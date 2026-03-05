Mondkraft heute 5. März 2026 – Mond in der Waage und Heiler Chiron

Die Mondkraft heute sorgt mit dem Mond in der Waage für Ausgeglichenheit und weckt das Bedürfnis nach einem friedlichen Miteinander. Heiler Chiron legt den Finger in die tiefsten Seelenwunden. Bringen wir Licht ins Dunkel unserer Seele! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: abnehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in den Fischen – Heiler Chiron im Widder.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nur wer seinen eigenen Weg geht hinterlässt Spuren!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Waage

Die Mondkraft heute erweckt mit dem Mond in der Waage das Bedürfnis nach Harmonie und Ausgeglichenheit. Außerdem besteht die Bereitschaft, in bestehenden Konfliktsituationen Frieden stiften zu wollen.

Durch den Mond in der Waage sind wir am liebsten immer in gleichbleibender Balance. Wer sich dennoch tief im Inneren unsicher und unausgeglichen fühlt, sollte sich mit einem möglichst harmonischen und konfliktfreien Aussen umgeben.

Da wo es uns gelingt, dem jeweiligen Gegenüber offen und vorurteilslos zu begegnen, sind sehr konstruktive Gespräche möglich. Es können seit längerem offene Fragen geklärt und eine neue Ebene der Begegnung gefunden werden.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Wir haben aber auch die Möglichkeit, Unstimmigkeiten anzusprechen und diese aus dem Weg zu räumen. Voraussetzung fürs Gelingen ist allerdings gegenseitiger Respekt sowie die Bereitschaft, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Wir sollten bei der Mondkraft heute auf alle Fälle darauf achten, bestehende Konflikte, für die es keine Lösung gibt, geschickt zu umgehen.

Sollte es heute trotz der ausgeglichenen Stimmung zu Auseinandersetzungen kommen und man prescht mit einer Portion Ärger auf den andern los – auch wenn dies vielleicht berechtigt ist – dann könnte man es sich mit demjenigen für immer verscherzen. Lieber erst warten, bis die große Wut verraucht ist, damit man einen Bruch im nachhinein nicht bereuen muss.

Zeigen wir uns kompromissbereit!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage und Heiler Chiron

Die Mondkraft heute stellt uns den ganzen Tag unter den Einfluss des geheimnisvollen Heilers Chiron, der zur Zeit im Widder steht. Er macht uns auf einen besonders empfindlichen Punkt oder eine Verletzung der Seele aufmerksam. Da Chiron unsere tiefste Wunde offenbart, brauchen wir oft lange um unsere tiefste Seelenwunde zu erkennen. Bestimmte Situationen können uns jedoch zeigen, wo diese Wunde sitzt. Licht ins Dunkel unserer Seelen können Neuanfänge bringen, die zu Krisen führen, aber auch Kritik von Aussen kann auf diese Seelenwunde aufmerksam machen.

Wichtig ist es, zu erkennen, wo der Schmerz in uns liegt. Dieser Schmerz, den wir in uns spüren, birgt jedoch gleichzeitig auch eine sehr große Begabung in sich. Dort wo wir uns selbst nicht helfen können, haben wir das Potential andere zu heilen und zu fördern. Wer das Thema erkannt hat, kann es somit in seinem privaten und beruflichen Leben nutzen.

Heilung durch Chiron im Widder geschieht allerdings meistens erst nach radikalen Veränderungen, denen wir ausgesetzt sind, und die wir eigentlich gar nicht wollen. Danach sind wir jedoch von falschen Vorstellungen, die aus der Vergangenheit stammen, befreit und können unser Leben nach neuen Richtlinien fortsetzen, die auf die Gegenwart treffender Bezug nehmen.

Überwinden wir unsere Angst vor dem „Ich“, um innere Stärke zu finden – Wachsen wir über unsere Schattenseiten hinaus!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Waage Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

. *****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Lysin gehört zu den essentiellen Aminosäuren und spielt in der Wundheilung eine wichtige Rolle, weil sie am Aufbau des Kollagens beteiligt ist und die Zellteilung anregt. Es spielt auch eine gravierende Rolle in Schwangerschaft und Stillzeit! Bei einem Lysin-Mangel – egal in welchem Alter – kann es zu einer verringerten Enzymaktivität, Wachstumsstörungen und einem geschwächten Immunsystem kommen. L-Lysin aus pflanzlicher Fermentation >>>.

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Indischer Weihrauch (Olibanum indicum) enthält als wichtigste Wirksubstanzen Boswelliasäuren und ätherisches Öl. Die Inhaltsstoffe wirken entzündungshemmend, schmerzlindernd, abschwellend und antibiotisch. Im Europäischen Arzneibuch ist Indischer Weihrauch zur Behandlung von Rheuma (Rheumatoider Arthritis) und chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa) anerkannt. Vegane Weihrauch-Kapseln >>>.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Oft versuchen wir, unser ganzes Leben mit immer gleichen Haltungen, Verhaltensweisen und Meinungen zu bewältigen. Verhaltensweisen, die längst überholt, unbefriedigend und manchmal sogar schädlich sind – Doch das Leben ändert sich ständig!

. Tief in uns schlummert das Wissen um die evolutionäre Aufgabe für unsere Seele, die wir uns für unser Leben vorgenommen haben. Und damit erwächst auch die Chance, sie jetzt zu lösen. So kann unsere Seele einen weiteren großen Entwicklungsschritt gehen. Ganz nebenbei erschaffen wir das Glück, nach dem wir uns schon so lange sehnen. Alles, was uns im Alltag begegnet, weist auf diese Lebensaufgabe hin. Erlöse deine Lebensthemen >>>

.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut: Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen. Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können nun alle Pflanzen düngen, die nicht so recht wachsen wollen. Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden. Haare – Waage-Tage sind bestens geeignet zum Haare waschen sowie zum Haarfarbe auffrischen. Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll. Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch. Liebe/Partnerschaft – Wir sind gesprächig, flirten gern und nehmen die Liebe auf die leichte Schulter. Beruf/Karriere – Bedeutende Entscheidungen sollten wir besser verschieben, denn es fällt uns nicht leicht, diese zu treffen. Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden: Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten. Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.