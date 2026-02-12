Mondkraft heute 12. Februar 2026 – Schütze-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute bringt mit dem Schütze-Mond in der Mondpause einige Einschränkungen mit sich, die es zu überwinden gilt. Merkur und Uranus vermitteln völlig neue Einsichten. Wirken wir der energielosen Zeit entgegen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: abnehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Krebs – Mondpause zum Mond im Steinbock.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Jeder Mensch macht Fehler – auch wir selbst. Seien wir heute nachgiebig mit uns und unseren Mitmenschen, wenn nicht alles genauso klappt, wie wir uns das vorgestellt haben.

Mondkalender und Mondkraft heute – Schütze-Mond in der Mondpause

Bevor der Schütze-Mond am Abend in eine kurze Mondpause geht, können wir den Einfluss von Liebesplanet Venus nutzen, die in einem harmonischen Sextil zum Mond im Schützen steht. Dadurch werden uns die besten Voraussetzungen für einen Neubeginn geschenkt, wenn es um unsere Beziehungen geht, denn nun wollen wir in der Liebe Nägel mit Köpfen manchen. Getrieben von Leidenschaft sind wir also bereit, neues auszuprobieren.

Da spürbar Liebe in der Luft liegt, gestalten sich unsere Beziehungen meist erfüllend und belebend. Die starken Liebesenergien können uns besonders harmonische Stunden bescheren und das Bedürfnis nach Ausgeglichenheit sowie die Bereitschaft, in bestehenden Konfliktsituationen Frieden stiften zu wollen, haben absoluten Vorrang.

Am Nachmittag bedrängt uns Neptun, der im Quadrat zum Mond steht. Durch diesen Aspekt müssen wir in allen Bereichen mit Missverständnissen und Enttäuschungen rechnen. Das Mond-Neptun-Quadrat vernebelt auch unsere Wahrnehmung, wodurch die Grenze zwischen Traumwelten und Wirklichkeit durchlässiger wird.

So können aus dem Unbewussten aufsteigende Gefühle unsere Sicht der Dinge derart verändern, dass wir bestimmte Ereignisse völlig anders sehen, als es die Menschen in unserem emotionalen Umfeld tun. Das kann für alle irritierend wirken, zumal sich niemand seine eigene Wahrnehmung in Zweifel ziehen lassen möchte.

Treffen wir während der Mondpause keine weitreichenden Entscheidungen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Schütze-Mond in der Mondpause

Durch ein Merkur Uranus Sextil, das kurz vor der Mondpause zu wirken beginnt, werden uns völlig neue Einsichten geschenkt. Wir dürfen deshalb die nächsten beiden Tage mit himmlischen Überraschungen rechnen, die unser Herz und unsere Seele tief bereichern, wenn wir bereit sind, uns auf Unbekanntes einzulassen. Wir können unter dem Einfluss dieser Konstellation aber auch Probleme lösen und uns ganz konkret auf die Bewältigung der Zukunft stürzen.

Wir sind durch die günstige Merkur-Uranus-Verbindung zudem in der Lage, schnell und effizient auf alles zu reagieren. Dieses Merkur Uranus Sextil stärkt unsere Willenskraft und macht uns generell aufgeschlossen, unabhängig und freiheitsliebend. Besonders energisch zeigen wir uns darin, alte Strukturen zu reformieren.

Wir legen allerdings Wert auf unsere Autonomie und da wir kein Risiko scheuen, wenn wir den Wunsch haben, ungewöhnliche Abenteuer zu erleben, sollten wir immer wieder für Inseln der Ruhe sorgen.

Rechnen wir mit einigen Überraschungen, die unser Leben durchaus bereichern können!

Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen in der Mondpause

Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute Was brauchen wir wirklich, um gut zu leben und glücklich zu werden? Unsere Seele sagt es uns: Wir brauchen Wurzeln und Flügel, Weite und Klarheit, gute Räume der Entfaltung und Orte der Stille, der Konzentration und Geborgenheit. Wenn wir nach innen gehen, finden wir zu uns selber. Dann kommen wir in Berührung mit einer Quelle, die uns lebendig hält.

. Wenn Menschen durch etwas berührt werden, brechen sie auf. Seit Jahrtausenden ist der Weg ein Ursymbol für das Unterwegssein, für Übergänge und den Neuanfang. 21 »Tagesetappen« begleiten dich auf deinem ganz persönlichen Pilgerweg.

Spirituelle Impulse, persönliche Geschichten und Raum für das Aufschreiben eigener Gedanken laden dazu ein, aus den Belastungen des Alltags auszubrechen und neue Perspektiven für den eigenen Lebensweg zu gewinnen. Heute breche ich auf >>>

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut: Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen. Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden. Fitness – Achten wir beim Sport auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren. Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden. Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen. Liebe – Da der Schütze-Mond unsere erotischen Energien aktiviert, können wir neuen Schwung in unser Liebesleben bringen. Beruf/Karriere – Wir suchen nach Neuerungen und sehnen uns nach beruflichen Veränderungen. Wir sollten deshalb nicht in der Routine erstarren, sondern Altes verändern und Neues erschaffen. Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert. Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden. Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten, da wir ansonsten mit einem starken Muskelkater rechnen müssen. Verschieben wir auch besonders anstrengende körperliche Arbeiten.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

