Mondkraft heute 11. Januar 2026 – Mondpause zum Mond im Skorpion

Die Mondkraft heute sorgt in der Mondpause zum tiefgründigen Mond im Skorpion für emotionale Herausforderungen. Venus und Saturn beeinflussen das Liebesleben und bringen vergrabene Gefühle zum Vorschein. Alte Liebe rostet nicht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 11.57 Uhr im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: abnehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann – Mond Quadrat Pluto – Venus Trigon Saturn – Mondpause.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wer das Leben nicht zu ernst nimmt, der wird viel eher glücklich sein!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Skorpion

Die kräfteraubende Mondpause zum Mond im Skorpion, die sich bereits am frühen Morgen durch eine anhaltende Müdigkeit bemerkbar gemacht hat, wird uns einen sehr holprigen Vormittag bescheren. Zudem sorgt ein Quadrat zu Pluto für massive Spannungen, die uns die ganze Mondpause hindurch belasten werden und für einschneidende Erfahrungen sorgen können.

Oft markiert Machtplanet Pluto entscheidende Wendepunkte und führt einen tiefgreifenden inneren und äußeren Wandel herbei. Achten wir deshalb besonders während der Mondpause zum Mond im Skorpion darauf, was um uns herum geschieht!

Pluto konzentriert sich allgemein gesehen auf den Willen und die Manipulation sowie konsequente Umwandlungen. Ihm geht es um Macht, Transformation und kompromisslose Erneuerung. Mit Pluto stehen außerdem Sexualität sowie Tod und Wiedergeburt in Zusammenhang. So schafft dieser Mond-Pluto-Aspekt leidenschaftliche bis manipulative Emotionen, die jedoch sehr zerstörerisch sein können.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Wir sind aufgefordert, uns eine Ruheperiode zu gönnen, denn durch die energieraubende Mondpause zum Mond im Skorpion ist dies besonders wichtig, damit wir neue Kraft schöpfen können, um unsere ins Auge gefassten Ziele erneut anzuvisieren.

Es besteht außerdem eine Rückzugstendenz, um anstehende Fragen der letzten Tage nochmals zu analysieren. Schon lange Ungeklärtes können wir jetzt beleuchten, damit die Sicht wieder freier wird und gewisse Standpunkte klar definiert werden können.

Vieles wird uns während der Mondpause nicht so leicht von der Hand gehen. Geben wir einfach unser Bestes!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion

Die trigonale Verbindung von Venus und Saturn, die uns nach der Mondpause bereichert, wird sich in erster Linie auf unser Liebesleben auswirken. Diese Konstellation hebt unser Selbstwertgefühl, unsere Selbstbeherrschung und unsere Selbstdisziplin, so dass wir sachlich, realistisch und taktvoll reagieren werden, falls klärende Gespräche in der Beziehung anstehen.

Neben der Liebesenergie, die verstärkt wird, bringt Venus bei dieser Verbindung auch Klarheit in unsere Beziehungen und führt zur Erkenntnis, was sich in unserem Beziehungsbereich in letzter Zeit unbemerkt verändert hat.

Alt bewährte Liebesverbindungen können unter diesem Einfluss wieder aufgefrischt werden. Das kann zwischen bereits bestehenden Verbindungen der Fall sein, aber auch zwischen solchen, die sich schon lange nicht mehr gesehen haben – Ganz nach dem Motto: Alte Liebe rostet nicht.

Durch den Saturneinfluss spielen jedoch Vernunft, Zuverlässigkeit, Zurückhaltung und Realitätssinn eine wichtige Rolle, was für eine bestehende Beziehung durchaus von Vorteil sein kann. Wir werden zudem auf spezielle Begegnungen hingewiesen, die unser Leben verändert haben.

Öffnen wir unser Herz, dann können wir die Liebe mit ganz anderen Augen sehen!

.

Seit alters her wird aus Zedernüssen ein kostbares Öl hergestellt. Sehr empfehlenswert ist es für alle, die unter ungünstigen klimatischen und ökologischen Bedingungen leben, starken Energiefeldern ausgesetzt sind, sowie auch bei starker psychischer und emotionaler Anspannung. Bio-Zedernuss-Öl – kalt gepresst >>>

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Get in Tune with the Moon! Verbinden wir uns auf intuitive Weise mit den magischen Kräften des Mondes, die unser Leben in allen Bereichen verbessern können. Wann immer eine wichtige Entscheidung ansteht oder man ein bisschen Unterstützung von oben gebrauchen könnte: Einfach eine Karte ziehen und man erhält wertvolle Orientierungshilfen, innere Klarheit und frische Energie. Moonology – Das Mondorakel >>>

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute In belastenden und stressigen Zeiten sollten wir uns immer wieder Zeit zur Entspannung nehmen. Gehen wir in die Natur, schließen wir dabei die Augen und lauschen wir bewusst auf alles, was wir hören. Die Klänge der Natur sind Balsam für die Ohren und verwandeln innere Unruhe nachhaltig in innere Balance.

. Oft sind wir frustriert über uns selbst, über unsere fehlende Motivation, unsere mangelhaften Anstrengungen und Ergebnisse. Wenn wir jedoch Miracle Morning praktizieren, werden wir endlich unser volles Potenzial ausschöpfen können – und zwar in allen Lebensbereichen. Miracle Morning >>>

.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion besonders gut: Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten. Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser, deshalb können wir jetzt alle Pflanzen gießen – auch die im Winterlager! Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Entspannende Übungen können helfen: Auf den Rücken legen, die Beine anziehen, Fußflächen zusammenbringen und Knie nach außen fallen lassen. Die Hände auf den Unterleib legen. Für einige Minuten so bleiben und dabei in den Bauch atmen. Schönheit/Wellness – Bei feinem Haar lautet die Devise: zu reichhaltig sollte die Pflege nicht sein, sonst hängt später alles durch. Shampoos für feines Haar sind top, sie enthalten Polymere, die sich um die einzelnen Fasern legen und das Haar somit verdicken. Haushalt – Der Skorpion ist ein Wasserzeichen und fördert als solches alles, was mit Waschen und Putzen zu tun hat. Die aktuelle Mondphase eignet sich auch perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken. Liebe – Die Beziehung ist von tiefen Emotionen und einem starken erotischen Verlangen geprägt. Beruf/Karriere – Vermeiden wir Konflikte im Kollegenkreis, denn beim streitbaren Skorpion-Mond gehen die Wogen rasch hoch! Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion vermeiden: Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen. Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Schafgarbe beugt dem erfahrungsgemäß vor. Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.