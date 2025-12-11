In unserer hektischen Zeit können die Glücksmomente manchmal untergehen.

Die meisten von uns nehmen auch die vielen Glücksmomente gar nicht mehr wahr.

Dazu eine Geschichte, die zum Nachmachen motiviert!

.

Momente der Achtsamkeit ermöglichen es uns, eine Verbindung zum Hier und Jetzt zu schaffen, im Moment zu verweilen, die Gegenwart auszukosten und bewusst zu erleben. Einfach einmal innehalten und das Glück, dass uns tagtäglich umgibt, erkennen! Hier weiter.

Die Geschichte von den Glücksbohnen

Es war einmal ein Bauer, der steckte jeden Morgen eine Handvoll Bohnen in seine linke Hosentasche. Immer, wenn er während des Tages etwas Schönes erlebte, wenn ihm etwas Freude bereitete, er einen Glücksmoment empfunden hatte – etwas, wofür er dankbar war –, nahm er eine Bohne aus der linken Hosentasche und gab sie in die rechte.

Am Anfang kam das nicht häufig vor. Aber von Tag zu Tag wurden es mehr Bohnen, die von der linken in die rechte Hosentasche wanderten. Der Duft der frischen Morgenluft, der Gesang der Amsel auf dem Dachfirst, das Lachen seiner Kinder, das nette Gespräch mit einem Nachbarn – immer dann kam eine Bohne von der linken auf die rechte Seite.

Bevor er am Abend zu Bett ging, betrachtete er die Bohnen in seiner rechten Hosentasche. Bei jeder Bohne konnte er sich an ein schönes Erlebnis erinnern. Dann schlief er zufrieden und glücklich ein – auch an den Tagen, an denen er nur eine einzige Bohne in seiner rechten Hosentasche fand.

Willst du es dem Bauern aus der Geschichte gleichtun?

Es müssen nicht Bohnen sein. Knöpfe, Reiskörner, Kaffeebohnen, Haselnüsse, kleine Muscheln etc. tun es ebenso.

Damit erhältst du dir einen wachsamen Blick für das Schöne und Positive in deinem Leben. Auf die kleinen Glücksmomente, für die du dankbar bist und die du sonst vielleicht übersiehst.

Probiere diese Form des Glücksmomente-Sammelns für mindestens eine Woche aus. Du wirst rückblickend feststellen, dass du diese Tage als erfüllender erlebt hast.

*****

Die Alpenschau wünscht euch viele „Glücksbohnenmomente“ und noch eine schöne Adventzeit!

.

