Schwendtag: Tagesenergie heute 12. Januar 2026 – Lass alles los!

Die Tagesenergie heute am Schwendtag verlangt echtes Loslassen. Schaffen wir Platz für Neues und lassen alles los, was uns festhält!

Der heutige Schwendtag hat eine besondere Energie. Authentische innere Transformation lässt uns mit der Schwendtag-Tagesenergie heute aus begrenzenden Konditionierungen und mentalen Strukturen heraustreten in die Freiheit und den Frieden unserer eigenen wahren Natur.

Die Transformation des Bewusstseins lässt uns erkennen, wer wir wirklich sind. Der Transformationsprozess an diesem Schwendtag ist die Basis für ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben. Wenn wir uns mit der Kraft der Transformation von allen Blockaden befreien, stellen wir unser inneres Gleichgewicht wieder her.

Durch echtes Loslassen können wir die Fülle des Lebens vollständig integrieren!

Auf deiner Lebensreise hat sich so mancher Ballast im Lebensrucksack angesammelt. Wie Steine beschweren Erinnerungen, Prägungen, eigene Ansprüche und vieles mehr deinen Lebensweg.

Es ist an der Zeit, lozulassen, was dich beschwert!

Energetische Einflüsse der Schwendtag-Tagesenergie heute

Nutzen wir die Schwendtag-Tagesenergie heute ganz bewusst, um die irdischen Verstrickungen zu erkennen und uns durch echtes Loslassen von allem zu erlösen, was uns immer noch ausbremst. Geführt von der Kraft der Transformation ist es uns möglich, unsere Schatten der Heilung zu übergeben und Hindernisse sowie Blockaden zu beseitigen.

Wir haben wunderbare Voraussetzungen, durch echtes Loslassen allen von uns selbst produzierten Lebensballast den transformierenden und reinigenden Energien zu übergeben. Schaffen wir Platz in unserem Sein für Neues, indem wir alles nicht mehr Benötigte und uns Behindernde einfach der herrschenden Schwendtag-Energie übergeben.

Lassen wir alles los, was uns im Weg steht!

Konzentrieren wir uns mithilfe der Schwendtag-Tagesenergie heute auf die einzelnen, gegenwärtigen Momente unseres Lebens und lösen uns von der Vergangenheit – von der nahen und erst recht von der fernen. Wir versuchen oftmals etwas zu halten, doch alles fließt und zerrinnt durch diesen Schwendtag.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Wir müssen uns lediglich von den Belastungen des Alltags und der emotionalen Schwere befreien.

Durch wirkungsvolle Impulse lernen wir einen achtsameren Umgang mit uns selbst und holen Leichtigkeit in unser Leben – und das Woche für Woche, Schritt für Schritt. Für alle, die genug von Selbstzweifeln, Unzufriedenheit und Angst haben und durch die Kunst des Loslassens zu einem wahrhaft starken Ich finden wollen.

Loslassen ist (k)eine Kunst >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Schwendtag-Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

