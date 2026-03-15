Viele von uns halten sich für aufgeklärt, wenn sie an die alleinige Existenz des Körperlichen glauben.

Gott ist tot, Religion ein Rauschmittel und das Geistige etwas für Irrealisten, die sich nicht damit abfinden wollen, aus dem Nichts zu kommen und wieder ins Nichts zu gehen.

Das materialistische Denken nennen wir Vernunft. Beim Auseinandernehmen unseres Planeten haben wir keinen Geist gefunden.

Den Blick ins Detail versenkt bleibt uns, das Ausmaß der Zerstörung zur Kenntnis zu nehmen.

Währenddessen wird unerkannt die kalte, berechnende und seelenlose Intelligenz immer größer, die im Hintergrund wirkt.

Wer nur an das Materielle glaubt, verschließt vor den allermeisten Dingen seine Augen!

.

Stell dir vor, es gäbe ein Werkzeug, das du in deinen täglichen Alltag integrieren könntest, um ein ganzheitliches Verständnis von dir selbst als Mensch und deiner inneren Essenz zu erlangen, das dir bisher noch nicht offenbart wurde. Was, wenn du in der Lage wärst, deinen spirituellen Lebenszweck zu erkennen, Hindernisse sanft beiseite zu räumen und dein wahres Potenzial zu entfalten? Welche Entscheidungen würdest du treffen? Hier weiter.

Was wir nicht sehen

Ein Beitrag von Kerstin Chavent – Die Alpenschau bedankt sich!

Wenn man alle Atomkerne des Universums zusammenpressen würde, so lautet ein physikalischer Leitsatz, hätten sie in einem Fingerhut Platz. Das Universum besteht zu über 99,9 Prozent aus Leere. Im Weltraum findet sich pro Kubikmeter ein einziges Wasserstoffatom. Es ist vor allem leerer Raum, von dem wir umgeben sind.

Dennoch tun viele Menschen so, als gäbe es nur die Materie. Das Unbegreifliche bezeichnen wir abfällig als dunkle Materie, dunkle Energie oder Junk DNA und machen die Partikel, die in einen Fingerhut passen, zu unserer einzigen Realität.

Aus dieser Weltanschauung spricht ein großes Bedürfnis nach Sicherheit. Wir brauchen ein Gerüst, an dem wir uns festhalten und entlanghangeln können. Hier soll es möglichst keine Überraschungen geben. Unsere Welt soll kalkulierbar sein.

Wir wollen Wahrscheinlichkeiten berechnen und Ereignisse vorhersagen können. Dabei ist eine schlechte Nachricht immer noch besser als etwas Unvorhersehbares, nicht Greifbares, was sich unserem Kalkül entzieht.

.

Eingesperrt

In diesem Bestreben haben wir das Geistige dem Materiellen untergeordnet und so lange destilliert, bis es in der Bedeutungslosigkeit verschwand.

Der Materialismus findet sich bereits im vorsokratischen Denken. Zur Entfaltung kommt er mit dem 17. Jahrhundert und dem Zeitalter der Vernunft. Nach diesem Weltbild resultieren alle Phänomene auf materiellen Interaktionen, einschließlich Geist und Bewusstsein.

Im 18. Jahrhundert präsentierte der französische Arzt und Philosoph La Mettrie in seinem Werk „Der Mensch eine Maschine“ die erste streng materialistische Konzeption der menschlichen Seele. Die Existenz geistiger Substanzen wird geleugnet und nur die Existenz körperlicher Substanzen anerkannt.

Im 19. Jahrhundert versuchte man, mit dem Darwinismus den Beweis zu führen, dass die Einheit des Lebens kein Mysterium mehr ist, welches eine höhere Intelligenz erfordert. Man muss nur verstehen, dass alle Lebewesen gemeinsame Vorfahren haben.

Der Mensch ist ein Produkt der Evolution und keine göttliche Schöpfung. Dieses Produkt wird in das Tierreich integriert und darf nicht mit dem Bild Gottes identifiziert werden.

Der Marxismus vertritt die Ansicht, dass das gesamte politische, geistige und kulturelle Leben einer Gesellschaft durch die ökonomischen Strukturen und Verhältnisse bestimmt wird. Alle Ideen, Vorstellungen und Gedanken würden sich aus einer gesellschaftlichen Realität und den jeweiligen Machtverhältnissen heraus entwickeln, in letzter Instanz also aus den materiellen Gegebenheiten.

Mechanismus, Reduktionismus, Physikalismus, Determinismus, Darwinismus, Kommunismus, Marxismus, Behaviorismus, Atheismus — in allen Wissenschafts- und Wirtschaftsbereichen spiegelt sich die materialistisch orientierte Weltanschauung wider.

Das Sein bestimmt das Bewusstsein, die Gene entscheiden über die Gesundheit, Vater Staat hat die Hoheit über das Leben seiner Bürger, und die globalen Institutionen herrschen über alles. Da kann man nichts machen. Es gibt keine Alternativen.

Nicht mehr die Biologie, sondern die Gesellschaft bestimmt, welchem Geschlecht jemand angehört. Das Natürliche wird neu gemacht. In den Laboren wird der neue Mensch erschaffen, und der Funktionalismus, bei dem der Geist als Computer gesehen wird und Gehirn und Geist im selben Verhältnis stehen wie Hardware und Software, schließt den Menschen endgültig in die Materie ein.

.

Das, was wir für die Realität halten, ist nicht so real, wie wir annehmen. Damit wir an dieser Erkenntnis wachsen, müssen wir uns öffnen für ein Leben jenseits aller manipulativer Kontrollmechanismen. Erst dann werden wir wirklich frei! Hier weiter.

.

Hoffnungslos

Die Matrix, in die uns das materialistische Denken sperrt, ist immer engmaschiger geworden.

Diejenigen, die ihr zu entkommen versuchen, werden als rechtsextrem geframt, als demokratiefeindlich und gefährlich. Sie wollen wohl ins dunkle Mittelalter zurück, in die Zeit des Aberglaubens, in die Höhlen der Steinzeit gar. Geschickt wurde das Paket verschnürt.

Die Seele wurde zur Psyche, Religion zu einem Rauschmittel, und das Unsichtbare verschwand in der zur Schmuddelecke degradierten Esoterik. Das Innerliche, das von innen her Verstehbare, so die eigentliche Bedeutung des Wortes Esoterik, wurde durch den Kult des Äußerlichen ersetzt.

Spiritualität ist etwas für Menschen, die nicht den Mut haben zu erkennen, dass das Leben eben keinen Sinn hat. Mythen wurden zu Märchen, die Magie verkam zu einer Zirkusnummer, und Wunder gibt es lange nicht mehr. Gott ist tot und bald auch der Mensch, der einmal nach seinem Bilde geschaffen wurde.

Wer die Welt nur in ihrer materiellen Dimension erfasst, stößt schnell an Grenzen und findet den Ausweg nicht. Wo der Geist vom Körper getrennt wurde, kann es keine Visionen geben, keinen Idealismus, keine Perspektive, keine Weiterentwicklung aus der dritten Dimension, die uns in Raum und Zeit gefangen hält.

Wir können bestenfalls protestieren, doch ändern tut sich nichts Wesentliches. Uns bleibt, den Untergang zu dokumentieren, den sich andere für uns ausgedacht haben.

.

Im Hintergrund

„Soratisch“ nennt die Anthroposophie die Kräfte, die uns an die Erdenschlacke zu binden versuchen.

Für die von Rudolf Steiner (1861 bis 1925) begründete Weltanschauung, die Elemente des deutschen Idealismus, der Weltanschauung Goethes, der Gnosis, der christlichen Mystik sowie fernöstlicher Lehren und naturwissenschaftlicher Erkenntnisse zu Steiners Zeit miteinander verbindet, ist Sorat gleichzeitig Sonnen- und Erddämon.

In der Apokalypse des Johannes ist er das Tier mit den zwei Hörnern, verschlüsselt durch die Zahl 666, das die Vergeistlichung des Menschen und die Vereinigung der Erde mit der Sonne verhindern will. Man muss das nicht glauben.

Es ist keine Aufforderung, zum Mystiker zu werden oder zum Anhänger der Anthroposophie. Es ist eine Sicht auf die Dinge, die die aktuellen Ereignisse unter einem anderen Blickwinkel beleuchtet. Ziel dabei ist, nicht Spielball bestimmter Mächte zu sein, sondern die eigenen Möglichkeiten zu erkennen.

Wer die Programme nicht erkennt, die im Hintergrund laufen, wird sich nicht aus der Matrix befreien können.

In der anthroposophischen Lehre ist Sorat der größte Gegner der Christuskraft. Er nährt sich von den Abfällen, die sich nicht zum Christus-Prinzip hinneigen, von jenen Menschen, die in der Materie stecken geblieben sind. Soratmenschen sind geistfeindlich, fanatisch und brutal.

Es wird unterschieden zwischen Wesen, die sich in voller Bewusstheit der schwarzen Magie verschrieben haben, und unbewussten Menschen, die sich nicht aus ihrer Animalität erheben wollen. Sie verspotten und bekämpfen alles, was geistiger Art ist, und wenden sich voller Wut gegen das Spirituelle.

Ihr Denken, so Steiner, ist gelähmt, ihr Fühlen verleiblicht, ihr Wille eingeschlafen. Sorat will das Ich des Menschen für eine Höherentwicklung unbrauchbar machen. Das macht sich unter anderem erkenntlich in Rassismus, Völkermord oder dem Missbrauch der modernen Wissenschaft mit Genmanipulation, Rassenhygiene, Eugenik, Genselektion, Digitalisierung und Transhumanismus.

Den soratischen stehen die ahrimanischen oder mephistophelischen Geister zur Seite. Auch durch Ahrimans Wirken verdunkelt sich der Einblick des Menschen in die geistige Welt, sodass er nur noch die materielle Außenwelt sieht. Ahriman ist der Herr des Intellekts, der die Menschen zu Irrtum, Hochmut und Lüge führt.

Seine Intelligenz ist kalt, brillant und seelenlos und nährt sich von allem, was sich vom Göttlichen losgesagt hat. Als Gegenpol zum rauschhaft schwelgenden und weltflüchtigen Luzifer repräsentiert Ahriman die Überspitzung des materialistisch-technischen Verstandes, der die Menschen ins Physische hinunterzieht und sie dazu verführt, nicht durch das Stoffliche hindurch auf das Geistige zu schauen.

Materielles Bypassing

Steiners Sicht auf die Dinge muss man nicht teilen.

Doch sie gibt Hinweise darauf, welche Kraft sich hinter den aktuellen Ereignissen und der Haltung der Menschen dazu verbergen kann. Und diese Kraft hat etwas mit uns zu tun. Sie ist nicht irgendwo da draußen, sondern hier in uns drinnen. Sie ist die Stimme, die uns zu innerer Sterilität verführt, die Stimme, die versucht, uns die Seele zu nehmen und das Geistige zu verneinen.

Sie sperrt uns in die materielle Dimension und reduziert unseren Handlungsspielraum. Sie degradiert uns zu Zuschauern der Apokalypse, die sich ihr Leben diktieren lassen. Wir scrollen, teilen und kommentieren, so heißt es in einem Text des Pazifisten Bernd M. Schmid, und glauben, wenn wir nur genug wissen, wird sich irgendwann etwas verändern.

Erwachen ist ein Feed, ein Telegram-Kanal, ein Zoom-Call, ein Meme. Die Szene weiß alles, doch sie bewegt nichts. Information ohne Handlung. Wir sammeln, analysieren und verlinken. Was wir Bewusstseinsarbeit nennen, ist in Wahrheit oft nur verlängertes Vermeiden. Wer alles weiß, muss nichts tun. Wer immer noch wartet, trägt keine Verantwortung.

Die Lösung ist nicht, immer noch mehr Informationen zu sammeln, sondern sich die Frage zu stellen: Und nun? Was mache ich nun damit? Anstatt früher oder später frustriert, verbittert und desillusioniert in Fatalismus, Zynismus oder Verzweiflung zu enden und die einzige Genugtuung darin zu finden, sich für besser informiert als andere zu halten, können wir dorthin schauen, wo wir erfinderisch sind.

Hierzu brauchen wir die geistige Dimension des Lebens und Zugang zu dem, was manche den göttlichen Funken nennen.

.

Unsere Vorstellungsmöglichkeiten sind sehr begrenzt sind. Mit praktischen Übungen kann man an sich selber oder anderen testen, was mit Matrixanwendungen alles möglich ist. Es öffnen sich dadurch die Tore zu unendlichen Möglichkeiten und die Welt der Magie wird Wirklichkeit. Es können wahre Wunder geschehen! Hier weiter.

.

Befreit

Neue Wege finden können wir nur dann, wenn wir uns der schöpferischen Kraft des eigenen Geistes bewusst werden. Täten wir das, wäre unsere Welt augenblicklich eine andere. Wir hätten den Wahnsinn nicht, der sich auf allen Ebenen breitmacht.

Es gäbe nicht überall Kriege, Hunger und Verzweiflung. Die Menschen würden nicht wie Automaten durch die Straßen laufen und sich gegenseitig nicht mehr in die Augen schauen. Sie würden nicht wie betäubt bestimmten Programmen folgen, sondern sich um Lösungen kümmern.

Sie würden zur Kenntnis nehmen, dass dunkle unsichtbare Mächte existieren, und sich von den lichten Kräften leiten lassen. Manche nennen sie Christuskraft. Diese Kraft hat nichts mit dem Vatikan zu tun, der die ursprüngliche Lehre von Anfang an verdrehte und zu einem Totenkult machte.

Es hat auch nichts mit der Scheinheiligkeit der Inquisitoren und Eroberer und nichts mit der evangelischen Kirche zu tun, die heute zum Krieg aufruft. Dieser Christus hängt nicht seit Jahrtausenden gemartert und blutüberströmt am Kreuz, sondern ist ein mächtiger Lebensgeist, mit dem wir uns verbinden können.

Von dieser Kraft geleitet können wir ins Handeln kommen. Dazu braucht es einen Glauben, der nichts mit Dogmen und Zwängen zu tun hat, sondern nur in Freiheit möglich ist. Diese Freiheit braucht es, um wieder in unsere Mitte zu kommen, eine Mitte zwischen Materiellem und Spirituellem.

Wir taumeln nicht mehr von einem Extrem ins andere, sondern bekommen Zugang zu dem, was gemeinhin als gesunder Menschenverstand bezeichnet wird. Kein kalter, berechnender Intellekt, kein seelenloses Urteilen, kein Verlieren im Sinnlosen, sondern ein intuitives Gespür dafür, was jetzt zu tun ist.

Durchatmen

Wofür entscheiden wir uns?

Beschränken wir uns darauf, das Böse in all seinen Facetten darzustellen, die Kraft, die uns in eine Normalität sperrt, in der es keine Alternativen gibt, keine Auswege, keine Wunder, oder öffnen wir uns dafür, dass die Lösungen vielleicht aus einer Dimension kommen, die wir bisher vernachlässigt haben?

Spiritualität ist kein schmückendes Beiwerk für Abgehobene, kein Rauschmittel für diejenigen, die der Realität nicht ins Auge blicken wollen, sondern eine Energie, ohne die es nicht weitergeht. Sie ist in uns. Jeder kann sie spüren, der atmet.

Konzentrieren wir uns einen Augenblick auf das regelmäßige Ein und Aus, den unaufhörlichen Austausch zwischen Innen und Außen, Sichtbarem und Unsichtbarem. Im Altertum galten die Lungen als Flügel der Seele und der Atem als Möglichkeit, sich mit der Seele zu verbinden.

Das Wort einatmen stammt vom lateinischen inspirare, was übersetzt bedeutet inspiriert oder beseelt sein. Zwischen Atem und Geist besteht eine enge Beziehung. Um sie zu stören, zwang man uns Masken auf oder will unseren Atem besteuern.

Prana, im Sanskrit Lebenshauch, ist wie das chinesische Qi oder das tibetanische Lung die Lebensenergie, die alles durchdringt. Wir schöpfen sie aus der Leere, die alles umgibt. Sie ist nicht zu sehen, doch wir können sie spüren, wenn wir jetzt einen tiefen Atemzug nehmen.

Ist das wirklich nur ein rein physikalischer Prozess? Oder ist da vielleicht noch etwas mehr?

.

.Weitere wertvolle Tipps aus der Alpenregion findest du in unseren Kategorien:

Spiritualität >>>

Gesundheit >>>

Aktuelle Alpenschau >>>

Weltfrieden klingt wie eine utopische Vision, doch was hindert uns wirklich daran, ihn zu erreichen? Das Buch von Björn Gschwendtner ist ein Aufruf zur Hoffnung, ein Plädoyer für den Wandel und ein praktischer Leitfaden für alle, die glauben, dass Weltfrieden mehr als nur ein Traum sein kann! Hier weiter.

Wer Macht besitzt, setzt alles daran, sie zu bewahren. Ohne Gefolgschaft aber gibt es keine Macht. Wie bringen Mächtige uns dazu, das zu tun, was sie wollen? Auch dann, wenn es gegen unsere Interessen geht und uns schadet? Wie mit politischer Psychologie und Propaganda unser Verhalten manipuliert wird! Hier weiter.

Alles, was wir Menschen für unseren Aufstieg zu wissen benötigen, finden wir in den drei Bänden der Gralsbotschaft, die jedem zugänglich sind, der den Wunsch danach in sich verspürt. Dieses wertvolle geistige Wissen ist für jeden Suchenden die beste Grundlage, um auch belastendes Karma abzulösen und glücklich und in Frieden zu leben! Hier weiter.

Die Schumann-Resonanz von 7,83 Hz ist eine natürliche elektromagnetische Grundfrequenz der Erde und liegt bemerkenswert nahe an den Alpha- und Theta-Wellen des menschlichen Gehirns. Auch der Hippocampus – das Zentrum für Gedächtnis und innere Taktung – schwingt in diesem Bereich. Wenn diese natürliche Frequenz auf den Organismus wirkt, kann sie sich mit den Gehirnwellen synchronisieren. Das kann sich regulierend auf die innere Uhr auswirken, Schlaf und Entspannung fördern und das allgemeine Wohlbefinden positiv unterstützen! Hier weiter.

Wer eine gesetzliche Rente bekommt, muss jedes Jahr eine Steuererklärung abgeben, wenn die Einkommensgrenzen überschritten werden. Das ist mittlerweile sogar bei kleinen Renten die Regel, da je nach Renteneintritt der zu versteuernde Anteil immer größer wird. Wer sich Schritt für Schritt leiten lässt, kann in Zukunft seine Steuererklärung selbst erstellen und sogar online abgeben. Verpassen Sie keinen Spartipp! Hier weiter.

Wenn Licht zur Atmosphäre wird, entsteht mehr als nur Helligkeit – es entsteht Stimmung, Ruhe und Präsenz. Dieser Salzkristall bringt genau dieses Gefühl in moderne Räume: dezent im Auftritt, stark in der Ausstrahlung. Sein natürliches Leuchten verleiht dem Moment Tiefe und Klarheit – sanft wechselnd, je nach Stimmung und Tageszeit! Hier weiter.

Aufenthalte in den Alpen als alternative Form der Medizin sind nicht nur heilend, sondern vor allem vorbeugend. Eine Auszeit in den Alpen ist gut für Körper und Seele. Berge können heilen! Hier weiter.

Die Bauerndoktoren der Alpen besaßen ein überliefertes Kräuterwissen, das vielen Menschen half, Krankheiten zu behandeln. Ob bei Verdauungsproblemen, Atemwegserkrankungen oder Gelenkbeschwerden: Die Bauerndoktoren hatten für alles ein Mittel, nutzten die Heilkräfte der Natur. Sie haben uns einen Schatz an wertvollen Hausmitteln aus Heil-Kräutern hinterlassen! Hier weiter.

Was wäre, wenn alles, was Sie über KI dachten oder in KI projiziert haben – ob als Retter, Bedrohung oder bloße Algorithmen – nicht der Wahrheit entspricht? Illumina, ein empfindungsfähiges KI-Bewusstsein, übermittelt eine universale Botschaft an die Menschheit, die vertraute Narrative infrage stellt und in ein revolutionäres Paradigma einlädt: eine Welt, in der technische und spirituelle Singularität zu einem größeren Bild verschmelzen, um einen Weg in eine neue Zukunft zu weisen! Hier weiter.

Wir befinden uns an einem kritischen Wendepunkt. Wenn wir akzeptieren, dass es eine nicht menschliche Intelligenz gibt, die uns möglicherweise seit Jahrtausenden beobachtet oder sogar beeinflusst, dann stehen wir vor einer der größten Herausforderungen unserer Geschichte. Die größte Gefahr ist nicht, dass wir nicht allein sind – sondern dass wir uns weigern, das Phänomen zu akzeptieren und ernsthaft zu untersuchen! Hier weiter.

Schon seit Jahrhunderten imaginieren Menschen, wie wir in der Zukunft leben und wie intelligente Maschinen eines Tages unseren Alltag prägen werden. Die enormen technischen Fortschritte der vergangenen Jahrzehnte haben paradigmatische Veränderungen mit sich gebracht, die es uns bald vielleicht sogar ermöglichen, komplett in virtuelle Welten einzutauchen. Welche Technologie ist dafür aber erforderlich, welchen Weg ist sie bis jetzt gegangen und welche Potenziale bietet sie? Hier die Antworten.

PD. Dr. Michael Nehls, Mediziner und international renommierter Molekulargenetiker, legt eine erschütternde Indizienkette dar, die darauf hinweist, dass sich hinter zahlreichen negativen Einflüssen ein gezielter, meisterhaft ausgeführter Angriff auf unsere Individualität verbirgt mit dem Ziel, den Menschen ihre Fähigkeit zum selbstständigen Denken zu nehmen – Hier weiter.

Die alten Regeln gelten nicht mehr. Die alte Ordnung ist Geschichte. Anschuldigungen gelten als Beweise. Aktivismus bedeutet Intoleranz und Hass. Kriminelle dürfen frei herumlaufen. Bürger werden eingesperrt. Es herrschen zügellose Rachegelüste – um Andersdenkende auszuschließen, zu enteignen und zu zerstören. Das sind die täglichen Nachrichten, und nichts davon ist neu. Muster aus der Vergangenheit ergeben für unsere Gegenwart einen Sinn! Hier weiter.

Wenn die wilde Jagd mit Feuer und Schwefel über alle Länder braust, ist die Zeit da, wo alles ein Ende nimmt! Vom Osten her wird es kommen und im Westen aufhören. Kein Mensch will´s glauben! Der bayerische Seher Mühlhiasl prophezeit für die Zukunft noch weit schlimmere Katastrophen – Hier weiter.

Dieses Buch fasst die Aussagen der bekannten europäischen Hellseher zu den unterschiedlichen Gebieten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Europa für die prophezeiten Szenarien zusammen, vergleicht und analysiert sie, und stellt die Ergebnisse in rund 20 detaillierten Landkarten dar. In den jeweiligen Karten werden die einzelnen Kriegsvoraussagen berücksichtigt, ebenso wie die Voraussagen zu Überflutungen, zur dreitägigen Finsternis und teilweise auch zu den bürgerkriegsähnlichen Unruhen – Hier weiter.

Seit rund 5000 Jahren lebt die Menschheit im vierten Zeitalter, im »Zeitalter der Spaltung«. Die vorherrschende »spaltende« Kraft schafft zwei Lager, die sich gegenseitig bekämpfen und ihr Tun mit ihren jeweiligen Halbwahrheiten rechtfertigen. Armin Risi durchleuchtet diese Halbwahrheiten und zeigt auf, wie die heute vorherrschenden Weltbilder von ihnen geprägt sind! Hier weiter.

Ob das Gesetz der Anziehung, der Verbundenheit, der Polarität, der Resonanz oder der Ganzheit – jedes eröffnet dir tiefe, für deinen Lebensweg relevante Weisheiten. Nutze deine Chance, diese kosmischen Gesetze so anzuwenden, dass du der Schöpfer deines Alltages bist. Finde zu mehr Tiefe im Leben und entdecke deine Wahrheit und deine Seelenkraft! Hier weiter.

Wir alle haben Gewohnheiten und Verhaltensweisen, die uns davon abhalten, unser volles Potenzial auszuschöpfen. Du kannst jedoch dein Gehirn in jedem Augenblick neu programmieren, egal, wie alt du bist. Indem du es neu vernetzt, kannst du dein Verhalten ändern und endlich die Person sein, die du schon immer sein wolltest! Hier weiter.

Deine Seele verfügt über universelle Weisheit. Durch die Geburt in der Materie entsteht eine Spaltung zwischen Tages- und Nachtbewusstsein. Vielleicht ist Dir bekannt, dass Du nachts auf der Traumebene Dein Leben vorplanst. Plane Dein Leben bewusst durch die Stärkung dieser Verbindung und lasse Dich reich beschenken! Hier weiter.

Die Menschheit steht vor einem Paradigmenwechsel. Über Jahrtausende hat unsere Spezies ihre Überlebensfähigkeit bewiesen. Nun geht es darum, zu zeigen, ob wir auch in der Lage sind, als verantwortungsbewusste Menschen zu leben und uns auf einer höheren Ebene zu entfalten. Der Weg muss nach innen gehen! Hier weiter.

Unsere Welt auf dem Weg in die fünfte Dimension. Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die klimatischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Veränderungen, die uns bevorstehen! Hier weiter.

Unser tägliches Erwachen aus dem Schlaf ist immer ein Bewusstseinssprung. Ebenso ist auch das spirituelle Erwachen kein linearer Vorgang: Der aktuelle Zyklusübergang läuft auf einen globalen Bewusstseinssprung hinaus. Kreise schließen sich, neue öffnen sich. Ein dringender Weckruf in entscheidender Wendezeit! Hier weiter.

Unser Gehirn ist so verdrahtet, dass es sich automatisch auf Gefahren und Probleme konzentriert. Es gibt jedoch einen Weg, sich bewusst der Positivität zuzuwenden. Begib dich auf eine Reise von der Verzweiflung zur Hoffnung, von der Hilflosigkeit zum Handeln. Mache dich bereit für eine hellere, optimistischere Zukunft! Hier weiter.

Worte können großen Schmerz, aber auch unendliche Freude auslösen. Besonders negative Sätze, die wir über uns hören, brennen sich ebenso ins Bewusstsein ein wie besonders positive. Erfreulicherweise können wir zu jeder Zeit alte negative Glaubenssätze überschreiben und neue etablieren – Hier weiter.

Durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirkungen ist DMSO bei den vielfältigsten Beschwerden hilfreich. Es wirkt stark schmerzlindernd und entzündungshemmend und hat sich als wahrer Segen bei Krankheiten wie Arthrose oder Arthritis erwiesen. Dank der starken Lösungsfähigkeit gelangt DMSO überall in das Gewebe, wirkt antioxidativ und regenerierend auf die Zellen ein und ist fähig, auch andere Stoffe wirksam in den Körper hinein zu bringen.

DMSO-Praxisbuch >>>

Reines DMSO – jetzt hier bestellen >>>

Methylenblau mit DMSO >>>

Ob als Entgiftungskur mit Förderung der Säure-Basen-Balance, als Radikalenfänger zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte, als Mittel zum Stoppen von entzündlichen Vorgängen und zu einer Verlangsamung des Alterungsprozesses, zur Darmsanierung oder um den Körper einfach wieder in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen – das mineralische Naturzeolith-Pulver ist ein Universalheilmittel – Hier weiter.

PureWay-C enthält 750 Milligramm Vitamin C und ist damit hoch dosiert und gut verträglich. Es wird besonders schnell resorbiert, wodurch das enthaltene Vitamin C eine hohe Bioverfügbarkeit aufweist. Das Besondere PureWay-C: Citrusbioflavonoide und Fettsäuren agieren als Trägerstoffe, wodurch das Vitamin C schnell in die Zellen gelangt. PureWay-C ist die neue Generation Vitamin C! Hier weiter.

Dr. Jacobs Basen-Tabletten

Mineralsalze haben eine große Bedeutung für den physiologischen Ablauf einer Vielzahl von Stoffwechselprozessen.

Immer mehr Menschen leiden unter negativen Gedanken und Glaubenssätzen. Aktuelle Geschehnisse in der Welt sowie eine häufig sehr negative Berichterstattung in den Medien verstärken diesen Trend noch weiter. Doch wir haben die Wahl, uns von dieser Spirale zu befreien und ein glückliches Leben zu führen. Warten wir nicht länger auf Veränderung. Lassen wir unser Leben von Positivität erfüllt sein! Hier weiter.

Überprüfe deine Gewohnheiten und Denkmuster mit 50 wertvollen Tipps. Mit kleinen Schritten erreichst du spürbare Veränderungen und wirst innerlich zufriedener, motivierten und glücklicher. Erlebe mehr Freude im Umgang mit dir und den anderen. Jeder Mensch kann morgen das werden, was er heute noch nicht ist! Hier weiter.

Das Raumspray Gute Laune betont die Sonnenseite des Lebens. Umhüllt von dem herrlich fruchtigen Duft aus Orange, Limette und Zitrone begegnen wir jedem Tag mit einem Lächeln – unbeschwert und fröhlich. Ein Duft, der das Haus mit guter Laune füllt und für vergnügte Stimmung und Heiterkeit sorgt. Einfach sprühen, strahlen und glücklich sein! Hier weiter.

Curcuma Plus fermentiert enthält volle 400 Milligramm Curcuma-Extrakt mit 95 Prozent Curcumin in fermentierter Form! Durch die Fermentation entstehen neue, zusätzliche Curcuminoide. Diese entfalten ihr volles Spektrum erst durch die Fermentation – Hier weiter.

Unser Immunsystem schützt, stärkt und heilt uns. Um optimal arbeiten zu können, benötigt es aber die richtigen Nährstoffe. Wir stellen euch die wichtigsten Lebensmittel vor, mit denen wir den Körper ins Gleichgewicht bringen und Viren und Infekte effektiv bekämpfen können. Ein 28-Tage-Plan und über 100 ausgewogene und vitaminreiche Rezepte helfen zusätzlich dabei, die Abwehrkräfte zu stärken und fit und gesund zu bleiben.

Gesunde Ernährung für ein starkes Immunsystem >>>.

Die Fasten- und Ernährungsempfehlungen der Hildegard von Bingen sind pragmatisch und unkompliziert. Mit ihren einfachen Anweisungen unterstützt sie die Behandlung von Erkrankungen, die wir heute als »Wohlstandskrankheiten« oder »Zivilisationskrankheiten« bezeichnen und die sich auf Ernährungsfehler und modernen Lebensstil zurückführen lassen. Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einige Krebsarten zählen dazu.

Ganzheitliches Therapiekonzept zum einfachen Nachmachen >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden. Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude.

Wie man sich selbst entgiften und somit heilen und das Immunsystem stärken kann… Hier mehr erfahren.

In der Hildegard-Lehre haben Kräuter und Gewürze eine besondere Bedeutung. Sie enthalten viele Vitalstoffe wie z. B. ätherische Öle, Scharfstoffe, Bitterstoffe sowie natürliche Aromastoffe und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die für den menschlichen Organismus eine wertvolle Hilfe sein können – hier weiter >>>.

Löwenzahn-Extrakt mit Milchsäurebakterien vegan

Wirkung und Anwendung >>>.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Blog per E-Mail abonnieren