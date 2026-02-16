Portaltag: Mondkraft heute 16. Februar 2026 – Wassermann-Mond in der Neumondphase

Die Portaltag-Mondkraft heute sorgt durch die Neumondphase zum Neumond im Wassermann für Unruhe und fordert Mut zur Veränderung. Sonne und Uranus sorgen für unberechenbare Handlungen und werfen alles über den Haufen. Merkur und Jupiter lösen die negativen Einflüsse auf. Alles ist möglich, aber nix ist fix! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: abnehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus im Stier – Sonne Quadrat Uranus – Merkur Trigon Jupiter – Neumondphase zum Neumond im Wassermann.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Neumondphase ist bestens geeignet, um neue Projekte zu planen – Aber überstürzen wir nichts!

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Wassermann-Mond in der Neumondphase

Wir treten mit der Portaltag-Mondkraft heute in eine unruhige Neumondphase zum Neumond im Wassermann ein, der morgen bis 13.00 Uhr seinen Einfluss spüren lassen wird. Nach der Mondpause wird uns dann der Neumond in den Fischen durch den restlichen Tag begleiten. Es zeigen sich in dieser Neumondphase allerdings Beschränkungen und Hindernisse, die sich beim Neumond im Wassermann noch verstärken werden.

Altes und Neues treffen in dieser Neumondphase aufeinander und wir werden vor die Entscheidung gestellt, ob wir uns auf das Neue und Unbekannte einlassen möchten oder ob wir lieber beim Alten, aber lediglich vermeintlich Sicheren, verharren wollen.

Übernehmen wir Verantwortung für uns und unsere Zukunft, dann können wir neue Wege finden, die uns Sicherheit geben und uns ermuntern, sich allem Neuen komplett zu öffnen – auch wenn dies bedeutet, dass wir gewisse Risiken eingehen und gravierende Veränderungen in Kauf nehmen müssen, um unsere Ziele zu erreichen.

Allerdings müssen wir beachten, den eigenen Erfolg nicht auf Biegen und Brechen erzwingen zu wollen. Wenn wir uns eine gewisse Portion Realismus bewahren und nicht unbedacht vorpreschen, dann werden wir in den nächsten Wochen gute Ergebnisse erzielen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Sonne und Uranus verlangen allerdings heute durch eine Quadratstellung besondere Achtsamkeit, da es in allen Lebensbereichen zu Spannungen kommen kann. Unter diesem negativen Aspekt kann es durchaus vorkommen, dass wir alle unsere Pläne über den Haufen werfen und alles zunichte machen, was wir uns bereits mühevoll aufgebaut haben. In unseren Partnerschaften kann das unberechenbare Verhalten, das dem Sonne Uranus Quadrat zuzuschreiben ist, sogar zu Trennungen führen.

Die rebellische Natur des Uranus kommt bei diesem Quadrat zur Sonne verstärkt zum Vorschein und wir verweigern dabei alles, was von uns erwartet wird. Wenn wir uns von diesem negativen Einfluss leiten lassen, müssen wir mit vielen Konfrontationen und Hindernissen rechnen. Wir werden auch unberechenbare Menschen oder Umstände treffen, die Stress in unser Leben bringen.

Dieses Sonne-Uranus-Quadrat stellt zudem den Abschied vom Gewohnten in den Raum und wir spüren eine innere Unruhe, die sich durch Reizbarkeit oder Nervosität bemerkbar macht. Rechnen wir also damit, dass nichts so läuft, wie wir es für uns vorgesehen haben. Plötzliche Änderungen stehen im Vordergrund, die uns regelrecht aus der Bahn werfen können.

Wir besitzen zwar viel Einfallsreichtum, jedoch fehlt uns für die Umsetzung unserer Ideen die nötige Durchsetzungskraft, so dass vieles, was wir uns vorgenommen haben, im Sand verlaufen wird. Allgemein gesehen löst der Spannungsaspekt zwischen Sonne und Uranus massive Widerstände gegen alles und jeden aus.

Sorgen wir durch den Portaltag für innere Ruhe, um der Unberechenbarkeit keinen Raum zu geben!

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Wassermann-Mond in der Neumondphase

Am frühen Abend lösen sich die negativen Sonne-Uranus-Einflüsse auf, denn ein Trigon zwischen Merkur und Jupiter wird uns geistig beflügeln. Unter diesem harmonischen Aspekt finden wir die Möglichkeit, um auch schwierige Angelegenheiten zu klären. Es ist außerdem eine gute Gelegenheit, um in dieser Neumondphase konstruktive Wege für unsere Motivationen zu finden.

Unser klares Denken stärkt das Wahrnehmungsvermögen, wodurch wir jetzt leichter zu jenen Informationen kommen, die uns die richtigen Entscheidungen ermöglichen. Während des harmonischen Jupitereinflusses auf Zeichenherrscher Merkur sind auch wichtige Verhandlungen im Zusammenhang mit Kauf- oder Verkaufsabsichten begünstigt.

Hören wir bei Entscheidungen auf unser Bauchgefühl, welches uns intuitiv den richtigen Weg zeigt!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Wassermann Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Die Leber, unser wichtigstes Entgiftungsorgan, muss tagtäglich Schwerstarbeit verrichten – insbesondere, wenn zu viel Zucker, Stress und zu wenig Bewegung auf sie einwirken. Die Folge sind Beschwerden wie Diabetes, Bluthochdruck oder chronische Müdigkeit. Fatalerweise bleibt die wahre Leidensursache dabei meist unentdeckt, denn: Unsere Leber leidet still. Heile deine Leber mit dem 9-Tage-Leber-Resetplan >>>

. *****

. Extra-Tipp der Mondkraft heute Omega-3-Fettsäuren sind lebensnotwendig, der Körper kann sie jedoch nicht selbst bilden. Sie verbessern die Fließeigenschaften des Blutes, hemmen die Blutgerinnung, wirken Blutdruck senkend, entzündungshemmend und beeinflussen den Fettstoffwechsel positiv. Omega-3-Algenöl ist das „Allroundtalent“ für die Gesundheit. Omega-3 Algenöl >>>

. *****

. Mond-Magie der Mondkraft heute Alles, was uns begegnet, und alles, was uns widerfährt, sind Botschaften des Lebens, die uns etwas Wichtiges mitzuteilen haben. Das Leben spricht ständig zu uns, allerdings müssen wir die Sprache des Lebens erst erlernen. Wenn Sie diese Sprache beherrschen, dann ist es Ihnen sogar möglich, die Botschaften des Lebens gezielt abzufragen.

. . Wir können alle Erfahrungen und die verschiedensten Arten von Hinweisen optimal für uns nutzen, um ein erfolgreiches, erfülltes und gesundes Leben zu führen. Beginnen wir jetzt mit dem Sprachkurs ‚Deutsch-Leben/Leben-Deutsch‘, um den Botschaften des Lebens endlich auf den Grund gehen zu können. Nichts geschieht umsonst >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut: Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit, vom Joggen ist jedoch abzuraten. Es könnten Knieschmerzen auftreten, selbst wenn wir damit normalerweise keine Probleme haben. Krafttraining oder Schwimmen sind jetzt bessere Alternativen. Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht. Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>> Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können unsere Pflanzen jetzt kräftig düngen, aber keinesfalls gießen! Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung. Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar. Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet. Liebe – Die Wassermann-Zeit eignet sich besonders gut für gemeinsame Unternehmungen, die beiden Spaß machen. Beruf/Karriere – Für Brainstormings und das Ausbrüten neuer Ideen sind Wassermann-Tage perfekt. Routinetätigkeiten sind dagegen nichts für uns. Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden: Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind. Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an. Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Portaltag-Mondkraft heute in der Neumondphase einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.