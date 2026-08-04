Tagesenergie heute 4. August 2026 – Bereinigung und Transformation

Die Tagesenergie heute macht es durch die Kraft der Bereinigung möglich, alle Schatten der Transformation zu übergeben und Hindernisse sowie Blockaden zu beseitigen. Lassen wir daher alles los, was uns im Weg steht!

Überwinden wir unsere Trägheit und nutzen wir diese Tagesenergie heute, um die Reinigungskraft durch unser Leben fegen zu lassen. Wir können auch ganz genau beobachten und vor allem erkennen, ob wir bereits in uns selbst ruhen oder ob wir uns noch immer der Außenwelt widmen und in diesem Netz verstrickt sind.



Wir benötigen die Energie der Transformation, um unsere selbst produzierten und manifestierten Auswirkungen unserer Handlungen erlösen zu können – nur so kann Bereinigung und Heilung erfolgen. Auf unserem langen Weg der Bewusstwerdung erschaffen wir zwar vieles, aber auch einiges was keinen Bestand für die Ewigkeit hat.



Die individuelle Reife erreichen wir nur, indem wir das verwobene Netz, also die Verbindungen mit allem und jedem was ist, klar zu Tage treten lassen!

Auf dem Weg zur Erleuchtung helfen poetische Mantras, an denen Geist und Herz wachsen können!

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Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Widmen wir uns den schönen freudvollen Dingen in unserem Leben und lassen wir uns nicht mehr von der Schwermut unseres Umfelds bestimmen. Jeder Mensch hat das Recht sein Leben so zu leben, wie er es will – natürlich nur solange er nicht andere begrenzt oder benutzt!



Durch die Kraft der Transformation können wir selbst unlösbare Konflikte, Ängste, schwere Krisen und tiefsitzende Schuld mit Leichtigkeit überwinden und der Bereinigung übergeben.

So können wir wieder die Quelle unserer inneren Kraft freischalten, unser Leben bewusst gestalten und vollkommene Freiheit zu spüren.



Ikigai – das ist dein ganz persönlicher Lebensfunke, der dich jeden Tag aufs Neue erfüllt!

Es sind die besonderen Augenblicke voller Freude, die stille Kraft, die dich antreibt, und die Begegnungen, die dein Herz berühren.

Sie schenken dir Zufriedenheit, Leichtigkeit und innere Stärke. Öffne deinen Blick für das Glück im Kleinen und nutze die sanften Impulse, indem due deine Ikigai-Momente entdeckst und im Einklang mit dir selbst lebst.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

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Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

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Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

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Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

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Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

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