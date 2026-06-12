Mondkraft heute 12. Juni 2026 – Mond im Stier

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier beeinflusst den Tagesverlauf mit besonders positiven Einflüssen. Herrscherplanet Venus und Glücksplanet Jupiter bereichern alle Beziehungen. Genießen wir die Liebe und das Leben! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: abnehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Krebs – Venus Trigon Jupiter.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Ruhe, Stille und Genuss sind wichtig, um wieder neue Kraft zu tanken!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier

Die Mondkraft heute lässt durch den Mond im Stier die aufwühlenden Einflüsse, die uns gestern zu schaffen machten, an Intensität verlieren und so können wir wieder etwas durchatmen und unsere Akkus aufladen. Das Gefühl der Sicherheit, dass wir durch den Einfluss des Stier-Mondes zu spüren bekommen, ist nun besonders wichtig für uns.

Ausgeprägt ist auch unser Bedürfnis nach körperlichem Wohlbefinden, sowie unser Streben nach finanzieller und materieller Sicherheit. Mit Herrscherplanet Venus und Glücksplanet Jupiter öffnet sich die Tür zu Liebe und Glück, wobei wir auch auf die kleinen Glücksmomente achten sollten, die eine besondere Bereicherung sein können.

Ausgeglichenheit und Beständigkeit werden heute besonders positiv beeinflusst. Endlich können wir unsere innere Balance wieder finden, die uns in den letzten Tagen etwas im Stich gelassen hat. Am wohlsten fühlen wir uns allerdings, wenn unser Leben auf einer stabilen und sicheren Grundlage steht, weshalb wir durch den eher pragmatischen Mond im Stier darauf bedacht sind, soviel Geld wie möglich auf der hohen Kante zu haben.

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Geduldig und zielstrebig können wir durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier nun auch hochgesteckte Ziele verfolgen. Das grösste Geschenk, das uns die positive Sternen-Energie jedoch machen wird und das uns zum Erfolg führen kann, ist der Mut anders zu denken, anders zu sein und sich nicht anzupassen.

Wenn es uns dabei gelingt, achtsam und behutsam vorzugehen, eignen sich die Mondenergien zudem gut für ein anstehendes Gespräch zu offenen Fragen in unseren Beziehungen. Wir können die Mondkräfte außerdem nutzen, um uns und unserem Körper etwas Gutes zu tun oder einfach nur die Ruhe genießen.

Manifestieren wir die positive Energie, die uns die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier zur Verfügung stellt!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier schenkt uns durch Venus und Jupiter wundervolle kosmische Einflüsse, die es zu nutzen gilt. Wir können unsere Talente und Fähigkeiten besonders gut einsetzen, um Schönes zu erschaffen und alles vorwärts bringen, was wir bis jetzt auf die lange Bank geschoben haben. Wir können endlich ernten, was wir gesät haben!

Wir brauchen jedoch Stabilität und Geborgenheit, so dass wir uns zuhause und im vertrauten Familien- und Freundeskreis am liebsten aufhalten wollen. Die Sterne stehen zudem günstig, alle finanziellen und häuslichen Angelegenheiten zu überprüfen und zu regeln. Die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier ist auch eine gute Zeit, alle persönlichen Anliegen zu regeln, in denen wir uns gefühlsmäßig unsicher waren.

Einzig die Angst vor Verlust und Veränderung macht manchen von uns jetzt ein wenig zu schaffen. Lassen wir uns davon nicht aus dem Gleichgewicht bringen, sondern genießen wir in vollen Zügen, was wir haben.

Beim Mond im Stier können wir uns Zeit für alle praktischen Dinge des Lebens nehmen. Herrscherplanet Venus erinnert uns immer wieder daran, die Liebe und das Leben zu genießen!

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. Tierkreiszeichen Stier Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Die Leber, unser wichtigstes Entgiftungsorgan, muss tagtäglich Schwerstarbeit verrichten – insbesondere, wenn zu viel Zucker, Stress und zu wenig Bewegung auf sie einwirken. Die Folge sind Beschwerden wie Diabetes, Bluthochdruck oder chronische Müdigkeit. Fatalerweise bleibt die wahre Leidensursache dabei meist unentdeckt, denn unsere Leber leidet still. Heile deine Leber mit dem Reset-Plan >>>. Mariendistel-Komplex-Kapseln >>>.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Spermidin ist der lang gesuchte Schlüssel für ein aktives und gesundes Leben bis ins hohe Alter. Der Stoff mit dem eigentümlichen Namen hat offenbar eine unvergleichliche Bedeutung für unseren Organismus. Spermidin ist wie Heilfasten – ohne zu hungern. Der Boosting-Effekt auf die Recycling-Prozesse in unseren Zellen hat eine enorme Wirkung auf unsere Gesundheit. Anti-Aging- und Gesundheitseffekte mit Spermidin >>> Spermidin Kapseln >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Ständig stehen wir unter Druck und haben das Gefühl, die Masse an Aufgaben gar nicht bewältigen zu können. Wir empfinden unser Leben als nicht mehr im Gleichgewicht. Meist liegt das jedoch nicht daran, dass wir zu viel erledigen, sondern dass wir uns mit den falschen Dingen beschäftigen.

. Wenn wir ein glückendes und sinnvolles Leben führen wollen, geht es auch um die rechte Balance, um den Ausgleich zwischen den unterschiedlichsten Ansprüchen, die auf den einzelnen von allen Seiten her eindringen, um die rechte Haltung, die wir brauchen, damit wir unser Leben gut bestehen. Finde zu deiner inneren Balance >>>.

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen. Gesundheit – Unser Ohren können sich an Stier-Tagen als besonders lärmempfindlich erweisen. Ohrenschmerzen können wir jedoch rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte. Die Schilddrüse können wir hingegen an Stier-Tagen besonders gut mit Nährstoffen versorgen und auch Ohren, Mund und Hals sprechen besonders auf unterstützende und reinigende Maßnahmen an. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Heil-Trank Selleriesaft >>> Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln. Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport – Überwinden wir den inneren Schweinehund. Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen. Nun sollten wir auch ausgiebig Hals und Dekolleté pflegen! Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann. Liebe – Im Liebesleben sind wir durch den Stier-Mond sinnliche Genießer und sollten oberflächliche Flirts vermeiden. Beruf/Karriere – Sämtliche berufliche Vorhaben haben durch den hartnäckigen Mond im Stier hervorragende Aussichten auf Erfolg. Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden: Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme! Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig. Tagesverbot – Termine beim Zahnarzt sollten wir besser nicht an einem Stier-Tag wählen, da der Kiefer derzeit überaus empfindlich ist.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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