Neumondphase: Mondkraft heute 19. Dezember 2025 – Mond im Schützen

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen führt durch Herrscherplanet Jupiter in eine Zeit von Wachstum und Expansion. In der Neumondphase beginnt eine Zeitära, die mit vielen unerwarteten Neuerungen durchzogen ist. Schließen wir alte Geschichten ab! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: abnehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Krebs – Neumondphase zum Neumond im Schützen.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Es warten auf uns mehr Entfaltung, Expansionsmöglichkeiten und neue Chancen, die es zu nutzen gilt – Schmieden wir das Eisen solange es heiß ist!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Schützen und Herrscherplanet Jupiter

Mit dem dynamischen Mond in Schütze werden wir mit einer Welle von neuer Energie durchströmt. Wir sollten uns deshalb ganz auf die Ziele fokussieren, die wir erreichen wollen. Es gelingt uns außerdem, alte Ängste loszulassen und unsere innere Stärke zu aktivieren, so dass wir alles in Angriff nehmen können, was zu einem erfolgreichen Ende geführt werden soll.

Wir sind wie Suchende die nach Höherem streben, sodass uns ein ganz normaler Alltag oft zu langweilig ist und uns ruhelos macht. Wir neigen bei diesen dynamischen Schütze-Energien aber auch zur Übertreibung, da wir das Maximum bei allem erreichen wollen. Da es uns jedoch an Visionen und Ideen nicht mangelt, sollten wir die Gunst der Stunde nutzen, um uns einem persönlich wichtigen Thema zu widmen.

Wo es bis jetzt an Erkenntnis gefehlt hat, wird der Schütze-Mond nun Klarheit in so manche Situation bringen. Wichtig ist jedoch darauf zu achten, dass wir uns nicht zu etwas verführen lassen, was unsere Kräfte übersteigt, denn die Risikofreude lässt uns etwas unvorsichtig werden. Lassen wir deshalb besondere Vorsicht walten, sowohl im alltäglichen Leben als auch im Straßenverkehr.

.

.

Glücksplanet Jupiter als Zeichenherrscher des Schützen weist auf Bereiche hin, wo wir das Beste erreichen wollen: Fülle, Freude, Leichtigkeit, Erfolg. Es geht dabei um Wachstum und Expansion, wobei es uns gelingt, selbst anspruchsvolle und komplizierte Aufgaben zu meistern. Außerdem besitzen wir starke geistige Fähigkeiten und sind damit in der Lage, unseren Gedanken auch Taten folgen zu lassen.

Wir verfügen über große Intelligenz, eine rasche Auffassungsgabe, einen scharfen Intellekt und haben eine gute Urteilskraft, so dass wir in der Lage sind, klare Entscheidungen fällen. Nutzen wir den positiven Einfluss von Jupiter heute auch für unsere Beziehungen, denn wir erkennen unsere Partnerschaften als sinn- und wertvoll und können diese weiter auszubauen.

Öffnen wir uns den Glücksquellen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen in der Neumondphase

Am Nachmittag treten wir in die wegweisende Neumondphase zum herausfordernden Neumond im Schützen ein, der sich morgen am 19. Dezember 2025 bereits um 02.45 Uhr bildet und nach der Mondpause in den Neumond zum Steinbock wechselt. Bereits heute zeichnet sich schon deutlich ab, dass eine Kehrtwende in unserem Leben ausgelöst wird.

In dieser Neumondphase sollten wir Innenschau halten und uns mit Themen aus der Vergangenheit auseinandersetzen, die uns immer noch auf der Seele lasten. Wenn wir uns der Vergangenheit und den damit verbundenen Gefühlen stellen, bietet sich eine wundervolle Gelegenheit, in einer noch ungeklärten Frage Klarheit zu gewinnen.

Wenn es uns dann auch noch gelingt, was uns bewegt in Worte zu fassen, stehen die Chancen gut, dass wir endlich mit einer alten Geschichte abschließen können. Die Neumondphase fordert uns aber auch dazu auf, einen Realitäts-Check durchzuführen. Da uns der Neumond in eine völlig neue Zeitära führen wird, sollten wir uns bereits heute überlegen, welche Projekte, die wir geplant haben, sich als nicht machbar erweisen.

Bereiten wir uns auf den wegweisenden Neumond vor, indem wir alles loslassen was und ausbremsen könnte!

Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen

Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Kakao birgt eine einzigartige Magie: einen Moment des Innehaltens inmitten eines hektischen Alltags, eine Gelegenheit, Körper und Geist auf sanfte Weise zu verwöhnen. Ein tägliches Kakao-Ritual wird zu Ihrer ganz persönlichen Auszeit – ein Anker, der Kraft, Gelassenheit und Lebensfreude schenkt.

Hellfühligkeit ist eine Fähigkeit, die alle besitzen und mit der du leichter durchs Leben gehst. Sie ermöglicht den Zugang zu dem immensen Wissen des Seelenherzens, um über die auf Materie basierende sichtbare und greifbare Welt hinaus zusätzlich auch die feinstoffliche Welt wahrzunehmen – und somit auch bisher nicht Sichtbares zu sehen, zu hören und zu fühlen.

Gewohnheiten geben ein Gefühl von Sicherheit im Leben – ganz egal, ob es gute oder schlechte sind. Deshalb fällt es einem ja auch oft so schwer, sich das eine oder andere abzugewöhnen, wie z. B. das Rauchen oder das Glas Wein am Abend. Versuchen wir trotzdem, Schlechtes loszulassen. Es ist ein gutes Training, um sich weiterzuentwickeln.

Wie oft liest man in Motivationsratgebern, dass man durchhalten soll: Gib niemals auf! Dabei liegt manchmal gerade im Loslassen die wahre Stärke. Endlich losgelassen, eröffnen sich plötzlich völlig neue Perspektiven! Wie lange dürfen wir in einer belastenden Situation bleiben? Wie lange dürfen wir trauern?

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut: Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen. Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden. Fitness – Achten wir beim Sport auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren. Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden. Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen. Liebe – Da der Schütze-Mond unsere erotischen Energien aktiviert, können wir neuen Schwung in unser Liebesleben bringen. Beruf/Karriere – Wir suchen nach Neuerungen und sehnen uns nach beruflichen Veränderungen. Wir sollten deshalb nicht in der Routine erstarren, sondern Altes verändern und Neues erschaffen. Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert. Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden. Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten, da wir ansonsten mit einem starken Muskelkater rechnen müssen. Verschieben wir auch besonders anstrengende körperliche Arbeiten.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute in der Neumondphase einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

