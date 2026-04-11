Mondkraft heute 11. April 2026 – Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute lässt mit dem Mond im Wassermann einen frischen und unkonventionellen Wind durch den Alltag wehen. Überraschungen sowie Abwechslung sind angesagt und es entsteht ein Drang nach unbändiger Freiheit. Durchbrechen wir die Alltagsroutine! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: abnehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus im Stier – Mond Sextil Neptun – Mond Konjunktion Pluto.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Heute ist ein Tag für den wachen Geist, für neue Wege und das Miteinander, während man körperlich eher einen Gang zurückschalten sollte.



Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute stellt uns ganz unter den Einfluss vom Mond im Wassermann. Unter diesem Mondeinfluss wird heute besonders unsere Intuition gestärkt, so dass wir in allen Bereichen auf unser Bauchgefühl hören sollten. Was wir intuitiv spüren, führt oft zu den besten Entscheidungen.

Ein Sextil zwischen dem Mond im Wassermann und Seelenplanet Neptun verbindet den heutigen Tag unsere emotionalen Bedürfnisse sanft mit unserer spirituellen Sensibilität. Unter diesem harmonischen Aspekt können Intuition und Mitgefühl besonders fließen. Wir nehmen außerdem Schwingungen und Stimmungen in unserer Umgebung deutlicher wahr als sonst.

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Nutzen wir die spirituellen Energien, die wir durch die Mondkraft heute spüren werden, um ein elastisches Band zu schaffen, zwischen dem Freiheitsbedürfnis, das der Mond im Wassermann in uns auslöst, und der Verbindlichkeit anderen gegenüber. Wir machen dann die wunderbare Erfahrung, wie es ist, Gefühle zuzulassen, ohne sich gleich abhängig zu fühlen.

Wir erleben, wie schön es ist, dazuzugehören, und trotzdem frei zu sein! Wenn wir unseren ganzen Mut zusammennehmen und uns auf Nähe und tiefe Berührung einlassen, erschliesst sich auch die Möglichkeit, in unseren Beziehungen ein für uns passendes Gleichgewicht zwischen Nähe und Distanz zu finden und geniessen zu können.

Geben wir uns der Leichtigkeit des Luftzeichens hin – ganz nach dem Motto: “Ich möchte tanzen, fliegen und schweben”!



Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

Gegen Mittag trifft der Mond im Wassermann auf Pluto in einer Konjunktion, eine der intensivsten Konstellationen in der Astrologie. Es geht dabei nicht um Oberflächlichkeiten, sondern um die volle Wucht der Emotionen.

Gefühle werden extrem tief erlebt und es gibt nur „Ganz oder Gar nicht“ – Grauzonen existieren kaum. Das kann von leidenschaftlicher Liebe bis hin zu tiefem Weltschmerz reichen. Wir reagieren außerdem instinktiv und sehr kraftvoll auf Reize.

Schattenseiten wie Eifersucht, Verlustangst oder das Bedürfnis nach Kontrolle können durch die Mond Pluto Konjunktion verstärkt auftreten. Es besteht zudem die Gefahr, sich in emotionale Machtspiele zu verstricken oder sich von den eigenen intensiven Impulsen überwältigt zu fühlen.

Während der Mond im Wassermann nach Freiheit und kühler Analyse strebt, bringt die Pluto-Konjunktion eine fast zwanghafte Tiefe hinein. Das kann sich wie ein innerer Widerspruch zwischen „Abstand halten“ (Wassermann) und „Vollkommen Verschmelzen“ (Pluto) anfühlen.



Gehen wir den Dingen auf den Grund, auch wenn es schmerzhaft ist!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

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Tierkreiszeichen Wassermann Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Kein anderer Himmelskörper verkörpert die Energie der Transformation so sehr wie der Mond. Mit seinen monatlichen Zyklen übt er einen kraftvollen Einfluss auf unser irdisches Leben aus. Zusätzlich wandert der Mond durch die zwölf Tierkreiszeichen und schenkt uns damit regelmäßig neue, sich stetig wandelnde Energienkönnen. Nutze die Mondenergie für dein eigenes Leben >>>.

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. Extra-Tipp der Mondkraft heute Wir leben in einer Welt voller Gifte. Tagein, tagaus werden wir unaufhörlich mit Umweltschadstoffen und Krankheitserregern bombardiert. Unsere Lebensmittel sind arm an Nährstoffen, und unser Wasser ist mit einer gefährlichen Menge an Schadstoffen belastet. Bei diesen massiven Angriffen auf unsere Gesundheit müssten wir eigentlich alle durch die übermäßige Giftstoffbelastung krank geworden sein – Und das sind wir auch! Aber die Natur hat uns die Lösung dieser Probleme geschenkt… Reinigung und Entgiftung von Körper und Seele >>>

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. Mond-Magie der Mondkraft heute Diese Zeitqualität steht für eine gesteigerte Sensibilität und unterstützt den Zugang zu unserer intuitiven Seite. Finden wir eine gute Balance zwischen unserem Verstand und unserer Intuition, die momentan sehr gut funktioniert.

Zum Zeitpunkt unserer Geburt ist der Intuitions-Schalter bei uns allen auf «on» gestellt, doch verlernen wir im Laufe der Zeit, auf dieses ganz besondere Gefühl im Bauch oder die Stimme im Kopf zu hören. Entdecke deine Intuition wieder, um sie mit Freude, Selbstvertrauen und Selbstverständlichkeit in deinem Alltag zu integrieren. Intuition to go >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut: Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit, vom Joggen ist jedoch abzuraten. Es könnten Knieschmerzen auftreten, selbst wenn wir damit normalerweise keine Probleme haben. Krafttraining oder Schwimmen sind jetzt bessere Alternativen. Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht. Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>> Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können unsere Pflanzen jetzt kräftig düngen, aber keinesfalls gießen! Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung. Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar. Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet. Liebe – Die Wassermann-Zeit eignet sich besonders gut für gemeinsame Unternehmungen, die beiden Spaß machen. Beruf/Karriere – Für Brainstormings und das Ausbrüten neuer Ideen sind Wassermann-Tage perfekt. Routinetätigkeiten sind dagegen nichts für uns. Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden: Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind. Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an. Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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