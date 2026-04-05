Ostersonntag-Mondkraft heute 5. April 2026 – Skorpion-Mond am Tag der Sonne

Die Mondkraft heute am Ostersonntag bringt mit dem Mond im Skorpion am Tag der Sonne alles wieder in ein harmonisches Gleichgewicht. Merkur und Saturn stärken die Konzentration. Glücksplanet Jupiter bringt Optimismus und Expansion mit sich. Alles ist möglich! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: abnehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann – Merkur Trigon Saturn – Mond Konjunktion Jupiter – Tag der Sonne.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nimm deine Träume als Antrieb, deine Wünsche als Wegweiser und folge immer dem kleinen Kompass in deinem Herzen!

Mondkalender und Ostersonntag-Mondkraft heute – Mond im Skorpion

Jeder Planet ist einem Wochentag zugeordnet und hat besondere Energien im Gepäck. Sonntag ist der Tag der Sonne, die heute so manche spannungsgeladene Situation entschärfen kann, da sie uns Lebendigkeit, Vitalität, Klarheit und Optimismus schenkt. Außerdem spornt uns die Sonne durch ihre Lebenskraft und Energie zu Freude und Lebendigkeit an.

Aktivitäten mit Familie und Freunden stehen am Tag der Sonne an erster Stelle, aber genauso gut können wir auch einfach die Seele baumeln lassen. Vermeiden wir jedenfalls, schon zu viel an die nächste Woche zu denken, denn besonders am Abend verleitet der Sonntag zum unnötigen Grübeln.

Je klarer wir uns unsere Ziele vorstellen, umso schneller kann eintreten, was wir uns schon lange wünschen. Sollten sich uns dennoch unerwartete Hindernisse in den Weg stellen und unseren Erfolg und unser Wachstum ausbremsen, sorgt die Ostersonntag-Mondkraft heute am Tag der Sonne dafür, dass wir selbst unter noch so widrigen Umständen mit Enthusiasmus und Lebensfreude alle Hürden überwinden können, um unser Lebensziel zu erreichen.

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Die Mondkraft heute meint es mit dem Mond im Skorpion besonders gut mit uns, denn positive Konstellationen sorgen dafür, dass wir einen harmonischen Ostersonntag genießen können. Konzentration und gutes Erinnerungsvermögen bringt ein Merkur Saturn Trigon mit sich. Dieser harmonische Aspekt macht es möglich, erworbene und kommunizierte Informationen konkret umzusetzen. Möglicherweise werden neue und alte Möglichkeiten diskutiert und abgewogen, vielleicht kommen auch neue Informationen an die Öffentlichkeit.

Dieser Aspekt ist zudem günstig für alles, wo man exakt und methodisch denken muss sowie eine gute Konzentration benötigt. Wir haben einen Sinn für Strukturen und handwerkliches Fingerspitzengefühl. Diese Zeit eignet sich auch für vertragliche Vereinbarungen, weil wir jetzt besonders geordnet denken können.

Generell fällt uns auch das Lernen leicht, denn wir verfügen über ein ausgezeichnetes Erinnerungsvermögen und sind sehr aufmerksam. Weiterhin besitzen wir Geduld sowie die Fähigkeit, unsere Ideen auch praktisch in die Tat umzusetzen.

Wir sollten jedoch achtsam sein, dass wir unangemessene Emotionen aus wichtigen Gesprächen raushalten!

Kosmische Energie der Ostersonntag-Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion

Durch eine Konjunktion zwischen Jupiter und dem Mond im Skorpion wird am Nachmittag auch das Glück Einzug in unser Leben halten. Achten wir besonders auf die kleinen Glücksmomente und auf alle Ereignisse, die uns dann begegnen, denn sie sind ein Hinweis für Möglichkeiten, die sich für die Zukunft als vorteilhaft erweisen werden.



Wir verfügen bei dieser Mond-Jupiter-Verbindung zudem über eine belastbare Konstitution, mit der wir einerseits Krankheiten im Keim ersticken können, diese andererseits aber auch für große Aufgaben einsetzen sollten.

Nehmen wir uns Zeit für unsere Träume und Visionen!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion am Ostersonntag

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Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Der Mineralstoff Zink hat vielfältige Schlüsselfunktionen. Er ist wichtig für unsere Haut, Haare und Nägel, denn ein Zinkmangel zeigt sich oft an brüchigen Haaren und Nägeln sowie trockener Haut. Zink unterstützt zudem den Stoffwechsel, das Immunsystem und hilft bei Diabetes mellitus und Allergien. Zink Dual Plus >>>

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. Extra-Tipp der Mondkraft heute Ob als Entgiftungskur mit Förderung der Säure-Basen-Balance, als Radikalenfänger zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte, als Mittel zum Stoppen von entzündlichen Vorgängen und zu einer Verlangsamung des Alterungsprozesses, zur Darmsanierung oder um den Körper einfach wieder in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen – das mineralische Zeolith-Pulver ist ein Universalheilmittel. Selbst Allergien, Migräne, Rheuma und Arthritis oder Autoimmunerkrankungen, für die es kaum Hoffnung auf Besserung gibt, werden günstig beeinflusst. Alles über das Entgiftungsmittel Zeolith >>> Natürliches Zeolith – vegan >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Gehen wir entschlossen durch den Ostersonntag, denn dann schaffen wir es auch, alle Zweifel und Ängste einfach mal von uns zu schieben. Packen wir sie in eine Schublade und kümmern uns zu einem späteren Zeitpunkt darum. Damit fühlen wir uns gleich um einige Kilo leichter und können voller Freude und Energie durch den Tag tanzen.

. Autogenes Training oder eine Meditation wirken unterstützend. Der Kopf wird wieder klar und wir sind danach eher in der Lage, die Dinge mit etwas mehr Abstand zu betrachten. Öffnen wir den Raum, Themen aus allen Perspektiven zu betrachten und für uns stimmige Entscheidungen zu treffen. Dein Lebenskompass für Klarheit und Visionen >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion besonders gut: Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten. Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser, deshalb können wir jetzt alle Pflanzen gießen – auch die im Winterlager! Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Entspannende Übungen können helfen: Auf den Rücken legen, die Beine anziehen, Fußflächen zusammenbringen und Knie nach außen fallen lassen. Die Hände auf den Unterleib legen. Für einige Minuten so bleiben und dabei in den Bauch atmen. Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad. Moorbäder und Fangopackungen sorgen für eine besonders glatte Haut. Haushalt – Der Skorpion ist ein Wasserzeichen und fördert als solches alles, was mit Waschen und Putzen zu tun hat. Die aktuelle Mondphase eignet sich auch perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken. Liebe – Der Skorpion-Mond sorgt für heftige erotische Energien. Da verwundert es nicht, wenn die Nächte leidenschaftlich werden! Beruf/Karriere – Im Job kommen Intrigen und Machtkämpfe auf, von denen wir uns jedoch heraushalten sollten! Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion vermeiden: Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen. Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Schafgarbe beugt dem erfahrungsgemäß vor. Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute am Ostersonntag einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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