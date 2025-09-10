Mondkraft heute 10. September 2025 – Widder-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute führt mit dem Widder-Mond durch eine lange und energielose Mondpause zum genussvollen Mond im Stier. Pluto im Steinbock löst innere Spannungen und emotionale Belastungen aus. Wenden wir uns den schönen Seiten des Lebens zu! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 20.04 Uhr im Sternzeichen Widder – Mondphase: abnehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars in der Waage – Mond Quadrat Mars – Mond Quadrat Pluto – Mondpause zum Mond im Stier.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nehmen wir uns heute nicht zu viel vor, denn die Mondpause bremst uns in allen Bereichen aus und lässt uns nicht in Schwung kommen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Widder in der Mondpause

Die Mondpause, die bereits um 9.00 Uhr begonnen hat, nimmt dem Widder-Mond durch negative Einflüsse all seine Dynamik. Die explosiven Energien von Mars sorgen mit einer Quadratstellung zum Mond im Widder während der gesamten Mondpause für massive Belastungen. Beim Quadrat kämpfen zwei verschiedene Kräfte in unserem Inneren gegeneinander. Dies äußert sich einerseits in Frustration und andererseits in der Motivation, unserer übermäßigen Energie Ausdruck zu verleihen.

So treibt uns ein Quadrat zum Handeln an und fordert uns auf, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Quadrate symbolisieren also diejenigen Bereiche, wo wir unsere Bemühungen erhöhen müssen, um auch bei augenscheinlich negativen Einflüssen Erfolge erzielen zu können. Zorn der jäh aufflammt und impulsive Handlungen können jedoch durch die negativen Einflüsse von Mars großen Schaden anrichten.

Die angestauten Energien entladen sich oftmals in übertrieben zornigem Verhalten, wir verlieren leicht die Beherrschung und neigen zu Wutanfällen. Zudem haben wir das Gefühl, dass vieles nicht so “funktioniert”, wie wir es gerne hätten, was der ohnehin schlechten Stimmung noch eine Prise Aggressivität verleiht.

Belastend wirkt auch der negative Einfluss von Pluto, der ebenfalls im Quadrat zum Mond steht und emotionale Störungen mit sich bringt, die unsere Gefühlswelt und ebenso unsere persönlichen Beziehungen extrem beeinflussen können. Während man sich äußerlich nichts anmerken lässt, können im Inneren gewaltige Kräfte brodeln, die plötzlich und mit intensiver Wirkung zum Ausbruch kommen.

Die aufwühlenden Energien von Pluto können für einschneidende Erfahrungen sorgen, denn oft markiert Pluto entscheidende Wendepunkte und führt einen tiefgreifenden inneren und äußeren Wandel herbei. Achten wir deshalb besonders während der Mondpause zum Mond in Stier darauf, was um uns herum geschieht.

Wenn wir während der Mondpause strukturiert bleiben, können wir die Regenerationskräfte von Pluto zu unseren Gunsten nutzen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder in der Mondpause

Irgendwie scheinen wir heute wie unter Strom zu stehen und neigen zu voreiligen Handlungen. Aber auch mit rebellische Ausbrüchen ist zu rechnen, mit denen wir uns gegen Bevormundung zur Wehr setzen. Unentschlossenheit, Wankelmut sowie mangelndes Durchhaltevermögen wird uns zudem einige Steine in den Weg legen.

Erst nach der Mondpause glätten sich die Wogen wieder und die störenden Einflüsse, die sich aufgebaut haben, verlieren durch den Mondwechsel vom Widder in den Stier deutlich an Intensität, so dass Ausgeglichenheit und Stabilität den Abend bestimmen werden.

Der Mond im Stier lässt uns dann etwas zur Ruhe kommen, damit wir unsere Akkus aufladen können. Wir können wieder aufatmen und uns auf eine Zeit der Ausgeglichenheit einstellen, denn die stürmischen Energien sind vorerst einmal vorbei. Sehr ausgeprägt ist nun auch unser Bedürfnis nach körperlichem Wohlbefinden.

Widmen wir uns den schönen Dingen des Lebens!

Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Tierkreiszeichen Widder Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

. *****

. *****

Mond-Magie der Mondkraft heute Verbringen wir den Tag mit Menschen, die uns am Herzen liegen. Allerdings sollten wir uns ein oder zwei Stunden Zeit für uns selbst nehmen und vergangene Ereignisse Revue passieren lassen.

. Wie schön könnte das Leben sein, wenn… Wir jammern und klagen, dass immer etwas fehlt – und geben damit die Verantwortung für das eigene Glück aus der Hand. Die Folge: ein permanentes Gefühl von Unzufriedenheit, Angst und Selbstzweifel. Robert Betz gibt uns eine konkret umsetzbare »Betriebsanleitung« an die Hand, die uns das Leben aus einem völlig neuen Blickwinkel betrachten lässt. Bringe dein Herz wieder zum Singen >>>.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut: Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden. Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden. Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an. Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können. Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger. Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch. Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen. Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden: Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird. Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat! Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

