Mondkraft heute 7. Juni 2026 – Mond in den Fischen – Zeichenherrscher Neptun

Die Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen bringt intensive Emotionen mit sich. Zeichenherrscher Neptun beeinflusst das Tagesgeschehen. Jupiter und Pluto wirken wohltuend auf das Gefühlsleben ein. Bewahren wir unser seelisches Gleichgewicht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: abnehmender Mond in den Fischen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun im Widder – Mond Sextil Pluto – Mond Sextil Jupiter.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Verschwenden wir keine Gedanken an Ärger, Stress oder Probleme, sondern leben in den Tag hinein, so wie er eben daherkommt. Das ist herrlich entspannend und wunderbar befreiend!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Fischen und Zeichenherrscher Neptun

Immer, wenn der Mond in einem Wasserzeichen steht, wie jetzt in den Fischen, bringt er intensive Emotionen mit sich. Da bei der Mondkraft heute Zeichenherrscher Neptun das Zepter in die Hand nimmt, sind wir besonders sensibel und einfühlsam, allerdings auch dünnhäutig und empfindsam.

Der Fische-Mond kann uns jedoch auch wieder an den wahren Kern unserer Gefühle bringen, denn unser Herzensweg wird sich durch die herrschende Energie mit aller Kraft zeigen und über unser Herz mitteilen.



Neptun in Fische warnt uns allerdings, bei allem was wir tun genau hinzuschauen und ein gesundes Misstrauen an den Tag zu legen, denn in vielen Lebensbereichen unterliegen wir der Illusion.

Wir laufen zudem Gefahr, uns in Selbstverleugnung zu verlieren, so dass vom Seelenfrieden nichts mehr übrig bleiben wird. Am besten kommen wir über den unruhigen Neptun in Fische hinweg, wenn wir uns zurückziehen – In der Ruhe liegt die Kraft!



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Mit Neptun in Fische lassen wir uns auch leicht für etwas begeistern, haben allerdings den Hang dazu, uns von den Emotionen um uns herum anstecken zu lassen, da wir alles wie einen Schwamm in uns aufsaugen. Somit ist ein emotionales Chaos vorprogrammiert und die Gefühle fahren Achterbahn.



Aufgrund unserer starken Vorstellungskraft und den Eindrücken, die aus dem Unbewussten stammen, leben wir durch den Neptun-Einfluss manchmal fernab jeder Realität und Logik. Außerdem verleiht uns Neptun hellsichtige Fähigkeiten, die häufig durch intensive Träume zum Vorschein kommen.



Um den negativen Einflüssen von Neptun entgehen zu können, sollten wir uns Phasen der Ruhe und Achtsamkeit gönnen, damit das seelische Gleichgewicht erhalten werden kann!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen und Zeichenherrscher Neptun

Die neptunischen Kräfte wollen feste Strukturen lösen, was zur Orientierungslosigkeit führen kann. Allerdings hilft Neptun auch bei der Auflösung von allen alten Belastungen, die uns immer noch daran hindern, die erwünschten Verbesserungen in unserem Leben durchzuführen. Diese Auflösungsprozesse sind wichtig, damit wir uns auf die Suche nach der großen Wahrheit hinter dem Weltlichen begeben können.



Einen Ausgleich zu den aufreibenden Einflüssen von Neptun erhalten wir von Jupiter und Pluto, die durch ihre starken Kräfte wohltuend auf unsere Gefühlswelt einwirken werden. Durch ihren positiven Einfluss können wir trotz der emotionalen Unruhe, die Neptun auslöst, meist ruhig bleiben und unsere Energien zielorientiert und konzentriert einsetzen.



Ein Sextil zwischen Jupiter und dem Fische-Mond macht uns zudem einfühlsam und entgegenkommend. Jupiter sorgt dabei für innere Ausgeglichenheit und verhilft uns dazu, dass die negative Energie von Neptun erheblich abgeschwächt wird. Generell besitzen wir bei dieser Konstellation eine ausgeprägte Vorstellungskraft, die wir kreativ zum Ausdruck bringen können.



Die wundervollen Aspekte von Jupiter und Pluto schaffen einen Zugang zu unseren inneren Energien und Potentialen – Lassen wir uns diese Chance nicht entgehen!



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Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen

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Tierkreiszeichen Fische Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Sauerstoff heilt, reinigt und vitalisiert. Das in Vergessenheit geratene Wundermittel wirkt bei richtiger Anwendung antiviral, antibakteriell, pilzhemmend, immunstimulierend und hat desodorierende Eigenschaften. Es fördert darüber hinaus die Wundheilung und wirkt gegen Toxine. Heilende Wirkung und Anwendung >>>. Wasserstoffperoxid-Lösung >>>.

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Mond-Magie der Mondkraft heute Nutzen wir die Neumondphase, um Klarheit in so manche verfahrene Lebenssituation zu bringen. Es können sich dann durchaus Möglichkeiten eröffnen, die uns auf dem eingeschlagenen Weg weiter bringen werden.

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut: Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen. Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze. Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen! Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen. Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut. Wir sind alle sauer! Natürlich Entgiften >>> Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer! Liebe – Unterhalten wir uns mit unserem Partner über unsere Gefühle, Wünsche und Ängste. Beruf/Karriere – Verschieben wir alle beruflichen Vorhaben auf den Widder-Mond, da wir momentan nicht topfit sind. Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden: Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet! Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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