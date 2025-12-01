Mondkraft heute 1. Dezember 2025 – Widder-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute mit dem Widder-Mond stärkt vor der Mondpause zum Mond im Stier das Selbstbewusstsein und ermöglicht einen positiven Durchbruch. Pluto und Jupiter bringen unterschiedliche Reaktionen zum Vorschein. Wenden wir uns den schönen Seiten des Lebens zu! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 19.16 Uhr im Sternzeichen Widder – Mondphase: zunehmender Mond im Widder zum Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet im Schützen – Venus Opposition Uranus – Mond Quadrat Pluto – Mond Sextil Jupiter.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nehmen wir uns heute nicht zu viel vor, denn die Mondpause bremst uns in allen Bereichen aus und lässt uns nicht in Schwung kommen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Widder in der Mondpause

Der Widder-Mond führt uns noch einmal an die Grenzen der Belastbarkeit, wobei wir bis zum Mondwechsel in den Stier, der uns nach einer belastenden Mondpause um 22.14 Uhr in ruhigere Gewässer führt, auch mit einigen Herausforderungen rechnen müssen.

Manch einer wird nun einer Prüfung unterzogen, ob das Lebensfundament der Zukunft standhalten kann. Ein Mond-Pluto-Quadrat belastet uns heute und konfrontiert uns mit unseren Schattenthemen, wobei auch unser Gefühlsleben ins Wanken gerät.

Es besteht bei der Mondkraft heute mit dem Widder-Mond dadurch eine erhöhte Empfindsamkeit und ein Hang zu Selbstzweifel, aber auch körperliche Beschwerden können uns zu schaffen machen. Die Lektionen, die wir jetzt lernen, mögen zwar hart sein, aber sie zahlen sich für die Zukunft aus!

.

.

Der einzige Lichtblick kommt von Jupiter, der sich mit dem Widder-Mond zu einem Sextil verbindet und für kleine Glücksmomente sorgen wird. Unter diesem Aspekt haben wir auch ein gutes Gespür dafür, jene Dinge herauszufiltern, die das Leben komfortabler und einfacher gestalten.

Allerdings werden bei der Mondkraft heute eher die unruhigen Energien überwiegen, für die der Widder-Mond verantwortlich zeichnet. Wenn wir zu etwas gezwungen werden oder etwas nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, reagieren wir heute schnell genervt oder gar aggressiv.

Schließlich wollen wir uns auf die wirklich wichtigen Dinge des Lebens konzentrieren, werden aber immer wieder dazu verleitet, auf Biegen und Brechen alles durchsetzen zu wollen – Lassen wir uns keinesfalls zu Affekthandlungen verleiten, da wir diese unweigerlich bereuen würden.

Bei der Mondkraft heute mit dem Widder-Mond ist es besonders wichtig, dass die Kräfte der Vernunft die Oberhand behalten – bevor man nicht gewollte Konsequenzen zu tragen hat!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Widder-Mond in der Mondpause

Tagesbeherrschend wird während der Mondpause die Verbindung vom Widder-Mond zu Pluto sein, die sich in einem Quadrat zueinander befinden. Niedergeschlagenheit und sogar heftige Gefühlsausbrüche werden durch diese Konstellation ausgelöst.

Pluto kann für die einschneidende und intensive Erfahrungen sorgen, so dass wir auf alle Fälle darauf achten sollten, was heute geschieht. Es muss dabei nicht nur unser Leben betreffen, sondern auch Ereignisse in unserem direkten Umfeld können uns aus der Bahn werfen.



Oft markieren Pluto-Energien Wendepunkte und führen einen tief greifenden inneren und äußeren Wandel herbei. Leider kann es dazu manchmal nötig sein, dass einiges von dem zu Bruch geht, was uns bislang lieb und teuer gewesen ist. Auch einen Blick in die ungeliebten Schattenseiten unserer Seele kann uns Pluto, der Herrscher der Unterwelt, vielfach nicht ersparen.



War man zum Beispiel nie bereit gewesen, sich seinen psychischen Problemen zu stellen, sondern hat man sie immer weiter anwachsen lassen, werden sie jetzt über einem zusammenbrechen. Auch wer sich immer mehr in ein Gespinst aus Lebenslügen – falsche Berufswahl, zu hohe finanzielle Verpflichtungen, eine unglückliche Partnerschaft – verstrickt hat, dem fliegt plötzlich alles um die Ohren.

Pluto macht durch seine markante Verbindung zum Widder-Mond radikal Schluss mit dem, was nicht mehr stimmt in unserem Leben und konfrontiert uns knallhart mit der Wahrheit!



Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Tierkreiszeichen Widder

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Ständig stehen wir unter Druck und haben das Gefühl, die Masse an Aufgaben gar nicht bewältigen zu können. Wir empfinden unser Leben als nicht mehr im Gleichgewicht. Meist liegt das jedoch nicht daran, dass wir zu viel erledigen, sondern dass wir uns mit den falschen Dingen beschäftigen.

. Wenn wir ein glückendes und sinnvolles Leben führen wollen, geht es auch um die rechte Balance, um den Ausgleich zwischen den unterschiedlichsten Ansprüchen, die auf den einzelnen von allen Seiten her eindringen, um die rechte Haltung, die wir brauchen, damit wir unser Leben gut bestehen. Finde zu deiner inneren Balance >>>.

.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut: Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden. Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden. Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an. Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können. Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger. Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch. Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen. Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden: Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird. Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat! Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

