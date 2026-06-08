Mondkraft heute 8. Juni 2026 – Halbmond in den Fischen

Die Mondkraft heute mit dem Halbmond in den Fischen bringt heilende und reinigende Energien mit sich. Neptun und Venus lassen die Liebe aufleben. Hören wir auf unsere innere Stimme! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: abnehmender Halbmond in den Fischen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun im Widder – Mond Konjunktion Venus.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Schwelgen wir ruhig ein wenig in Erinnerungen. Versinken wir jedoch nicht komplett in der Vergangenheit, sondern kommen auch ins Hier und Jetzt zurück!

Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond in den Fischen

Die Energie der Mondkraft heute mit dem Halbmond in den Fischen ist ganz auf Reinigung und Heilung ausgerichtet, so dass die Spannungen, die wir üblicherweise beim Halbmond zu spüren bekommen, nicht genügend Intensität haben werden, um uns negativ zu beeinflussen. Um empfangsbereit für die positiven und heilenden Energien des Halbmond in den Fischen zu sein, müssen wir uns jedoch von alten Vorstellungen lösen und bereit sein für das was ist.



Der Halbmond in den Fischen fördert auch durch Unterstützung von Liebesplanet Venus die verträumte und romantische Ader in uns. Somit wäre heute ein guter Tag, um die Partnerschaft wieder einmal aufzufrischen. Da man die gleichen Wünsche und Hoffnungen hat wie der Partner, wird man sich in die gleiche Richtung entwickeln und deshalb lange – oder sogar für immer – zusammenbleiben!



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Die heilende Energie der Mondkraft heute mit dem Halbmond in den Fischen beeinflusst auch unser Seelenleben positiv und wir sind in der Lage, achtsam und vorsichtig vorzugehen, so dass wir die Mondenergien nutzen können, um mit Empfindsamkeit und Sensibilität wahrzunehmen, worum es uns wirklich geht.



Wir müssen nur den Mut haben, uns den unterschiedlichen Gefühlen zu stellen, damit es zu einer inneren Heilung und Seelenfrieden kommen kann. Oftmals haben wir unter dem Einfluss der Fische-Energie allerdings das Gefühl, dem Leben oder den Umständen hilflos ausgeliefert zu sein. Dann können wir besonders durch heilende Meditationen zu mehr Lebenskraft und Lebensenergie gelangen.



Hören wir bei der Mondkraft heute mit dem Halbmond in den Fischen auf unsere innere Stimme und folgen wir unserer Intuition!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Halbmond in den Fischen

Der blaue Planet Neptun lässt beim Halbmond in den Fischen ganz besonders seinen kosmischen Einfluss spüren, was sich vor allem auf die Liebe intensiv auswirken wird. Im Gegensatz zur Venus, die vor allem für die erotische Liebe steht, verkörpert Neptun die wahre Liebe, die platonische Liebe und die Menschenliebe.



Die Sehnsucht nach der wahren Liebe leitet uns dabei zu hoher Spiritualität, doch wir sollten immer darauf achten, dass wir nicht die Bodenhaftung verlieren, sonst verschwimmen die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Traum. Manchmal richten wir all unser Streben und unsere Aktivität darauf aus, diese Sehnsucht nach wahrer Liebe zu befriedigen, wissen jedoch oft gar nicht, wo wir ansetzen sollen und verlieren so den Blick auf die Realität.



Lassen wir mit dem Halbmond in den Fischen einmal so richtig die Seele baumeln und schenken wir auch unserem Körper vermehrte Aufmerksamkeit!



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Mondkraft heute mit dem Halbmond in den Fischen

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Tierkreiszeichen Fische Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Die Kombination von Wasserstoffgas, Wasserstoffwasser, Sauerstoff und Kohlendioxid läutet ein neues medizinisches Zeitalter ein, in dem das Unmögliche möglich wird. Die Wasserstoff-Medizin ist revolutionär und hat das Potenzial, Leben zu retten, Leiden zu lindern und durch ihre Anti-Aging-Wirkung den Menschen wieder jung und schön zu machen. Die heilende Kraft der Wasserstoff-Medizin >>>.

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Mond-Magie der Mondkraft heute Wir grübeln über Dinge, die wir nicht ändern können, werden immer wieder von der Vergangenheit eingeholt oder halten an Menschen und Dingen fest, die uns nicht guttun. Loslassen, sich selbst lieben, positiv denken – das ist leicht gesagt, fällt im Alltag aber oft erstaunlich schwer. Erstelle jetzt deine persönliche „Loslass-Checkliste“ und arbeite sie Tag für Tag ab!

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut: Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen. Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze. Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen! Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen. Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut. Wir sind alle sauer! Natürlich Entgiften >>> Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer! Liebe – Unterhalten wir uns mit unserem Partner über unsere Gefühle, Wünsche und Ängste. Beruf/Karriere – Verschieben wir alle beruflichen Vorhaben auf den Widder-Mond, da wir momentan nicht topfit sind. Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden: Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet! Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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