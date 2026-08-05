Mondkraft heute 5. August 2026 – Mond im Stier

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier bringt aufwühlende Einflüsse mit sich. Eine schlecht gelaunte Venus belastet die Beziehungen. Pluto und Jupiter lösen emotionale Störungen aus. Nutzen wir die Kraft der Wandlung! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: abnehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in der Jungfrau – Mond Quadrat Venus – Mond Quadrat Jupiter – Mond Quadrat Pluto.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Unsere Seele und und unser Geist arbeiten beim Stiermond auf magische Weise zusammen. So erschaffen sie einen Traum in unserem Herzen. Nehmen wir dieses Geschenk an, denn wir haben nichts zu verlieren!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier

Bei der Mondkraft heute haben wir es den ganzen Tag mit einer schlecht gelaunten Venus zu tun, die als Zeichenherrscherin im Quadrat zum Mond im Stier steht. Wir verschenken unsere Sympathien leichtsinnig an Menschen, die diese nur für sich ausnutzen. Dadurch gestaltet es sich schwer, eine stabile Liebesverbindung zu führen.

Es besteht zudem die Gefahr, leichtsinnige Liebschaften einzugehen. Da sich bei dieser Konstellation Gefühle der Ernüchterung einstellen, sind Kummer und Sorgen in der Liebe bereits vorprogrammiert. Beziehungen, die bereits auf wackligen Beinen stehen, könnten heute sogar in die Brüche gehen.

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Die kritischen Energien von Jupiter sorgen ebenfalls durch eine Quadratstellung zum Mond im Stier für emotionale Belastungen. Die allgemeine Stimmung wird durch das Mond-Jupiter-Quadrat getrübt, wobei wir stark von unseren Gefühlen gesteuert werden und wenig Sachlichkeit oder Logik an den Tag legen. Übertriebene Großzügigkeit, Glaubensvorstellungen und Essgewohnheiten sind ebenfalls Auswirkungen, die diesem Aspekt zuzuschreiben sind.

Wir sind durch dieses Mond Jupiter Quadrat überaus großzügig, jedoch allzu naiv und unbedacht, weshalb unsere Hilfsbereitschaft oft ausgenutzt wird. So lassen wir uns leicht von anderen auf der emotionalen Ebene blenden. Wir neigen dazu, in unseren Gefühlen nur so zu schwelgen, doch auch wenn dieser Transit von herausfordernder Natur ist, müssen diese nicht unbedingt negativ sein.

Bei einem Quadrat kämpfen zwei verschiedene Kräfte in unserem Inneren gegeneinander. Wir werden dabei zum Handeln angetrieben und dazu aufgefordert, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Quadrate symbolisieren also diejenigen Bereiche, wo wir unsere Bemühungen erhöhen müssen, um auch bei augenscheinlich negativen Einflüssen Erfolge erzielen zu können.

Achten wir darauf, dass unsere Gefühle nicht ausser Kontrolle geraten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier

Auch Machtplanet Pluto befindet sich in einer Quadratstellung zum Mond im Stier und wird deshalb zum einen dafür sorgen, dass wir uns mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen müssen, hält aber andererseits durchaus positive Kräfte für uns bereit, wenn wir diese zu nutzen wissen. Pluto steht für das Geheimnisvolle und das Verdrängte in unserem Leben weshalb er alles Falsche und Unaufrichtige ans Licht bringt.

Allerdings kann uns das Mond-Pluto-Quadrat auch zu radikalen Veränderungen zwingen, die nicht immer gewünscht und angenehm sein werden. Wir sollten jedoch einsehen, dass in gewissen Lebensbereichen Situationen entstanden sind, die nicht mehr tragbar sind. Wenn das der Fall ist, sollten wir uns davon auch verabschieden, um Platz zu schaffen für neue Möglichkeiten.



Pluto zerstört, reinigt, klärt und erneuert. In Pluto steckt die Kraft der tiefsten Wandlung!

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. Tierkreiszeichen Stier Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Die Leber, unser wichtigstes Entgiftungsorgan, muss tagtäglich Schwerstarbeit verrichten – insbesondere, wenn zu viel Zucker, Stress und zu wenig Bewegung auf sie einwirken. Die Folge sind Beschwerden wie Diabetes, Bluthochdruck oder chronische Müdigkeit. Fatalerweise bleibt die wahre Leidensursache dabei meist unentdeckt, denn unsere Leber leidet still. Heile deine Leber mit dem Reset-Plan >>>. Mariendistel-Komplex-Kapseln >>>.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Spermidin ist der lang gesuchte Schlüssel für ein aktives und gesundes Leben bis ins hohe Alter. Der Stoff mit dem eigentümlichen Namen hat offenbar eine unvergleichliche Bedeutung für unseren Organismus. Spermidin ist wie Heilfasten – ohne zu hungern. Der Boosting-Effekt auf die Recycling-Prozesse in unseren Zellen hat eine enorme Wirkung auf unsere Gesundheit. Anti-Aging- und Gesundheitseffekte mit Spermidin >>> Spermidin Kapseln >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Ständig stehen wir unter Druck und haben das Gefühl, die Masse an Aufgaben gar nicht bewältigen zu können. Wir empfinden unser Leben als nicht mehr im Gleichgewicht. Meist liegt das jedoch nicht daran, dass wir zu viel erledigen, sondern dass wir uns mit den falschen Dingen beschäftigen.

. Wenn wir ein glückendes und sinnvolles Leben führen wollen, geht es auch um die rechte Balance, um den Ausgleich zwischen den unterschiedlichsten Ansprüchen, die auf den einzelnen von allen Seiten her eindringen, um die rechte Haltung, die wir brauchen, damit wir unser Leben gut bestehen. Finde zu deiner inneren Balance >>>.

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen. Gesundheit – Unser Ohren können sich an Stier-Tagen als besonders lärmempfindlich erweisen. Ohrenschmerzen können wir jedoch rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte. Die Schilddrüse können wir hingegen an Stier-Tagen besonders gut mit Nährstoffen versorgen und auch Ohren, Mund und Hals sprechen besonders auf unterstützende und reinigende Maßnahmen an. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Heil-Trank Selleriesaft >>> Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln. Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport – Überwinden wir den inneren Schweinehund. Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen. Nun sollten wir auch ausgiebig Hals und Dekolleté pflegen! Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann. Liebe – Im Liebesleben sind wir durch den Stier-Mond sinnliche Genießer und sollten oberflächliche Flirts vermeiden. Beruf/Karriere – Sämtliche berufliche Vorhaben haben durch den hartnäckigen Mond im Stier hervorragende Aussichten auf Erfolg. Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden: Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme! Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig. Tagesverbot – Termine beim Zahnarzt sollten wir besser nicht an einem Stier-Tag wählen, da der Kiefer derzeit überaus empfindlich ist.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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