Ostersonntag-Mondkraft heute 5. April 2026 – Skorpion-Mond am Tag der Sonne

Die Mondkraft heute am Ostersonntag bringt mit dem Mond im Skorpion am Tag der Sonne alles wieder in ein harmonisches Gleichgewicht. Merkur und Saturn stärken die Konzentration. Glücksplanet Jupiter bringt Optimismus und Expansion mit sich. Alles ist möglich! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: abnehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann – Merkur Trigon Saturn – Mond Konjunktion Jupiter – Tag der Sonne.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Nimm deine Träume als Antrieb, deine Wünsche als Wegweiser und folge immer dem kleinen Kompass in deinem Herzen!
Mondkalender und Ostersonntag-Mondkraft heute – Mond im Skorpion
Jeder Planet ist einem Wochentag zugeordnet und hat besondere Energien im Gepäck. Sonntag ist der Tag der Sonne, die heute so manche spannungsgeladene Situation entschärfen kann, da sie uns Lebendigkeit, Vitalität, Klarheit und Optimismus schenkt. Außerdem spornt uns die Sonne durch ihre Lebenskraft und Energie zu Freude und Lebendigkeit an.
Aktivitäten mit Familie und Freunden stehen am Tag der Sonne an erster Stelle, aber genauso gut können wir auch einfach die Seele baumeln lassen. Vermeiden wir jedenfalls, schon zu viel an die nächste Woche zu denken, denn besonders am Abend verleitet der Sonntag zum unnötigen Grübeln.
Je klarer wir uns unsere Ziele vorstellen, umso schneller kann eintreten, was wir uns schon lange wünschen. Sollten sich uns dennoch unerwartete Hindernisse in den Weg stellen und unseren Erfolg und unser Wachstum ausbremsen, sorgt die Ostersonntag-Mondkraft heute am Tag der Sonne dafür, dass wir selbst unter noch so widrigen Umständen mit Enthusiasmus und Lebensfreude alle Hürden überwinden können, um unser Lebensziel zu erreichen.
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Die Mondkraft heute meint es mit dem Mond im Skorpion besonders gut mit uns, denn positive Konstellationen sorgen dafür, dass wir einen harmonischen Ostersonntag genießen können. Konzentration und gutes Erinnerungsvermögen bringt ein Merkur Saturn Trigon mit sich. Dieser harmonische Aspekt macht es möglich, erworbene und kommunizierte Informationen konkret umzusetzen. Möglicherweise werden neue und alte Möglichkeiten diskutiert und abgewogen, vielleicht kommen auch neue Informationen an die Öffentlichkeit.
Dieser Aspekt ist zudem günstig für alles, wo man exakt und methodisch denken muss sowie eine gute Konzentration benötigt. Wir haben einen Sinn für Strukturen und handwerkliches Fingerspitzengefühl. Diese Zeit eignet sich auch für vertragliche Vereinbarungen, weil wir jetzt besonders geordnet denken können.
Generell fällt uns auch das Lernen leicht, denn wir verfügen über ein ausgezeichnetes Erinnerungsvermögen und sind sehr aufmerksam. Weiterhin besitzen wir Geduld sowie die Fähigkeit, unsere Ideen auch praktisch in die Tat umzusetzen.
Wir sollten jedoch achtsam sein, dass wir unangemessene Emotionen aus wichtigen Gesprächen raushalten!
Kosmische Energie der Ostersonntag-Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion
Durch eine Konjunktion zwischen Jupiter und dem Mond im Skorpion wird am Nachmittag auch das Glück Einzug in unser Leben halten. Achten wir besonders auf die kleinen Glücksmomente und auf alle Ereignisse, die uns dann begegnen, denn sie sind ein Hinweis für Möglichkeiten, die sich für die Zukunft als vorteilhaft erweisen werden.
Wir verfügen bei dieser Mond-Jupiter-Verbindung zudem über eine belastbare Konstitution, mit der wir einerseits Krankheiten im Keim ersticken können, diese andererseits aber auch für große Aufgaben einsetzen sollten.
Nehmen wir uns Zeit für unsere Träume und Visionen!
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Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion am Ostersonntag
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Tierkreiszeichen Skorpion
Element: Wasser
Tagesqualität: Feuchte
Nahrungsqualität: Kohlenhydrate
Pflanzenteil: Blatt
Körperzone: Geschlechtsorgane
Organsystem: Nervensystem
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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
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