NEUMOND: Mondkraft heute 18. Januar 2026 – Neumond im Steinbock

Die Neumond-Mondkraft heute schenkt mit dem transformierenden Neumond im Steinbock wundervolle Wandlungsenergien. Nutzen wir die kraftvollen Mondenergien und wagen einen Neuanfang! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: zunehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn in den Fischen – Neumond im Steinbock.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Finden wir die Balance zwischen Fleiß und Erholung!

Mondkalender und Neumond-Mondkraft heute – Neumond im Steinbock

Ein intensiver Neumond im Steinbock, der in eine transformierende Neumond-Nacht führt, schenkt uns einen Tag der höchsten Wandlungsenergien. Es wird in uns die Hoffnung erweckt, dass trotz Hindernissen und Schwierigkeiten, Ernüchterungen und Frustrationen, die wir zeitweilig erleben werden, sich immer wieder eine neue Türe öffnet.

Die Neumondenergie unterstützt uns zudem mit der Kraft des endgültigen Loslassens und macht uns überdeutlich bewusst, dass wir uns nicht länger in ein Leben drängen lassen sollten, welches uns nicht mehr entspricht.

Aber nur wenn wir wirklich loslassen, nicht nur auf energetischer Ebene, sondern auch im Realen, können wir uns von einer Last befreien, die uns immer wieder den Schritt in einen Neubeginn verwehrt hat.

Viele von uns werden bei diesem Neumond im Steinbock vor Entscheidungen gestellt, die bedeutende Veränderungen nach sich ziehen können. Da der Steinbock-Mond immer etwas Dunkles an sich hat, sollte man dabei seinem Herzen folgen. Jedoch bringen wir auch viel Klarheit in alles, was wir der Auflösung übergeben müssen, damit wir in unserer Entscheidungsfindung nur positive Impulse erhalten.

Die mit dem Neumond im Steinbock einhergehende Kraft gilt es unbedingt zu nutzen, denn wir haben es mit einer unverwüstlichen Urkraft zu tun, die vor keiner Schwierigkeit zurückschreckt, so dass es ein leichtes für uns sein wird, alle Herausforderungen, aber auch Veränderungen anzunehmen.

Widerstände setzen ungeahnte Energien frei und so kann, angeschoben durch den transformierenden Neumond im Steinbock, Großes gelingen!

Kosmische Energie der Neumond-Mondkraft heute mit dem Neumond im Steinbock

So wie jeder Neumond begünstigt auch der Neumond im Steinbock jede Art von Neuanfang. Wer also noch Vorhaben, Ideen und Pläne in der Schublade hat, kann sie jetzt hervorholen und in die Tat umzusetzen, oder zumindest die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Verlauf schaffen. Auch ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Rückblick auf das vergangene Jahr, um sich zu fragen, was 2024 besser laufen soll.

Haben wir bestimmte Ziele bis jetzt nicht erreichen können? Wenn ja, was könnte uns helfen, in diesem Jahr einen erfolgreicheren Weg einzuschlagen? Oder vielleicht sind wir bereits auf dem richtigen Weg? Gehen wir diesen Fragen nach – der Neumond hat die Antwort!

Die Steinbock Zeit bedeutet aber auch, dass Sorgen um die Zukunft aufkommen könnten. Wir machen uns zunehmend Gedanken um das Thema Verlust, was uns stark beunruhigen könnte. Diese schwierigen Gefühle können noch verstärkt werden, wenn wir uns zu viel auf einmal zumuten.

Nutzen wir den Neumond im Steinbock für unsere Lebensplanung!

Mondkraft heute mit dem Neumond im Steinbock

Tierkreiszeichen Steinbock Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

Mond-Magie der Mondkraft heute Erinnern wir uns daran, wie unsere ganz persönliche Zukunftsvision aussieht und wie wir sie umsetzen wollen. Stellen wir uns hierfür die richtigen Fragen: Was ist wirklich unser Ziel? Was können wir tun um es zu erreichen? Wie sieht der erste Schritt aus?

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond Steinbock besonders gut: Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden. Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Ökologischer Selleriesaft in Premiumqualität in der praktischen 3 Liter Saftbox >>> Garten/Pflanzen – Unsere Pflanzen brauchen an Steinbock-Tagen keinerlei Pflege! Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte beim Mond im Steinbock auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen. Schönheit/Wellness – Peelings zur Tiefenreinigung der Haut wirken gegenwärtig ausgesprochen gut. Haushalt – Entrümpeln wir Keller und Dachboden! Zurzeit fällt es besonders leicht, sich von Unnötigem zu trennen. Liebe – Leidenschaft spielt derzeit keine große Rolle. Somit wirkt die Erotik ein wenig emotionslos und routinemäßig. Beruf/Karriere – Im Beruf sind wir erfolgreich, denn wir sind mit Fleiß und Motivation bei der Arbeit. Bauen wir unsere Geschäftsbeziehungen aus! Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Steinbock vermeiden: Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten. Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann. Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Neumond-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

