Mondkraft heute 11. Februar 2026 – Schütze-Mond am Portaltag

Die Mondkraft heute mit dem Schütze-Mond am Portaltag schenkt durch Herrscherplanet Jupiter völlig neue Möglichkeiten. Die kraftvolle Verbindung von Merkur und Jupiter bereichert den Vormittag. Venus und Mars verleihen der Liebe einen Aufschwung. Setzen wir alle Pläne in die Tat um! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: abnehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Krebs – Merkur Trigon Jupiter – Venus Trigon Mars – Mond am Portaltag.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Es fällt uns heute leichter als sonst, Lösungen zu finden, mit denen alle gut leben können.

Mondkalender und Mondkraft heute – Schütze-Mond am Portaltag und Herrscherplanet Jupiter

Schütze-Zeichenherrscher Jupiter, der Planet für Expansion, Wachstum und geistige Entwicklung lässt am heutigen Portaltag „das große Ganze“ erkennen, was umgesetzt werden muss und was es braucht, dass wir alles vorwärts bringen können, was wir uns vorgenommen haben. Jupiter facht die Abenteuerlust an, wir müssen lediglich aufpassen, dass wir in unserer Euphorie nicht gleich über das Ziel hinauszuschießen.

Wenn wir uns mit Begeisterung, aber zugleich auch mit Bedacht an die Projekte machen, die uns wichtig sind, dann kann uns nichts mehr stoppen, denn mit Jupiter haben wir die Gelegenheit, uns selbst zu verwirklichen. Wir erhalten die Chance, unser Leben noch etwas mehr in die Richtung zu schubsen, die wir uns vorstellen. Glauben wir an uns und daran, dass wir es verdient haben, glücklich zu sein.

Dank einer optimistischen Sicht auf die Dinge ziehen wir das Glück auch regelrecht an. Die Energie von Jupiter wirkt in vielen Bereichen als eine Art Türöffner und mit ihm an der Seite fällt uns alles viel leichter. Jetzt geht es darum, die Dinge voranzutreiben und den Rahm abzuschöpfen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Ein Trigon zwischen Merkur und Jupiter wird uns am Vormittag geistig beflügeln. Unter diesem harmonischen Aspekt finden wir die Möglichkeit, um auch schwierige Angelegenheiten zu klären. Es ist außerdem eine gute Gelegenheit, um sich mit den alltäglichen Prioritäten auseinander zu setzen und neue konstruktive Wege für unsere Motivationen zu finden.

Unser klares Denken stärkt das Wahrnehmungsvermögen, wodurch wir jetzt leichter zu jenen Informationen kommen, die uns die richtigen Entscheidungen ermöglichen. Während des Jupitereinflusses auf Merkur sind auch wichtige Verhandlungen im Zusammenhang mit Kauf- oder Verkaufsabsichten begünstigt.

Lassen wir uns geistig beflügeln!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Schütze-Mond am Portaltag

Venus und Mars, die sich am Nachmittag zu einem harmonischen Trigon verbinden, entfachen eine deutlich spürbare Liebesenergie. Wir haben unter diesem positiven Aspekt ein Händchen für partnerschaftliche Angelegenheiten und sind in der Lage, intensive und dauerhafte Beziehungen herzustellen, die nicht nur die Liebe betreffen.

Die Empfindsamkeit der Venus wird dabei von Mars mit Kraft versorgt, was uns einen dynamischen Ausdruck verleiht, während das aggressive Energie-Potential von Mars durch die Venus gemindert wird. Aber auch eine neue Liebe kann durch die Venus-Mars-Verbindung durchaus in unser Leben treten, wobei die Sexualität eine nicht unbedeutende Rolle spielen wird.

Möglicherweise wird diese sogar zum Antriebsmotor der Beziehung an sich, denn sie vermittelt uns ein ausgeglichenes Lebensgefühl und Kraft für den Alltag. Somit können wir voneinander profitieren und den anderen als wahre Bereicherung erfahren. Im Extremfall könnten wir diesen besonderen Menschen als die perfekte Vervollständigung unserer eigenen Persönlichkeit sehen, so als ob wir nur aufeinander gewartet hätten.

Bringen wir Schwung in unsere Beziehungen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Omega-3-Fettsäuren sind lebensnotwendig, der Körper kann sie jedoch nicht selbst bilden. Sie verbessern die Fließeigenschaften des Blutes, hemmen die Blutgerinnung, wirken Blutdruck senkend, entzündungshemmend und beeinflussen den Fettstoffwechsel positiv. Omega-3-Algenöl ist das „Allroundtalent“ für die Gesundheit. Omega-3 Algenöl >>>

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Stress ist in unserem Leben fast zur Normalität geworden. Dabei kann es so einfach sein, im stressigen Alltag kurze Ruhepausen einzulegen und den Stress-Level deutlich zu reduzieren. Diese innovative Methode, den Vagus-Nerv zu aktivieren, sorgt für wahre Tiefenentspannung! Die Vagus-Meditation >>>

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Es bietet sich uns die Chance, die Weichen für die Zukunft neu zu stellen. Überlegen wir in aller Ruhe, wofür uns bisher noch der Mut oder die Energie gefehlt hat, notwendige Veränderungen anzugehen.

. Inneres Wachstum und wirkliche Veränderung erfordern den Zugang zu tieferen Schichten der Seele. Eine Vielzahl spiritueller Impulse und Meditationsübungen geben Anleitung und Hilfe, den Weg eines bewussteren Lebens zu gehen. Erst so können wir das Leben in seiner ganzen Fülle erfahren – in Achtsamkeit, Verbundenheit, im Mitgefühl mit uns selbst und mit anderen Menschen. Erwecke die Kräfte deiner Seele >>>

.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut: Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen. Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden. Fitness – Achten wir beim Sport auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren. Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden. Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen. Liebe – Da der Schütze-Mond unsere erotischen Energien aktiviert, können wir neuen Schwung in unser Liebesleben bringen. Beruf/Karriere – Wir suchen nach Neuerungen und sehnen uns nach beruflichen Veränderungen. Wir sollten deshalb nicht in der Routine erstarren, sondern Altes verändern und Neues erschaffen. Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert. Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden. Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten, da wir ansonsten mit einem starken Muskelkater rechnen müssen. Verschieben wir auch besonders anstrengende körperliche Arbeiten.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute am Portaltag einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.