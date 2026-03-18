Neumondphase: Mondkraft heute 18. März 2026 – Mond in den Fischen

Die Mondkraft heute schickt den Mond in den Fischen in die Neumondphase zum Neumond im Widder. Das kosmische Zusammentreffen von Venus und Jupiter hat eine ganz besondere Dynamik. Sonne und Uranus schenken die Chance zur Veränderung und sorgen für unerwartete Glücksfälle. Überhören wir den kosmischen Weckruf nicht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: abnehmender Mond in den Fischen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun im Widder – Venus Quadrat Jupiter – Sonne Sextil Uranus.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Ganz egal, wie viel los ist, zehn Minuten sollten wir jeden Tag für uns selbst reservieren, in denen wir ganz bewusst zur Ruhe kommen und unseren Gedanken freien Lauf lassen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Fischen in der Neumondphase

Wir treten heute in eine emotionale Neumondphase zum Neumond in den Widder ein, der nach einer Mondpause, die mitten in der Nacht stattfindet, morgen ab 5 Uhr früh seine Wirkung entfalten wird. Es beeinflusst uns allerdings den ganzen Vormittag eine sehr intensive Planetenverbindung, denn Liebsplanet Venus bildet ein Quadrat zu Glücksplanet Jupiter, was eine spannungsreiche Dynamik mit sich bringt.

Wir werden herausfordert, einen Ausgleich zwischen dem Bedürfnis nach Freiheit und Unabhängigkeit und dem Verlangen nach Sicherheit und Beständigkeit zu finden. Dies kann in erster Linie zu Reibungen in Beziehungen führen, wenn einer der Partner mehr Freiheit und der andere mehr Sicherheit sucht. Offene Kommunikation über Bedürfnisse und Erwartungen kann helfen, Missverständnisse zu vermeiden und eine gesunde Dynamik zu fördern.

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Obwohl dieses Quadrat zwischen Venus und Jupiter Herausforderungen mit sich bringen kann, bietet es auch enorme Chancen für persönliches Wachstum und Entwicklung. Es ermutigt uns, unsere Werte in Beziehungen und Finanzen zu überdenken und einen Weg zu finden, der sowohl Freiheit als auch Sicherheit integriert.

Dieser Quadrataspekt ist somit ein mächtiger astrologischer Einfluss, der uns dazu auffordert, die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit in unseren Beziehungen und finanziellen Angelegenheiten zu finden.

Indem wir die Herausforderungen annehmen und die Chancen für Wachstum nutzen, die dieser Aspekt bietet, können wir zu tieferen Einsichten und einer harmonischeren Integration unserer Bedürfnisse gelangen.

Dieser kosmische Weckruf dient dazu, um unsere Ansätze in Liebe, Finanzen und persönlicher Freiheit zu überdenken!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen in der Neumondphase

Wir können heute in der Neumondphase besonders von einem kraftvollen Sextil zwischen der Sonne in Fische und Uranus im Stier profitieren. Bei dieser Verbindung treffen die Willens- und Schöpferkraft der Sonne auf die Wandlungskraft von Uranus. Wir dürfen uns über eine positive Wendung freuen, die unser Leben bereichert und für so manche Überraschung sorgen wird.

Wir zeigen uns sehr entschlossen, wenn es um die Umsetzung von Ideen geht und stehen allem Neuem sehr offen gegenüber. Daher führen wir einige Unternehmungen erfolgreich durch, die andere gar nicht erst wagen würden, so dass unser Werdegang nicht aufzuhalten ist. Es ergeben sich auch plötzliche Lebenswendungen, Orts- und Berufswechsel, die jedoch meist positiv sind und deshalb in Erwägung gezogen werden sollten.

Nutzen wir die Chancen, die uns in der Neumondphase geschenkt werden!

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Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen in der Neumondphase

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Tierkreiszeichen Fische Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Sauerstoff heilt, reinigt und vitalisiert. Das in Vergessenheit geratene Wundermittel wirkt bei richtiger Anwendung antiviral, antibakteriell, pilzhemmend, immunstimulierend und hat desodorierende Eigenschaften. Es fördert darüber hinaus die Wundheilung und wirkt gegen Toxine. Heilende Wirkung und Anwendung >>> Wasserstoffperoxid-Lösung >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Nutzen wir die Neumondphase, um Klarheit in so manche verfahrene Lebenssituation zu bringen. Es können sich dann durchaus Möglichkeiten eröffnen, die uns auf dem eingeschlagenen Weg weiter bringen werden.

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut: Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen. Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze. Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen! Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen. Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut. Wir sind alle sauer! Natürlich Entgiften >>> Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer! Liebe – Unterhalten wir uns mit unserem Partner über unsere Gefühle, Wünsche und Ängste. Beruf/Karriere – Verschieben wir alle beruflichen Vorhaben auf den Widder-Mond, da wir momentan nicht topfit sind. Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden: Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet! Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

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Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

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Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

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Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.