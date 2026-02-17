NEUMOND: Mondkraft heute 17. Februar 2026 – Neumond Wassermann – Neumond Fische

Die Neumond Mondkraft heute lenkt mit dem Neumond im Wassermann die Gedanken in die Zukunft. Nach der Mondpause bietet der Neumond in den Fischen Momente der Hingabe sowie der tiefen intuitiven Erkenntnis und schenkt Zeit zum Loslassen für einen Neubeginn. Lösen wir alle Belastungen und Blockaden auf! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht ab 15.10 Uhr im Sternzeichen Fische – Mondphase: Neumond im Wassermann zum Neumond in den Fischen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun im Widder – Neumond im Wassermann zum Neumond in den Fischen – Mondpause.
Tagesmotto der Mondkraft heute:
Der Neumond schafft einen Zugang zu unseren inneren Energien und Potentialen. Lassen wir uns keine der Chancen entgehen!
Mondkalender und Neumond-Mondkraft heute – Neumond im Wassermann
Die Mondkraft heute führt mit dem Neumond im Wassermann in einen neuen Mondzyklus und in Zeiten voller gravierender Veränderungen. Der Geist ist bewegt und sprunghaft, denn dieser luftig-leichte Neumond duldet keine Fesseln. Neue kreative Ideen und Problemlösungen scheinen uns nur so zuzufliegen.
Die lebensbejahenden Neumond-Energien helfen uns dabei, mit Konventionen, Traditionen und alten Überzeugungen zu brechen, damit wir uns aus der veränderten Perspektive heraus neu erfinden können. Wenn wir uns noch unentschlossen fühlen, ist es jetzt an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen.
Wir sind aufgefordert, groß und größer zu denken, und die ersten Schritte in eine völlig neue Auffassung von Leben zu wagen. Der Neumond im Wassermann ist der Wegbereiter für alles Neue, was auf unserem weiteren Lebensweg zum Erfolg führen wird. Nehmen wir mutig die anstehenden Veränderungen an und stecken unsere ganze Energie in einen kompletten Neuanfang!
Der Neumond im Wassermann lädt uns dazu ein, alles Alte zurückzulassen und den Sprung ins Ungewisse zu wagen. Alles ist auf einen Neuanfang ausgerichtet und wir können unsere Visionen zur Erfüllung bringen, wenn wir den Mut aufbringen, die eingefahrenen Schienen zu verlassen. Wer nun ein neues Projekt startet, wird feststellen, dass es schnell den gewünschten Erfolg bringen wird, denn jetzt kann alles gelingen.
Es kommt dabei aber auch auf die richtige Einstellung an. Wagen wir den Sprung ins kalte Wasser und geben den Veränderungen Raum, denn dann sind in allen Lebensbereichen Glücksfälle möglich und die sich bietenden Chancen führen uns zu dauerhaftem Erfolg. Vieles was bisher allerdings im Vordergrund stand, verliert nun an Bedeutung oder erweist sich als untauglich.
Bevor jedoch der Neumond im Wassermann dafür sorgen wird, dass alles perfekt ist, kommen auch die alten Themen noch einmal hoch, wir werden nostalgisch und fühlen Abschiedsschmerz, wenn wir erkennen, dass wir einige Dinge dringend loslassen müssen. Führen wir uns immer wieder vor Augen, dass dieses Loslassen notwendig ist, um unbelastet den Schritt nach Vorne zu wagen.
Befreien wir uns von allen Ängsten und Vorbehalten, die uns bis jetzt zurückgehalten haben!
Kosmische Energie der Neumond-Mondkraft heute mit dem Neumond in den Fischen
Nach der Mondpause, die um 13 Uhr beginnt und um 15.10 Uhr wieder endet, sprengt der Neumond in den Fischen die einengenden Fesseln und macht es uns leicht, das Alte hinter uns zu lassen und neu anzufangen. Die Bereinigung unserer inneren Konflikte steht ebenfalls im Vordergrund, da wir durch unsere Schattenanteile der Selbstheilung im Wege stehen würden.
Der Neumond in den Fischen wir uns ebenfalls dazu zwingen, Altes, Hinderliches und Unpassendes loszulassen – ohne diese Auflösung von allem Ballast blockieren wir uns selbst und bleiben in den alten Mustern verhaftet. Ein Neuanfang lässt dann natürlich auf sich warten!
Wagen wir es genauer hinzufühlen und auf unsere Intuition und unser Herz zu hören, auch wenn so manches vom Verstand her dagegen zu sprechen scheint. Dieser Fische-Neumond bietet auf besondere Art die Chance für das Neue und den Neuanfang. Da der kosmische Rückenwind uns vorwärts bringen will, können wir es durchaus wagen konkret zu werden.
Den Neumond in den Fischen mit seinem tiefen, sensiblen und spirituellen Einfluss sollten wir jedoch vorerst nur wahrnehmen und dann erst handeln. Das wird nicht immer ganz leicht sein, denn starke vorwärtsstrebende Mondenergien wollen sich durchsetzen und aktiv werden.
Wenn wir jedoch nur darauf warten, dass das Neue, das wir uns wünschen, sich von alleine zeigt und wir es erst ausprobieren können, bevor wir das Alte vollkommen losgelassen haben, werden wir uns in den Fängen der Angst wiederfinden. Erstarrt in der Unfähigkeit, eine Entscheidung zu treffen, und stur im Widerstand gegen den unvermeidlichen Wandel gefangen.
Alle, die sich noch in diesem inneren Widerstand befinden, sollten sich gerade bei diesem Neumond in den Fischen die Zeit nehmen um zu reflektieren, was sich alles bereits gezeigt hat, das nicht mehr zu einem passt und deshalb losgelassen werden muss.
Jetzt ist die Zeit reif, allen Veränderungen Raum zu geben und diese geschehen zu lassen!
Mondkraft heute mit dem Neumond in den Fischen
