Mondkraft heute 10. Oktober 2025 – Mond in den Zwillingen

Die Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen bringt am Wendepunkt der kosmischen Kräfte eine lebendige Energie mit sich und lässt vieles einfacher erscheinen. Zeichenherrscher Merkur beeinflusst die Gedanken und Emotionen. Nehmen wir uns vor Uranus in acht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Mond in den Zwillingen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Skorpion – Mond Sextil Merkur – Mond Konjunktion Uranus – Wendepunkt der kosmischen Kräfte.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

In der Ruhe liegt die Kraft!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Zwillingen am Wendepunkt

Mit der Mondkraft heute erwartet uns durch den luftig-leichten Zwillinge-Mond vorwiegend ein sanfter Tag, an dem sich eine freudige Energie manifestieren kann, denn das Tierkreiszeichen Zwillinge ist geprägt von einer spielerischen Leichtigkeit, Offenheit und Neugier, die wir nutzen können, um diesen Tag harmonisch zu gestalten.

Durch den Zwillinge-Mond wächst die Bereitschaft, im Austausch mit anderen auch andere Meinungen und Sichtweisen zu akzeptieren. Wenn wir bereit sind, über unsere Ideen und Visionen zu reden und auch die von anderen anzuhören, können wir wichtige Einsichten gewinnen.

Seien wir jedoch vorsichtig, dass wir nicht versuchen, jemanden von der eigenen Wahrheit überzeugen zu wollen. Wichtig ist heute, Vertrauen in die eigene geistige Urteilsfähigkeit zu entwickeln, damit die Qualität der verschiedenen Informationen, die wir erhalten, richtig bewertet werden kann.

Da sich Merkur zudem mit dem Mond in den Zwillingen zu einem Sextil verbindet, werden wir dabei unterstützt, dass wir Schritt für Schritt an alle Dinge herangehen, die wir nur durch Ausdauer und Disziplin erledigen können. Auch um etwas zu lernen, zu planen oder zu durchdenken ist die Kraft von Herrscherplanet Merkur durchaus hilfreich. Wir finden zudem meist die richtigen, feinfühligen Worte, wodurch uns die zwischenmenschliche Kommunikation leicht fallen wird.

Zeichenherrscher Merkur beeinflusst aber auch unsere Emotionen und die Gedanken. Daher sind wir schnell eingeschnappt, sobald man unser Gesagtes in Frage stellt. Andererseits besitzen wir jedoch die Fähigkeit, auf unbewusste Informationen zuzugreifen, insbesondere was den Gefühlsbereich betrifft.

Die Mondkraft bietet uns mit dem Mond in den Zwillingen viele Chancen in allen Lebensbereichen. Vorsicht ist jedoch geboten, wenn wir zu hoch hinaus wollen und zu überheblich an unsere Vorhaben herangehen, da wir eine Realisierbarkeit unserer Pläne noch nicht so recht abschätzen können.

Verzetteln wir uns nicht!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen am Wendepunkt

Allerdings müssen wir uns vor Uranus in acht nehmen, der durch eine nicht sehr vorteilhafte Konjunktion zum Mond in den Zwillingen heute immer wieder seine revolutionären Eigenschaften zum Ausdruck bringt. Uranus steht für den Gegenpart des Normalen. Er sorgt für Erkenntnis, Neuerung und Befreiung, wobei er in der Astrologie jedoch als Vernichter tätig ist, um Neues erschaffen zu können.

Die Uranus zugeordneten Ereignisse zeichnen sich meist durch Spontanität aus und bringen Überraschungen mit sich, die ziemlich unerwartet in unser Leben treten. Zugleich gilt Uranus als großer Reformator, der alle Verhältnisse umdreht und für gravierende Veränderungen sorgen wird. Das Hauptaugenmerk liegt unter dieser Konstellation auf Widerspruch und dem Loslösen von Verbindlichem.

Wir sollten allerdings bei dieser Mond-Uranus-Verbindung auf der Hut sein, denn so wichtig Veränderungen sind, ist dennoch nicht jede neue Idee, die uns jetzt blitzartig überfällt, für die Zukunft auch tragfähig.

Wir haben zwar oft keine andere Wahl, als uns für neue Wege zu entscheiden, trotzdem sollte man diese sehr überlegt einschlagen!

Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen

. Tierkreiszeichen Zwillinge Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

Mond-Magie der Mondkraft heute Wir können diese Mond-Energien nutzen, um Probleme anzupacken und eine schwierige Situation als Chance zu sehen, stärker zu werden und zu lernen. Das führt zu mehr positiver Energie, so dass sich schneller eine Lösung finden lässt.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut: Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern. Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen und Bäume jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser. Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen! Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend. Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit. Liebe – Erotik spielt eine Nebenrolle. Es freut uns mehr, zu flirten, zu turteln und ein bisschen mit dem Feuer zu spielen. Beruf/Karriere – Wir können uns durch den luftig-leichten Mond in den Zwillingen nicht gut konzentrieren, sind dafür aber äußerst redegewandt und überzeugend. Daher sind diese Tage für Brainstormings, Seminare und Konferenzen bestens geeignet. Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen. Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten. Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

