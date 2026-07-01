Mondkraft heute 1. Juli 2026 – Jupiter im Löwen – Mondpause

Die Mondkraft heute sorgt mit Jupiter im Löwen für eine neue optimistische Energie. Pluto und Neptun wirken positiv auf die kraftlose Zeit der Mondpause ein. Blicken wir mit Zuversicht in die Zukunft! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: abnehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn im Widder – Jupiter im Löwen – Mond Trigon Pluto – Mond Sextil Neptun – Mondpause zum Mond im Wassermann.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gut möglich, dass der eine oder andere während der Mondpause ein wenig mürrisch oder ungemütlich ist. Lassen wir uns davon nicht weiter beeindrucken!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Steinbock in der Mondpause

Bereits gestern in der Vollmondnacht hat Glücksplanet Jupiter den sensiblen Krebs verlassen und ist in den dynamischen Löwen gewandert, wo er sich bis 26. Juli 2027 aufhalten wird. Dieser kraftvolle Jupiter im Löwen lädt uns ein, unserem Leben mit noch mehr Freude und Leidenschaft zu begegnen und unsere Talente endlich voll zu entfalten.

Im Feuerzeichen Löwe vergrößert Jupiter den Wunsch, das Leben bewusst und mit persönlichem Einsatz zu gestalten. Ereignisse werden oft intensiv erlebt und als Einladung verstanden, selbst aktiv zu werden und Verantwortung zu übernehmen. Dadurch entsteht die Bereitschaft, mutig voranzugehen und Herausforderungen nicht aus dem Weg zu gehen.

Die natürliche Neigung, im Mittelpunkt zu stehen oder Anerkennung zu suchen, kann als Antrieb dienen, die eigenen Talente sichtbar zu machen und andere mit Begeisterung anzustecken. Gleichzeitig fördert Jupiter im Zeichen Löwe Kreativität, Lebensfreude und die Fähigkeit, das Leben mit Leidenschaft und spielerischer Leichtigkeit zu genießen.

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Durch Jupiter im Löwen besteht allerdings die Gefahr, dass das eigene Ego wichtiger wird als die Realität. Wer glaubt, allein durch seine Bedeutung werde alles besser, überschätzt sich möglicherweise und nimmt die Leistungen anderer nicht ausreichend wahr. Ebenso kann der Wunsch, ständig bedient zu werden, zwar den Wunsch nach Komfort und Fortschritt ausdrücken, aber auch zu einer Anspruchshaltung führen, bei der Eigenverantwortung verloren geht.

Unzufriedenheit und innere Leere sind dann die Folge. Echte persönliche Entwicklung bedeutet jedoch, aus Erfahrungen zu lernen, Kritik anzunehmen und sich weiterzuentwickeln. Ego-Inflation hingegen bedeutet, sich selbst immer größer zu machen, ohne tatsächlich zu wachsen.

Selbstbewusstsein und große Ziele können nur dann positiv wirken, wenn sie mit Bescheidenheit, Respekt und Verantwortung verbunden sind!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock in der Mondpause

Am frühen Nachmittag (ab 14.15) geht der Steinbock-Mond dann in die Mondpause, welche erst heute Abend um 21.30 Uhr wieder enden wird. Der starke Einfluss von Machtplanet Pluto wird uns jedoch mit ausreichend Energie versorgen, damit wir trotz der Quadratstellung von Merkur und Jupiter gut durch die Mondpause kommen. Pluto schenkt uns emotionale Unterstützung, die wir während der Mondpause zum Mond im Wassermann gut gebrauchen können.

Auch Neptun, der Planet der Seelentiefe und der übersinnlichen Eingebungen, greift wohlwollend in die Mondpause ein. Wir erhalten Kräfte, die uns bislang nicht bewusst waren und uns die Türen zu Liebe und Erfolg öffnen können. Neptun schenkt uns Einsichten, welche weit über unseren Verstand hinausgehen. Es keimen inspirierende Ideen aus dem Unbewussten auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden.

Nutzen wir die positiven kosmischen Energien, die uns während der gesamten Mondpause begleiten werden!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

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Tierkreiszeichen Steinbock Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Viele Stoffe wirken zusammen, um uns körperlich, geistig und seelisch zu einem gesunden Menschen zu machen, der sich wohlfühlt und mit Elan in den Tag geht. NADH ist jedoch der Basisstoff für die Produktion von Energie. Fehlt es uns an NADH, fehlt es uns an Antrieb. Das heißt, wir sind erschöpft, lustlos und müde. Den Zellen fehlt Energie, weshalb Körper, Geist und Seele leiden. Das Geheimnis unserer Lebensenergie >>> NADH hydriert – Energie tanken >>>

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Wir leben in einer Welt voller Gifte. Tagein, tagaus werden wir unaufhörlich mit Umweltschadstoffen und Krankheitserregern bombardiert. Unsere Lebensmittel sind arm an Nährstoffen, und unser Wasser ist mit einer gefährlichen Menge an Schadstoffen belastet. Bei diesen massiven Angriffen auf unsere Gesundheit müssten wir eigentlich alle durch die übermäßige Giftstoffbelastung krank geworden sein – Und das sind wir auch! Aber die Natur hat uns die Lösung dieser Probleme geschenkt… Reinigung und Entgiftung von Körper und Seele >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute In belastenden und stressigen Zeiten sollten wir uns immer wieder Zeit zur Entspannung nehmen. Gehen wir in die Natur, schließen wir dabei die Augen und lauschen wir bewusst auf alles, was wir hören. Die Klänge der Natur sind Balsam für die Ohren und verwandeln innere Unruhe nachhaltig in innere Balance.

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond Steinbock besonders gut: Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden. Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Ökologischer Selleriesaft in Premiumqualität in der praktischen 3 Liter Saftbox >>> Garten/Pflanzen – Unsere Pflanzen brauchen an Steinbock-Tagen keinerlei Pflege! Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte beim Mond im Steinbock auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen. Schönheit/Wellness – Peelings zur Tiefenreinigung der Haut wirken gegenwärtig ausgesprochen gut. Haushalt – Entrümpeln wir Keller und Dachboden! Zurzeit fällt es besonders leicht, sich von Unnötigem zu trennen. Liebe – Leidenschaft spielt derzeit keine große Rolle. Somit wirkt die Erotik ein wenig emotionslos und routinemäßig. Beruf/Karriere – Im Beruf sind wir erfolgreich, denn wir sind mit Fleiß und Motivation bei der Arbeit. Bauen wir unsere Geschäftsbeziehungen aus! Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Steinbock vermeiden: Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten. Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann. Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

. Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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