NEUMOND: Mondkraft heute 10. Oktober 2026 – Neumond in der Waage

Die Neumond-Mondkraft heute mit dem Neumond in der Waage bringt ganz besondere Energien mit sich. Lassen wir alles hinter uns, was uns belastet! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: Neumond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Skorpion rückläufig.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wer offen ist für die Wunder dieser Welt, wird auch ein glücklicheres Leben führen!

Mondkalender und Neumond-Mondkraft heute – Neumond in der Waage

Sonne und Mond verbinden sich heute am 10.10.2026 um 17.50 Uhr zum Neumond in Waage und helfen mit geballter Kraft, uns von allen Abhängigkeiten zu befreien. Mit der Neumond-Mondkraft heute beginnt ein neuer Mondzyklus und die Zeitqualität verändert sich. Dabei rücken unsere Freundschaften, Beziehungen und Partnerschaften in den Fokus.

Wir sind danach bestrebt, in allen Bereichen einen harmonischen Ausgleich zu bewahren, wobei diese Neumond-Energie aber auch einige Wahrheiten ans Licht bringen wird. Schattenthemen treten zudem deutlich hervor und es ist höchste Zeit sich ihnen zu stellen.

Jetzt ist ein guter Moment um zu verstehen, was nicht mehr stimmig ist. Lassen wir alles los, was uns nicht mehr weiterbringt, denn nur dann können wir die gewünschte Freiheit finden. Verbinden wir uns mit unserer Intuition und treffen aus der Seelenkraft heraus die richtigen Entscheidungen.

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Je nach Lage und Situation kann es mit dem Neumond in der Waage zu Brüchen, Neuausrichtungen oder auch Durchbrüchen kommen. Bei Verhandlungen und Diskussionen, sind wir jedoch gut beraten, die Worte achtsam zu wählen und nicht auf Provokationen einzugehen. Wichtig ist, dass wir authentisch bleiben, unseren Standpunkt klar darlegen aber auch gut zuhören.

Der Waage-Neumond erlaubt uns aber auch, uns wieder zu erinnern: Wer wir sind, worum es uns geht, woher wir unsere Sicherheit, Stabilität und Balance wirklich erhalten. Er lädt uns dazu ein, die Wahrheiten zu erkennen. Dazu müssen wir uns wieder nach innen wenden, uns mit dem Punkt in uns verbinden, der friedvoll und still ist.

Je ehrlicher wir jetzt mit uns sind, desto kraftvoller können wir uns in unser inneres Gleichgewicht ausrichten. Der Neumond in der Waage kann uns durchaus dabei unterstützen, unsere seelische Balance zu finden und durch Diplomatie zu stärken.

Es lohnt sich, spontan und offen auf alles zu reagieren und die Herausforderungen des Neumondes anzunehmen.

Kosmische Energie der Neumond-Mondkraft heute mit dem Neumond in der Waage

Der Neumond in der Waage ist zudem ein hervorragender Zeitpunkt für einen kompletten Neuanfang oder zumindest für die Manifestation von Ideen. Wer den Prozess des Loslassens jedoch noch nicht ganz abschließen konnte, sollte die heutige Neumond-Nacht dafür nutzen, um auch noch die letzten Belastungen und Blockaden aufzulösen und den Weg frei zu machen, damit ein neuer Lebensabschnitt begonnen werden kann.

Alles was mit unserem Job und unserer Karriere zu tun hat, erhält jetzt einen sehr positiven Einfluss. Wer die letzten Jahre also hart gearbeitet hat, darf sich jetzt freuen, denn dieser Neumond leitet die Ernte ein. Selbst alte Projekte und Pläne, die möglicherweise schon aufgegeben wurden, können nun wieder aufgenommen und erfolgreich umgesetzt werden.

Die Neumond-Mondkraft heute ebnet den Weg, um in einen neuen Lebensabschnitt zu starten. Gehen wir Schritt für Schritt mutig voran!

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Mondkraft heute mit dem Neumond in der Waage

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Tierkreiszeichen Waage Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Taurin ist eine Aminosäure, die eine Vielzahl von wichtigen Funktionen im Körper erfüllt und vielfältige Wirkungen hat. Es wirkt antioxidativ, entzündungshemmend und spielt eine Rolle bei der Energieproduktion, Osmoregulation und der Bildung von Gallensäuren. Taurin ist auch wichtig für die Herzfunktion, das Nervensystem und die Augen. Taurin-Kapseln >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Auch wenn uns der Alltag auf die Nerven geht – eine gewisse Routine, Struktur und das Einhalten von Gewohnheiten geben uns ein sicheres Gefühl. Darauf sollten wir auf keinen Fall verzichten. Es schadet aber auch nicht, ab und zu einfach mal etwas anders zu machen, um sich auf die Veränderungen des Lebens einzustellen und zu lernen, flexibel darauf zu reagieren.

. Selbst in einer Zeit voller Umbrüche und Herausforderungen brauchen wir uns von unseren Ängsten und Sorgen nicht aus der Bahn werfen zu lassen. Indem wir uns jeden Tag ganz bewusst dafür entscheiden, dem Weg der Liebe und Akzeptanz zu folgen, lösen wir unsere egobasierten, blockierenden Ängste auf und finden zu ungeahnter innerer Freiheit. Dein Weg zur inneren Freiheit >>>

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Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut:

Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen.

Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Wir können nun alle Pflanzen düngen, die nicht so recht wachsen wollen.

Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden.

Haare – Waage-Tage sind bestens geeignet zum Haare waschen sowie zum Haarfarbe auffrischen.

Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll.

Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch.

Liebe/Partnerschaft – Wir sind gesprächig, flirten gern und nehmen die Liebe auf die leichte Schulter.

Beruf/Karriere – Bedeutende Entscheidungen sollten wir besser verschieben, denn es fällt uns nicht leicht, diese zu treffen.

Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden:

Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten.

Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Neumond-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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