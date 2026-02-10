Mondkraft heute 10. Februar 2026 – Mond im Schützen – Venus in den Fischen

Die Mondkraft heute schenkt mit dem freiheitsliebenden Mond im Schützen am Wendepunkt der kosmischen Kräfte neue Zuversicht und führt zu einer positiven Lebenseinstellung. Neptun bereichert den Tag mit unterstützenden Energien. Venus in den Fischen bringt romantische und empathische Einflüsse mit sich. Stellen wir unsere Liebes-Antenne auf Empfang! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: abnehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Krebs – Mond Trigon Neptun – Venus in den Fischen – Wendepunkt der kosmischen Kräfte.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Schützen

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen versetzt uns in Aufbruchstimmung und richtet den Blick voller Optimismus in die Zukunft. Mit Enthusiasmus, Idealismus und Zuversicht werden wir immer wieder dazu angetrieben, zu neuen Ufern aufzubrechen. Allerdings sollten wir darauf achten, dass wir uns nicht zu etwas verführen lassen, was unsere Kräfte übersteigt, denn die Risikofreude lässt uns etwas unvorsichtig werden.

Die Grundstimmung ist durch den Mond im Schützen lebensbejahend und wir spüren neue Kräfte, die uns vorantreiben. Wir gehen offen und neugierig auf Menschen und Erlebnisse zu und sind wie immer bei dieser Mondstellung schnell zu begeistern.

Geben wir auch unserem Drang nach Freiheit nach, denn die Unabhängigkeit von anderen führt uns erfolgreich auf neue Wege, jedoch allerdings nur dann, wenn wir nicht unbedacht einfach lospreschen. Das Motto der Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen sollte deshalb lauten: Erst denken, dann handeln!

Ein Trigon zwischen dem Mond im Schützen und Neptun verzaubert durch eine erhöhte Sensibilität vor allem die zwischenmenschlichen Beziehungen, so dass nichts mehr die Stimmung trüben kann, da wir uns gut in andere Menschen einfühlen können.

Außerdem können sich durch die positive Energie von Neptun, dem Planeten der Seelentiefe, innere spirituelle Erlebnisse wohltuend auf die eigene Stimmung auswirken. Wir besitzen durch das Mond-Neptun-Trigon zudem eine lebhafte Phantasie, die wir gerade auf künstlerischem Gebiet einsetzen können.

Nutzen wir die Neptun-Energie, um neue Ideen für die Verwirklichung unserer Lebensträume zu finden!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Venus in den Fischen

Liebesplanet Venus verlässt heute um 11.15 Uhr den luftig-leichten Wassermann und wandert in das feinfühlige Tierkreiszeichen Fische, wo wir mit tollen Liebesenergien versorgt werden. Die Venus in den Fischen symbolisiert den Aspekt der Harmonie, Schönheit, Lebensfreude und die Suche nach Ausgleich, wobei Mitgefühl und Hilfsbereitschaft eine große Rolle spielen.

Wir verspüren somit das Bedürfnis Brücken zu bauen, um scheinbar Gegensätzliches zu versöhnen. Venus in den Fischen weckt aber auch unsere romantische Ader und verkörpert ausserdem die Weiblichkeit und Erotik sowie das Bedürfnis nach einem Gegenüber, wobei die Magie der Liebe Einzug halten wird. Partnerschaft, Beziehung und Ehe sind daher nun die Hauptbereiche der Venus, genauso wie Kontaktfreude und vermittelnde Funktionen.

Wenn die Venus in den Fischen steht werden wir empathischer und gebender. Der Liebesplanet öffnet uns für die Spiritualität, für die Verbundenheit mit allen Wesen und der Erde und letztlich auch für eine „höhere Führung“. Die Fische-Venus ist sehr emotional und entwickelt somit ein intuitives Gefühl für die Bedürfnisse des Gegenübers.

Achten wir jedoch darauf, dass wir uns nicht zu sehr anpassen und dabei unsere eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund rücken. Bleiben wir deshalb nicht nur liebevoll im Umgang mit anderen, sondern auch mit uns selbst.

Stellen wir mit der feinfühligen Venus in den Fischen unsere Liebes-Antenne auf Empfang!

Mondkraft heute mit Venus in den Fischen

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Nattokinase ist ein fibrinolytisches Enzym, das die Fähigkeit hat, Blutgerinnsel aufzulösen, indem es Fibrin, ein Protein, das an der Blutgerinnung beteiligt ist, abbaut. Demzufolge hilft Nattokinase den Blutfluss zu verbessern und verstopfte Blutgefäße freizumachen. Indem Nattokinase Blutgerinnsel im Körper auflöst, kann vor allem das Risiko für thromboembolische Ereignisse wie Schlaganfall, Herzinfarkt und tiefe Venenthrombose reduziert werden. Es kann auch dazu beitragen, den Blutdruck zu senken, indem es die Aktivität von Angiotensin II reduziert, einem Hormon, das den Blutdruck erhöht. Nattokinase besitzt auch entzündungshemmende Eigenschaften und kann so helfen, Entzündungen im Körper zu reduzieren.

. *****

Akuter Stress, alte Verletzungen und seelische Belastungen, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben – all das bildet Blockaden in unserem Energiesystem, die sich schnell und effektiv mit der Klopfakupressur auflösen lassen. Entlaste Tag für Tag dein inneres Stress-Konto und komme Schritt für Schritt deinem persönlichen Frieden näher.

Mond-Magie der Mondkraft heute Der Schütze-Mond ist immer eine gute Gelegenheit, um mal etwas zu riskieren. Tun wir etwas, was wir noch nie gemacht haben und was uns aus unserer Komfortzone lockt!

Wenn wir Probleme damit haben, unsere Gewohnheiten zu ändern, liegt das nicht an uns. Das Problem ist unser System. Es gibt jedoch eine einfache Methode, mit der gute Gewohnheiten unausweichlich und schlechte Gewohnheiten unmöglich werden. Was auch immer du dir vornimmst: Mit der 1%-Methode wirst du jeden Tag etwas besser und kommst garantiert ans Ziel.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut: Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen. Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden. Fitness – Achten wir beim Sport auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren. Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden. Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen. Liebe – Da der Schütze-Mond unsere erotischen Energien aktiviert, können wir neuen Schwung in unser Liebesleben bringen. Beruf/Karriere – Wir suchen nach Neuerungen und sehnen uns nach beruflichen Veränderungen. Wir sollten deshalb nicht in der Routine erstarren, sondern Altes verändern und Neues erschaffen. Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert. Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden. Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten, da wir ansonsten mit einem starken Muskelkater rechnen müssen. Verschieben wir auch besonders anstrengende körperliche Arbeiten.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

