wir unser Zuhause gefunden haben und ob wir diejenigen Menschen um uns haben, die uns Vertrauen, Geborgenheit und Liebe schenken können.

.

.

Ab Mittag müssen wir allerdings auf der Hut sein, denn durch eine Merkur-Neptun-Opposition stehen Vernunft und Verstand, Alltag, Struktur und Verantwortung einer Irrationalität, Emotionalität, den Träumen und der Spiritualität gegenüber. Klare Gedanken sind deshalb nicht zu erwarten und für wichtige Entscheidungen sollten wir uns noch etwas Zeit nehmen.

Unser praktisches und realitätsbezogenes Denken wird durch die starke Fantasie und Einbildungskraft von Neptun überschattet. Dies führt bisweilen dazu, dass wir unzuverlässig, emotional instabil, mitunter schwer zu verstehen und sehr leicht zu beeinflussen sind.

Wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht und nehmen es auch mit der Wahrheit nicht so genau. Schnell verbreiten sich auch falsche oder ungenaue Angaben, so dass wir bei Prüfungen oder beim Ausfüllen von Anträgen besondere Achtsamkeit walten lassen sollten.

Seien wir darauf gefasst, dass viele Situationen für Verwirrung und innere Zerrissenheit sorgen können!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

In Acht nehmen müssen wir uns am Nachmittag auch vor Energieplanet Mars, der uns durch eine Konjunktion zum Mond im Krebs in eine gereizte und aufgeregte Stimmung versetzen kann, wenn nicht alles so nach Plan läuft, wie wir es gerne hätten. Wir sind starken inneren Spannungen ausgesetzt, so dass die Gefahr besteht, dass wir uns durch Wutausbrüche Luft machen wollen.

Außerdem sind wir durch diesen Aspekt bestrebt, rücksichtslos alles durchsetzen zu wollen, ohne uns dabei von anderen dazwischenreden zu lassen. Daher kann es aufgrund unterschiedlicher Ansichten zu heftigen Diskussionen kommen, was unweigerlich zu ausufernden Konflikten führen kann.

Lassen wir unsere Launen keinesfalls an unserer Umgebung aus, denn es besteht die Gefahr, dass wir anderen Menschen und – aber auch uns selbst – seelische Wunden zufügen. Ein wenig Diplomatie oder Taktgefühl würden uns bei diesem angespannten Mars-Einfluss sehr viel mehr weiterbringen.

Wir können uns durch den sensiblen und seelentiefen Mond im Krebs jedoch immer wieder neu dafür entscheiden, unsere Widerstände aufzugeben!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Die Fasten- und Ernährungsempfehlungen der Hildegard von Bingen sind pragmatisch und unkompliziert, zudem war sie ihrer Zeit weit voraus. Mit ihren einfachen Anweisungen unterstützt sie die Behandlung von Erkrankungen, die wir heute als »Wohlstandskrankheiten« oder »Zivilisationskrankheiten« bezeichnen und die sich auf Ernährungsfehler und modernen Lebensstil zurückführen lassen. Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einige Krebsarten zählen dazu.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Stress ist in unserem Leben fast zur Normalität geworden. Dabei kann es so einfach sein, im stressigen Alltag kurze Ruhepausen einzulegen und den Stress-Level deutlich zu reduzieren. Diese innovative Methode, den Vagus-Nerv zu aktivieren, sorgt für wahre Tiefenentspannung!

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Setzen wir unserer Fantasie keine Grenzen, denn sie ist ein Ventil für die Seele, um im Hier und Jetzt mit uns zu kommunizieren. Die Fantasie auszuleben ist Befreiung und lässt unsere Talente und Fähigkeiten zum Vorschein kommen, die uns ansonsten oft ein Leben lang verborgen bleiben.

.

Wir brauchen eine gesunde Zirbeldrüse, um ein gesundes, lebendiges und bewusstes Leben führen und uns für die Geheimnisse des Lebens öffnen zu können. Erlangen wir wahre Gesundheit und setzen unsere spirituellen Kräfte frei!

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut:

Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen.

Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können. Fette und scharfe Gewürze sollten wir ebenfalls meiden, da sie den Magen belasten.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigen Gießen sowie Düngen unserer Pflanzen nutzen.

Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen.

Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden.

Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen.

Liebe – Wir sehnen uns beim Mond im Krebs nach menschlicher Nähe, häuslicher Geborgenheit und zärtlichen Berührungen.

Beruf/Karriere – Im Beruf werden wir nicht sonderlich erfolgreich sein, da wir für Großprojekte weder die Energie noch die Nerven haben.

Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden:

Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um!

Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb sollte man Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen.

Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden. Auch das Haareschneiden steht unter keinem guten Stern – Meiden wir einen Friseurbesuch!

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

