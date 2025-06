Mondkraft heute 1. Juni 2025 – Mond im Löwen am Portaltag

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen am Portaltag weckt die Freude am Leben und schenkt durch Herrscherplanet Sonne neue Kraft. Die enge Verbindung zur Mondgöttin Lilith löst eine tiefgehende Gefühlsenergie aus. Entfalten wir unser ganzes Potenzial! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: zunehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne in Zwillinge – Lilith im Skorpion – Mond am Portaltag.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir unserem Tatendrang freien Lauf!

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Mond im Löwen am Portaltag

Die Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen versorgt uns mit einer unbändigen Lebenskraft und einem unerschütterlichen Selbstbewusstsein. Wir sollten diese starken Mondenergien nutzen und uns ganz auf Projekte konzentrieren, die wir zu einem erfolgreichen Abschluss bringen wollen.

Es fließen uns durch den Portaltag außerdem positive Kräfte aus dem Kosmos zu, die uns dynamisch und durchsetzungsstark machen, so dass wir alle Hindernisse überwinden können, die sich immer noch vor uns aufbauen. Wir strahlen Lebensfreude pur aus und haben eine optimistische Lebenseinstellung, so dass wir durch den erhöhten Energiepegel voller Elan alles in Angriff nehmen können.

Unser gesundes Selbstvertrauen, dass sich durch den Mond im Löwen zeigt, ermöglicht es uns aber auch, zu unseren Schwächen zu stehen und die Verantwortung in der Beziehung gleichmäßig zu verteilen. In unseren gesamten Beziehungen wird somit ein deutlicher Wandel spürbar. Wir sind dazu aufgefordert, uns neu zu begegnen und das Gegenüber mit anderen Augen zu sehen.

.

.

Bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen rückt auch der Einfluss von Herrscherplanet Sonne immer wieder in den Mittelpunkt, die für das zentrale Anliegen steht, die Persönlichkeit zu entfalten und in die Lebendigkeit zu gehen.

Die heute wirkenden positiven Einflüsse von Zeichenherrscher Sonne werden vor allem dann in unserem Leben sichtbar und finden ihren Ausdruck, wenn wir auch bereit sind, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen.

Je mehr wir auf uns selbst vertrauen und nicht auf die Hilfe anderer warten, desto stärker rückt die Sonnen-Energie in den Vordergrund.

Wenden wir uns den schönen Seiten des Lebens zu!

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen

Der Mond im Löwen befindet sich am heutigen Portaltag auch in enger Verbindung zur Mondgöttin Lilith, wobei die Gefühlsenergie bis tief in unser Inneres hineinwirken wird. Lilith kann auch als die weibliche Kraft der Seele beschrieben werden, eine Energie, die schwer greifbar und nicht beherrschbar ist. Wenn diese schwer erfassbare weibliche Urkraft jedoch befreit wird und gelebt werden darf, dann steht uns ein unglaubliches und unverwüstliches Potenzial zur Verfügung.

Lilith steht im Skorpion und führt uns in die Tiefen unserer Seele, so dass sich unsere Gefühlslage wieder beruhigt, falls diese etwas aus der Bahn geraten ist. Nutzen wir die Tiefgründigkeit, um wieder mit uns selbst ins Reine kommen zu können. Sollten wir mit Konflikten behaftet sein, erhalten wir außerdem die Möglichkeit, diese zu bereinigen. Die Skorpion-Lilith symbolisiert aber auch die unbewusste, geheimnisvolle und düstere Kraft der Seele.

Unermüdlich fordert sie die Beschäftigung mit unseren verdrängten Seiten ein und wird uns offenbaren, wo unsere tiefsten Seelenwunden sitzen. Nicht jeder mag diesen Weg gehen und lässt diese unerkannten Teile seiner selbst weiter im Dunkeln schlummern. Doch sind an diese Teile oft Fähigkeiten gebunden, die wir dann nie zu unserer Ganzheit hinzufügen können.

Tauchen wir durch die Portaltag-Mondkraft in die tiefgründigen Energien von Lilith ein und akzeptieren unsere Schattenseiten!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen



.

Tierkreiszeichen Löwe Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Viele schwere Erkrankungen, die unsere moderne Ernährungsweise mit sich bringt, lassen sich durch Hafertage sanft, aber wirksam lindern. Die einfache Ernährungsumstellung wird zur Reset-Taste, mit der der Stoffwechsel auf gesunde Art neu gestartet wird.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Wurzelkraft ist ein omnimolekulares Naturlebensmittel, welches das Wohlbefinden fördert und Vitalität für ein Leben in Balance schenkt.

Mit seinem Breitbandspektrum enthält das Hundert-Pflanzen-Lebensmittel wichtige Nähr- und Wirkstoffe wie Mineralstoffe, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, essenzielle Aminosäuren und andere Elemente in optimaler Bioverfügbarkeit, aus denen unser Organismus besteht und die er für seine vielfältigen Funktionen benötigt.

Mit der Kraft von mehr als hundert Pflanzen ist Wurzelkraft der verlässliche Rundumversorger und der perfekte Partner, wenn es um eine basische Ernährung geht!

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Es gibt Zeiten, in denen einfach nichts klappt und man kann tun, was man will, die Lage bessert sich nicht. Aber auch wenn alles dunkel erscheint und wir uns wie begraben fühlen, dann werden wir vielleicht gerade wie eine Blume neu gepflanzt. Haben wir also Geduld, wir werden wieder aufblühen!

.

90 Prozent unserer Krankheiten und Schmerzen entstehen durch emotionale Altlasten!

Wir wissen jedoch, dass in uns ein enormes Potenzial zur Selbstheilung schlummert. Wenn wir unsere Selbstheilungskräfte sinnvoll und gezielt nutzen, können wir authentischer, gelassener und gesünder werden!

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Wir haben zudem ein ausgeprägtes Ego und sind selbstbewusst sowie durchsetzungsstark. Wir neigen aber auch dazu, arrogant und leichtsinnig zu sein.

Gesundheit – Wir dürfen unsere Kräfte nicht überschätzen, da Herz und Kreislauf besonders anfällig sind

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Heute können wir unsere Pflanzen umtopfen, da diese jetzt besser wurzeln werden.

Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwe-Power für ein kraftvolles Training!

Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn man feines Haar hat. Wer volles Haar haben möchte, der sollte jetzt seine Spitzen schneiden lassen.

Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren.

Liebe – Das Liebesleben ist durch den Mond im Löwen von großer Leidenschaft geprägt.

Beruf/Karriere – Wir strahlen Selbstvertrauen aus und können viel erreichen. Achten wir aber darauf, nicht überheblich zu wirken und dadurch andere zu verärgern!

Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe vermeiden:

Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen.

Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond.

Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

